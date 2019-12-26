Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe

Зайдите без очереди на ужин в парижское Hard Rock Cafe

4.5
729 отзывов
Входной билет
Зайдите без очереди на ужин в парижское Hard Rock Cafe.

Узнайте, что сделало таким популярным этот ресторан, открытый еще в 1991 году.
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe

Что вы увидите 🤩

  • Grands Boulevards, Париж
  • Кинотеатр Rex Cinema
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Пройдите без очереди в Hard Rock Cafe в Париже и оцените американскую еду
  2. Поужинайте в парижском районе, где находится оперный театр и множество магазинов
  3. Посмотрите на уникальные парижские товары в знаменитом Rock Shop
  4. Поделитесь своими впечатлениями с семьей и друзьями с помощью хэштега #hardrockcafeparis
Как истинной рок-звезде вам полагается приоритетная посадка и проход без очереди на вечеринку в парижском Hard Rock Cafe.
Это легендарное место работает с 1991 года, удобно расположенное рядом с оперным театром, большими бульварами и музеем Гревен, подарит вам уникальное рок-приключение.
Купите себе один из товаров Hard Rock в Rock Shop и оцените разные виды меню.

Gold Menu (два блюда):

    Основное блюдо на выбор:

    • Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).
    • Бургер Moving Mountains (веганский бургер).
    • Сэндвич с курицей на гриле.
    • Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.
    • Салат цезарь с курицей на гриле.
    • Куриные наггетсы Tupelo.

    Десерт:

    • Брауни.

    Напиток на выбор:

    • Безалкогольный напиток, кофе или чай.
    • Бриллиантовое меню (три блюда).
    Закуска —
    • Свежий салат
    Основное блюдо на выбор:-
    • Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).
    • Бургер Moving Mountains (веганский бургер).
    • Копченое барбекю.
    • Лосось на гриле.
    • Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.
    • Салат со стейком.
    • Курица-грилль.

    Десерт:

    • Шоколадный торт.

    Один напиток на выбор:

    • Безалкогольный напиток, кофе или чай.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Еда (ужин из двух или трех блюд, а также безалкогольный напиток, кофе или чай)
    • Приоритетная рассадка
    Что не входит
    • Чаевые
    • Алкогольные напитки
    • Дополнительная еда
    • Сувенирная продукция
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Важная информация
    • Обратите внимание, меню могут быть не всегда доступны и меняться
    • Детское меню (для детей до 11 лет) предоставляется для заказа в день визита в ресторан
    • Hard Rock Cafe подходит для посетителей в инвалидных креслах
    • Бесплатный WiFi внутри
    Требования к участникам
    • Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
    • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    A
    26 дек 2019
    Еда и атмосфера были хорошими, и это было легко найти. Тем не менее, они как бы выбрасывали еду, где мы даже не закончили половину закуски до того, как сеть была доставлена, и не закончили ее до того, как десерты были готовы. Возможно, это было потому, что было Рождество, и у них было много дел, но они все еще чувствовали себя слишком поспешно: / Сервер / официантка были очень любезны и добры, хотя ^^.
    E
    15 ноя 2017
    Абсолютно блестящий! Я нахожусь в этой поездке по Парижу в качестве индивидуального путешественника, поэтому поначалу опасался обедать в одиночестве, но успокоился, как только я вошел в дверь! Обслуживание и еда были фантастическими, и я рекомендую его всем. Просто убедитесь, что вы распечатали ваучер бронирования, иначе вам придется отправить его по электронной почте на стойке регистрации.
    А
    30 сен 2019
    После еды пятеро из нас были, к сожалению, не очень хорошо. У всех была диарея и тошнота
    Ещё 726 отзывов

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