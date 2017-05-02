Возьмите романтический тур по улицам Парижа в своем собственном роскошном лимузине, прежде чем удивить свою возлюбленную любовным сообщением внутри лимузина.

Тур начнется в любое время по вашему выбору, когда вас отвезут лимузины на трамвае перед рестораном или перед вашим отелем.

Затем вы начнете VIP-поездку через самые красивые районы Парижа - Оперу, Вандом, Елисейские поля, Конкорд, Лувр, Нотр-Дам и Эйфелеву башню. Пока вы очарованы роскошными достопримечательностями Парижа, вы можете расслабиться с бокалами шампанского.

Тогда автомобиль будет замедляться, и вы увидите сердце, сделанное из огней, отображаемых на ультра-ярком экране внутри лимузина. Чтобы сделать этот опыт еще более романтичным, это сообщение будет совпадать с точным моментом, когда Эйфелева экскурсия сверкает своими иллюминациями. Затем лимузин выведет вас, через пару минут, в пункт назначения по вашему выбору.

Роскошный лимузин поставляется с стильным интерьером, тонированными окнами, мини-баром, бутылкой шампанского, ЖК-экраном, проигрывателем лазерных дисков, громкоговорителями объемного звучания и потолком …