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  4. Париж парфюмерный — прогулка в сердце квартала Маре

Проникнуть в мир французских ароматов и узнать о главных творцах нишевой парфюмерии

ludmilla
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ludmilla – ваш гид
За парфюмерными сокровищами мы отправимся в закоулки квартала Маре, где когда-то творили парижские алхимики и мастера ароматов.

Вы узнаете, как создавались духи при королевском дворе, разберетесь в тенденциях нишевой парфюмерии Парижа и познакомитесь с креативными брендами, которые сегодня задают тон мировому парфюмерному искусству.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Встреча Музей искусств и ремёсел Arts et Métiers
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Париж парфюмерный — прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный — прогулка в сердце квартала Маре

Что вас ожидает

Открыть мир нишевой парфюмерии
Несколько веков назад в квартале Маре зарождалась алхимия, а сегодня — сосредоточился центр нишевой парфюмерии Парижа. Я проведу вас по самым знаковым и креативным бутикам Маре — покажу изящные и стильные витрины, познакомлю с интересными ароматами и их создателями, расскажу о брендах, которые здесь и сейчас творят парфюмерную историю Парижа. С моей помощью вы разберетесь в тонкостях и принципах нишевой парфюмерии и узнаете, где и как подобрать для себя идеальный аромат.

Будни парижского парфюмера
На улочках Маре вы не только отыщете уникальные парфюмерные бутики, но и прикоснетесь к истории этого искусства. Я объясню, почему алхимию можно смело назвать предком парфюмерии, расскажу о технологии создания духов, разновидностях ароматных компонентов и ингредиентов. Вы узнаете, какими книгами и легендами вдохновлялись парфюмеры, кто создавал ароматы при королевском дворе и откуда берет начало парфюмерный бум во Франции. А фоном для нашего путешествия в мир ароматов станут декорации Парижа — культурный центр Помпиду, дом алхимика Фламеля, младший брат собора Нотр-Дам, знаменитый рынок Ле-Аль и другие фактурные места города.

Организационные детали

  • Маршрут может варьироваться исходя из ваших интересов и пожелания.
  • Также по желанию экскурсию можно дополнить мастер-классом по созданию собственного аромата в одном из парфюмерных бутиков.
Париж парфюмерный — прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный — прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный — прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный — прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный — прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный — прогулка в сердце квартала Маре
Париж парфюмерный — прогулка в сердце квартала Маре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Музей искусств и ремёсел Arts et Métiers.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ludmilla
ludmilla
Парижанка уже более 25 лет с опытом работы в музеях Лувр, Помпиду, Орсе, Бранли, а также музее парфюмерии. Разносторонний, любознательный человек и искусствовед, могу рассказать об истории, современном искусстве или архитектуре. В силу многолетнего опыта в индустрии люкс, специализируюсь на уникальных ценностях Парижа, таких как парфюмерия и мода.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия. Приятно, когда проводит увлеченный и знающий человек. Людмила познакомила нас с интересными местами, построила маршрут с учётом наших вкусов, явно скорректировав его "на ходу". И, по завершению, у нас были не только новые знания, но и прекрасные ароматы)

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