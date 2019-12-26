Еда (ужин из двух или трех блюд, а также безалкогольный напиток, кофе или чай)
Приоритетная рассадка
Что не входит
Чаевые
Алкогольные напитки
Дополнительная еда
Сувенирная продукция
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Обратите внимание, меню могут быть не всегда доступны и меняться
Детское меню (для детей до 11 лет) предоставляется для заказа в день визита в ресторан
Hard Rock Cafe подходит для посетителей в инвалидных креслах
Бесплатный WiFi внутри
Требования к участникам
Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
A
Adam
26 дек 2019
Еда и атмосфера были хорошими, и это было легко найти. Тем не менее, они как бы выбрасывали еду, где мы даже не закончили половину закуски до того, как сеть была доставлена, и не закончили ее до того, как десерты были готовы. Возможно, это было потому, что было Рождество, и у них было много дел, но они все еще чувствовали себя слишком поспешно: / Сервер / официантка были очень любезны и добры, хотя ^^.
E
Erin
15 ноя 2017
Абсолютно блестящий! Я нахожусь в этой поездке по Парижу в качестве индивидуального путешественника, поэтому поначалу опасался обедать в одиночестве, но успокоился, как только я вошел в дверь! Обслуживание и еда были фантастическими, и я рекомендую его всем. Просто убедитесь, что вы распечатали ваучер бронирования, иначе вам придется отправить его по электронной почте на стойке регистрации.
А
Аноним
30 сен 2019
После еды пятеро из нас были, к сожалению, не очень хорошо. У всех была диарея и тошнота