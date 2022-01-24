Парижский океанариум Cinéaqua — это праздник моря мирового класса. Один из старейших аквариумов в мире, построенный в 1867 году, насчитывает более 13 000 существ. Здесь проводятся шоу русалок, есть водный кинотеатр и бассейн с акулами, доверху наполненный хищниками. Это невероятный способ добавить темно-синего цвета вашему путешествию в центр Парижа.