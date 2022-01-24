Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Направляясь сюда, следите за Большой Скалой. Это искусственная мини-гора высотой 65 м, которая является символом Парижского зоологического парка. Увидеть его - значит, вы приближаетесь к встрече с дикими животными - включая жирафов, носорогов, лемуров с кольцами и тюленей и молодых львов. День, проведенный здесь, погрузит вас в самое сердце приключений с животными. Не забудьте взять с собой камеру и пробковый шлем.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты в Зоологический парк Парижа (зоопарк Венсен)
Пять биозон, где проживает около 180 видов животных
Бесплатное загружаемое приложение с гидом
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.