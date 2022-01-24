Направляясь сюда, следите за Большой Скалой. Это искусственная мини-гора высотой 65 м, которая является символом Парижского зоологического парка. Увидеть его - значит, вы приближаетесь к встрече с дикими животными - включая жирафов, носорогов, лемуров с кольцами и тюленей и молодых львов. День, проведенный здесь, погрузит вас в самое сердце приключений с животными. Не забудьте взять с собой камеру и пробковый шлем.