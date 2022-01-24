Парижский зоопарк (Parc Zoologique de Paris)

Поднимитесь ближе к пяти «биозонам» с дикой природой

4.5
876 отзывов
Входной билет
Парижский зоопарк (Parc Zoologique de Paris)
Парижский зоопарк (Parc Zoologique de Paris)
Парижский зоопарк (Parc Zoologique de Paris)
Парижский зоопарк (Parc Zoologique de Paris)
Парижский зоопарк (Parc Zoologique de Paris)
Парижский зоопарк (Parc Zoologique de Paris)
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Направляясь сюда, следите за Большой Скалой. Это искусственная мини-гора высотой 65 м, которая является символом Парижского зоологического парка. Увидеть его - значит, вы приближаетесь к встрече с дикими животными - включая жирафов, носорогов, лемуров с кольцами и тюленей и молодых львов. День, проведенный здесь, погрузит вас в самое сердце приключений с животными. Не забудьте взять с собой камеру и пробковый шлем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в Зоологический парк Парижа (зоопарк Венсен)
  • Пять биозон, где проживает около 180 видов животных
  • Бесплатное загружаемое приложение с гидом
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