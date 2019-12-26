Как истинной рок-звезде вам полагается приоритетная посадка и проход без очереди на вечеринку в парижском Hard Rock Cafe.

Это легендарное место работает с 1991 года, удобно расположенное рядом с оперным театром, большими бульварами и музеем Гревен, подарит вам уникальное рок-приключение.

Купите себе один из товаров Hard Rock в Rock Shop и оцените разные виды меню.

Gold Menu (два блюда):

Основное блюдо на выбор:

Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).

Бургер Moving Mountains (веганский бургер).

Сэндвич с курицей на гриле.

Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.

Салат цезарь с курицей на гриле.

Куриные наггетсы Tupelo.

Десерт:

Брауни.

Напиток на выбор:

Безалкогольный напиток, кофе или чай.

Бриллиантовое меню (три блюда).

Закуска —

Свежий салат

Основное блюдо на выбор:-

Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).

Бургер Moving Mountains (веганский бургер).

Копченое барбекю.

Лосось на гриле.

Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.

Салат со стейком.

Курица-грилль.

Десерт:

Шоколадный торт.

Один напиток на выбор: