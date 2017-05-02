Париж: романтический тур на лимузине

Насладитесь романтическим путешествием на лимузине по Парижу

5
7 отзывов
Индивидуально
для 2 чел.
Насладитесь романтическим путешествием на лимузине по Парижу и поразите свою возлюбленную персонализированным посланием о любви, представленным внутри лимузина, прямо за Эйфелевой башней.
Париж: романтический тур на лимузине
Париж: романтический тур на лимузине
Париж: романтический тур на лимузине
Париж: романтический тур на лимузине
Париж: романтический тур на лимузине

Что вы увидите 🤩

  • Елисейские поля
  • Опера Гарнье
  • Вандомская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Удивите своего любимого персонализированным сообщением на ультра-ярком экране
  2. Смотрите некоторые из самых романтичных достопримечательностей Парижа
  3. Насладитесь роскошью полностью оборудованного лимузина
Возьмите романтический тур по улицам Парижа в своем собственном роскошном лимузине, прежде чем удивить свою возлюбленную любовным сообщением внутри лимузина.
Тур начнется в любое время по вашему выбору, когда вас отвезут лимузины на трамвае перед рестораном или перед вашим отелем.
Затем вы начнете VIP-поездку через самые красивые районы Парижа - Оперу, Вандом, Елисейские поля, Конкорд, Лувр, Нотр-Дам и Эйфелеву башню. Пока вы очарованы роскошными достопримечательностями Парижа, вы можете расслабиться с бокалами шампанского.
Тогда автомобиль будет замедляться, и вы увидите сердце, сделанное из огней, отображаемых на ультра-ярком экране внутри лимузина. Чтобы сделать этот опыт еще более романтичным, это сообщение будет совпадать с точным моментом, когда Эйфелева экскурсия сверкает своими иллюминациями. Затем лимузин выведет вас, через пару минут, в пункт назначения по вашему выбору.
Роскошный лимузин поставляется с стильным интерьером, тонированными окнами, мини-баром, бутылкой шампанского, ЖК-экраном, проигрывателем лазерных дисков, громкоговорителями объемного звучания и потолком …

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1-часовой лимузиновый тур
  • Персональная светодиодная панель, отображающая ваше сообщение
  • Бутылка шампанского
  • Безалкогольные напитки
  • Коробка конфет из Fauchon
Что не входит
  • Пособия
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Тур может быть начат в любое время, но забрать его рекомендуется в 20:30, 21:30, 22:30 или 23:30, чтобы правильно увидеть магическое отображение персонализированного сообщения так же, как Эйфелева башня сверкает
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

A
2 мая 2017
Fantastico giro di Parigi con una limousine spettacolare!siamo stati trattati in modo straordinario,una serata indimenticabile nelle vie più belle di Pariggi.A metà giro la limousine si è fermata davanti alla torre Eiffel nel momento esatto in cui inizia ad illuminarsi!lo consiglio vivamente!
D
14 ноя 2021
Absolutely amazing love the message and the Eiffel Tower lighting up but most importantly the driver was an absolute gentleman.
C
28 ноя 2021
Expérience unique et tellement romantique! Notre chauffeur était au top et ultra sympathique! Nous recommandons
Ещё 4 отзыва

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