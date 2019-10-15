13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автобусная экскурсия по главным достопримечательностям с историческим акцентом

Anna
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Anna – экскурсионное агентство
Париж — из тех городов, где легко растеряться от счастья и упустить ту чарующую атмосферу, о которой пишут путеводители.

Эта насыщенная обзорная экскурсия-знакомство поможет разобраться в устройстве города и даст ответы на любые вопросы.

В программе, конечно, must-see места Парижа — Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам, Латинский квартал, площадь Согласия, Триумфальная арка — на фоне исторических рассказов и романтичных сюжетов.
25 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 49 человек
Можно с детьми
Встреча у Оперы Гарнье
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У этой экскурсии13 отзывов
3.92
Париж: первая встреча
Париж: первая встреча

Что вас ожидает

Биография Парижа и ответы на вопросы
Проезжая по улочкам романтичного города, вы погрузитесь в его историю от поселения на острове Ситэ до важнейшей столицы Европы. Это первое знакомство, поэтому вы обязательно услышите об устройстве города, об особенностях его районов и двух берегов. А также получите ответы на любые возникающие вопросы: например, о населении Парижа, о местном образе жизни, о том, куда сходить на завтрак или ужин, как пользоваться метро и как добраться до достопримечательностей за городом.

История главных достопримечательностей
Экскурсия начнётся у Оперы Гарнье — роскошного театра в архитектурном стиле бозар. Вы проедете мимо Вандомской площади, где узнаете о символизме одноимённой колонны, через центральную площадь Согласия, связанную с трагическими событиями, и около церкви Мадлен, напоминающей греческие храмы. Кроме того, вы посетите парфюмерный музей, где узнаете о производстве французских духов, о том, как ими пользовались раньше и как правильно носить их сейчас.

Промчитесь по Елисейским полям мимо Триумфальной арки и пересечёте один из красивейших мостов мира — мост Александра III. У Лувра услышите о его роли в разные столетия, у Пале-Рояль вспомните о Красном кардинале Ришелье, а на площади Бастилии — о Великой французской революции.

Конечно, свои истории расскажет «колыбель Парижа», остров Ситэ, и Собор Парижской Богоматери, строившийся 200 лет и названный Гюго «симфонией из камня».

Остановимся на площади Трокадеро: именно отсюда полюбуемся самым открыточным видом Эйфелевой башни — вы узнаете о спорах вокруг появления главной леди Парижа. Другой выход — у дома Инвалидов, где похоронен Наполеон.

Вы узнаете о главных достопримечательностях «умного» левого берега Сены: Сорбонне, одном из старейших университетов мира, живописном Люксембургском саде и Пантеоне, ставшем усыпальницей выдающихся учёных, писателей, политиков, военных и философов.

Кроме того, маршрут пролегает мимо музея Орсе, площади Вогезов, Дворца Правосудия, замка Консьержери, Марсового Поля и других знаковых мест Парижа.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Экскурсия начинается у Оперы Гарнье и заканчивается на бульваре Осман за оперой (недалеко от Галереи Лафайет)
  • Если количество участников в группе больше 20, каждому бесплатно выдаются наушники
Париж: первая встреча
Париж: первая встреча
Париж: первая встреча
Париж: первая встреча
Париж: первая встреча
Париж: первая встреча
Париж: первая встреча
Париж: первая встреча
Париж: первая встреча
Париж: первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 49 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Оперы Гарнье.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Anna
Anna
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 октября 2019
мне не понравилась экскурсия. много впустую потрачено времени, КОГО- ТО ЖДАЛИ, КУДА-ТО БЕЖАЛИ. Впечатления никакого ни от Парижа ни от экскурсовода.
16 сентября 2019
Экскурсия очень полезная. Для первого посещения Парижа - незаменимый вариант!!!
30 мая 2019
Все супер, гид приветливый грамотный, и пунктуальный!!!
24 мая 2019
Во-первых, экскурсия началась в 10:10 утра. А первый час был потрачен на пеший поход в музей фабрики духов и покупку парфюма((. Во-вторых, гид Людмила в автобусе вела себя вызывающе. В словах гида я замечал пренебрежительные нотки в отношении нас, слушателей. Грубо прерывала нас, словно мы были ее учениками в школе. В результате никто из нас не стал ей задавать вопросы по существу. В третьих, гидом Людмилой материал по теме был явно не подготовлен. Много молчала во время экскурсии; подолгу рекламировала другие свои экскурсии. Также, например, ни к чему было нам знать, что она 25 лет живет в Париже, что Людмила является гражданкой Франции; что муж у Людмилы врач по профессии и т.п., что не относится к теме экскурсии. Вопросы на этот счет мы не задавали, нам было бы интересней послушать более подробно об истории Парижа на обзорной автобусной экскурсии, а не о ее личной жизни.
21 мая 2019
Не понравилось то, что экскурсия по информации вашего сайта не соответствовала действительности. Началась с посещения парфюмерного магазина, а по теме - на час позже.
28 января 2019
Была очень хорошая экскурсия, и на фабрике духов и обзорная.
28 января 2019
В целом мне все понравилось, поездили посмотрели, послушали. Гид внимательный, думаю я бы поставил 5.
5 января 2019
Организация экскурсии на низком уровне. Сбор в 9 утра для того чтобы пойти на парфюмерную фабрику очень напоминает Турцию или Египет, но никак не ассоциируется с Парижем. О данном маркеттуре ничего не было сказано заранее и это вызвало огромное разочарование. 30 минут после этого прождали на улице водителя автобуса который ушел куда-то. Он опоздал к намеченному времени, 10:00. Экскурсовод очень интересный, подача материала на высшем уровне. Низкая оценка только за фабрику, где втюхивают парфюм и организацию трансфера.
4 декабря 2018
Организация экскурсии хорошая! На этом плюсы заканчиваются ! Информации было мало , зато рекламы других экскурсий, которые надо оплатить прям сейчас много ! Одна агитация покупки других экскурсий!
7 ноября 2018
Нам все понравилось. Единственное что внесло коррективы в экскурсионную программу это то что много улиц в Париже были перекрыты из за марфона
Ещё 3 отзыва

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