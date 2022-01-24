Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Парижский океанариум Cinéaqua — это праздник моря мирового класса. Один из старейших аквариумов в мире, построенный в 1867 году, насчитывает более 13 000 существ. Здесь проводятся шоу русалок, есть водный кинотеатр и бассейн с акулами, доверху наполненный хищниками. Это невероятный способ добавить темно-синего цвета вашему путешествию в центр Парижа.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Парижский океанариум
Что не входит
Еда и напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.