Билет на целый день в парк Walt Disney Studios® и / или в парк Диснейленд® позволит вам провести день с семьей или друзьями в компании Микки, Минни, Золушки, Дональда, Балу, Винни-Пуха и остальной команды героев Disney! Воспользуйтесь удобным трансфером из центра Парижа и входным билетом на целый день, наполненный волшебными моментами.

Познакомьтесь с Алисой и Болванщиком из Страны чудес и понаблюдайте за их безумием. Следуйте за Питером Пэном, запечатлев мгновение, которым будет дорожить любой маленький пират! Если ваши малыши любят зачарованных принцесс, получите королевское приглашение и посмотрите, как ваш ребенок превращается в принцессу из любимых сказок. Вы также сможете получить свою дозу адреналина и разогнать ваше воображение на полную скорость, поскольку Молния Маккуин прокатится перед вами в шоу «Мотор! Действие! Зрелищное шоу спецэффектов. »

В Магическом Празднике Микки, будьте очарованы с того момента, как Микки протрет лампу Джина, и станет Мастером Магом, способным заколдовать фей Диснея и управлять бесконечными чудесными видениями из воздуха.

Все это и многое другое с билетом на целый день в один или в оба парка Диснея.

Расположенный в новом городе Марн-ла-Валле, недалеко от Парижа, этот тур гарантирует вам чудесные воспоминания, вместе с удобным трансфером от центра столицы Франции.