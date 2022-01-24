Парижский океанариум

Экскурсия в морские глубины в самом сердце Парижа

4.4
770 отзывов
В группе
Парижский океанариум
Парижский океанариум
Парижский океанариум
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Парижский океанариум Cinéaqua — это праздник моря мирового класса. Один из старейших аквариумов в мире, построенный в 1867 году, насчитывает более 13 000 существ. Здесь проводятся шоу русалок, есть водный кинотеатр и бассейн с акулами, доверху наполненный хищниками. Это невероятный способ добавить темно-синего цвета вашему путешествию в центр Парижа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Парижский океанариум
Что не входит
  • Еда и напитки
Когда начало
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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