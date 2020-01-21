14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Парижские работы Бэнкси

Вам предстоит погрузиться в обычный, каждодневный, но от этого не менее чарующий мир парижских улиц в поисках рисунков Бэнкси, который давно не нуждается в представлении. Мы обойдем несколько знаковых работ художника, которые причудливо вписываются в классические парижские декорации, поговорим об истории создания, идеях, социальном и политическом контексте рисунков. И, конечно, затронем таинственную личность самого Бэнкси, его становление и творческий почерк. Вы удивитесь, как органично смотрятся на фоне Эйфелевой башни «богемные крысы», узнаете, с кого рисовали всадника в красном и что одна мышка может рассказать об истории студенческого бунта.

Шарм французских улиц и символы города

Приобщаясь к культуре парижского стрит-арта, не будем забывать, что мы находимся в одном из красивейших городов мира! На прогулке вы встретите ключевые достопримечательности Парижа, насладитесь французским настроением, шармом улиц и вкусом ароматных круассанов. Мы посмотрим на Эйфелеву башню и Нотр-Дам де Пари, прогуляемся по Латинскому кварталу и району Марэ, остановимся на площади Бастилии, театра Батакан и отеля де Вилль. А по пути с чувством, толком и расстановкой поговорим о французах и особенностях жизни в Париже. В завершение прогулки можем остановиться в одном из старых французских кафе, устроиться на террасе с видом на острове Сите и подкрепиться ланчем или мороженым.

Кому подойдет экскурсия

Бывалым знатокам Парижа, которые хотят открыть новую грань города, а также новичкам, которые хотят с интересного ракурса взглянуть на главные достопримечательности.