13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Биография Парижа и ответы на вопросы

Проезжая по улочкам романтичного города, вы погрузитесь в его историю от поселения на острове Ситэ до важнейшей столицы Европы. Это первое знакомство, поэтому вы обязательно услышите об устройстве города, об особенностях его районов и двух берегов. А также получите ответы на любые возникающие вопросы: например, о населении Парижа, о местном образе жизни, о том, куда сходить на завтрак или ужин, как пользоваться метро и как добраться до достопримечательностей за городом.

История главных достопримечательностей

Экскурсия начнётся у Оперы Гарнье — роскошного театра в архитектурном стиле бозар. Вы проедете мимо Вандомской площади, где узнаете о символизме одноимённой колонны, через центральную площадь Согласия, связанную с трагическими событиями, и около церкви Мадлен, напоминающей греческие храмы. Кроме того, вы посетите парфюмерный музей, где узнаете о производстве французских духов, о том, как ими пользовались раньше и как правильно носить их сейчас.

Промчитесь по Елисейским полям мимо Триумфальной арки и пересечёте один из красивейших мостов мира — мост Александра III. У Лувра услышите о его роли в разные столетия, у Пале-Рояль вспомните о Красном кардинале Ришелье, а на площади Бастилии — о Великой французской революции.

Конечно, свои истории расскажет «колыбель Парижа», остров Ситэ, и Собор Парижской Богоматери, строившийся 200 лет и названный Гюго «симфонией из камня».

Остановимся на площади Трокадеро: именно отсюда полюбуемся самым открыточным видом Эйфелевой башни — вы узнаете о спорах вокруг появления главной леди Парижа. Другой выход — у дома Инвалидов, где похоронен Наполеон.

Вы узнаете о главных достопримечательностях «умного» левого берега Сены: Сорбонне, одном из старейших университетов мира, живописном Люксембургском саде и Пантеоне, ставшем усыпальницей выдающихся учёных, писателей, политиков, военных и философов.

Кроме того, маршрут пролегает мимо музея Орсе, площади Вогезов, Дворца Правосудия, замка Консьержери, Марсового Поля и других знаковых мест Парижа.