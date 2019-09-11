Что вас ожидает

Открыть мир нишевой парфюмерии

Несколько веков назад в квартале Маре зарождалась алхимия, а сегодня — сосредоточился центр нишевой парфюмерии Парижа. Я проведу вас по самым знаковым и креативным бутикам Маре — покажу изящные и стильные витрины, познакомлю с интересными ароматами и их создателями, расскажу о брендах, которые здесь и сейчас творят парфюмерную историю Парижа. С моей помощью вы разберетесь в тонкостях и принципах нишевой парфюмерии и узнаете, где и как подобрать для себя идеальный аромат.

Будни парижского парфюмера

На улочках Маре вы не только отыщете уникальные парфюмерные бутики, но и прикоснетесь к истории этого искусства. Я объясню, почему алхимию можно смело назвать предком парфюмерии, расскажу о технологии создания духов, разновидностях ароматных компонентов и ингредиентов. Вы узнаете, какими книгами и легендами вдохновлялись парфюмеры, кто создавал ароматы при королевском дворе и откуда берет начало парфюмерный бум во Франции. А фоном для нашего путешествия в мир ароматов станут декорации Парижа — культурный центр Помпиду, дом алхимика Фламеля, младший брат собора Нотр-Дам, знаменитый рынок Ле-Аль и другие фактурные места города.