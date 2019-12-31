Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж

Отправьтесь в волшебный мир, существующий лишь в Disneyland®, а Микки, Минни, Золушка

4.3
151 отзыв
Входной билет
Отправьтесь в волшебный мир, существующий лишь в Disneyland®, а Микки, Минни, Золушка и другие персонажи подарят вам день приключений.

Забудьте о повседневных заботах, проведя день в парках Walt Disney Studios® или Disneyland® Park, включая транспорт.
Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж
Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж
Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж
Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж
Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж
Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж
Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж
Парижский Диснейленд: билет с обратным трансфером в Париж

Что вы увидите 🤩

  • Парк Диснейленд, Париж
  • Парк «Студия Уолта Диснея»
  • Парижский Диснейленд
  • Диснейленд: «Страна приключений»
  • Диснейленд: «Страна фантазий»
  • Деревня Дисней
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь неограниченным доступом к Disneyland® Park или Walt Disney Studios Park на целый день
  2. Подарите ребенку шанс стать принцессой из сказки
  3. Встречайте Микки Мауса, Гуфи, Молния Маккуин и многих других культовых персонажей
  4. Гуляйте по парку целый день со всей семьей
  5. Никаких забот об общественном транспорте с бесплатным трансфером
Билет на целый день в парк Walt Disney Studios® и / или в парк Диснейленд® позволит вам провести день с семьей или друзьями в компании Микки, Минни, Золушки, Дональда, Балу, Винни-Пуха и остальной команды героев Disney! Воспользуйтесь удобным трансфером из центра Парижа и входным билетом на целый день, наполненный волшебными моментами.
Познакомьтесь с Алисой и Болванщиком из Страны чудес и понаблюдайте за их безумием. Следуйте за Питером Пэном, запечатлев мгновение, которым будет дорожить любой маленький пират! Если ваши малыши любят зачарованных принцесс, получите королевское приглашение и посмотрите, как ваш ребенок превращается в принцессу из любимых сказок. Вы также сможете получить свою дозу адреналина и разогнать ваше воображение на полную скорость, поскольку Молния Маккуин прокатится перед вами в шоу «Мотор! Действие! Зрелищное шоу спецэффектов. »
В Магическом Празднике Микки, будьте очарованы с того момента, как Микки протрет лампу Джина, и станет Мастером Магом, способным заколдовать фей Диснея и управлять бесконечными чудесными видениями из воздуха.
Все это и многое другое с билетом на целый день в один или в оба парка Диснея.
Расположенный в новом городе Марн-ла-Валле, недалеко от Парижа, этот тур гарантирует вам чудесные воспоминания, вместе с удобным трансфером от центра столицы Франции.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на автобусе высокого класса с кондиционером
  • 1-дневный билет в Диснейленд в Париже для 1 или 2 парков (в зависимости от выбранной опции)
Что не входит
  • Чаевые
  • Проживание
  • Питание
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • У вас будет 10 часов времени в Парижском Диснейленде
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

I
31 дек 2019
Сервис хорошо предоставляется. Водитель делает объявления на французском, английском и испанском языках. Они были пунктуальны в обратном пути. Жаль, что расписание вернулось в 19 часов, из-за чего вы оставляете игрушки около 18 часов, пока не дойдете до автобуса. Фейерверк в 10 вечера, и мы его не видели. Цена также справедливая. Настоятельно рекомендую всем, кто не с нетерпением ожидает пребывания в парке до 23 часов.
A
18 сен 2018
Было легко найти офис, чтобы встретиться и запрыгнуть в автобус. Путешествовать в Диснейленд и обратно было комфортно, а Диснейленд был незабываемым! Единственным недостатком является то, что возвращаться на автобусе слишком рано, потому что, конечно, нам бы хотелось увидеть эффектный конец фейерверка, на котором Диснейленд всегда выбирает день, и что билет в этот офис не может быть обновлен позже, чтобы соответствовать двум паркам. Так что нам бы тоже хотелось посетить студию Уолта Диснея, потому что мы добрались до Диснейленда за 6 часов.
J
10 сен 2018
Я хочу указать, что автобус начал и уехал в 19,13 часов, до указанного времени, что это было 19,15. Время, которое я указываю, - это время, обозначенное автобусом. Кажется, очень плохо, что кто-то может прибыть вовремя, и автобус уже уехал на две минуты. Точно так же водительское движение было очень резким и агрессивным, у всех нас кружилась голова. Я говорю об автобусе в тот день. Спасибо
Ещё 148 отзывов

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