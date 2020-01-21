14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Отыскать работы культового художника в окружении блистательных парижских достопримечательностей

Neteli
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Даже если вы не погружены в культуру стрит-арта, то наверняка наслышаны о Бэнкси — британском уличном художнике-легенде.

Предлагаю вам отыскать в самом сердце Парижа несколько работ Бэнкси, которые наполнены черным юмором, сатирой и отсылками к острым политическим и социальным проблемам.

А заодно взглянем на главные достопримечательности волшебной столицы Франции, остановимся на чашечку кофе и поговорим о привычках и нравах парижан.
От 45 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча metro odeon
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У этой экскурсии14 отзывов
4.57
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже

Что вас ожидает

Парижские работы Бэнкси
Вам предстоит погрузиться в обычный, каждодневный, но от этого не менее чарующий мир парижских улиц в поисках рисунков Бэнкси, который давно не нуждается в представлении. Мы обойдем несколько знаковых работ художника, которые причудливо вписываются в классические парижские декорации, поговорим об истории создания, идеях, социальном и политическом контексте рисунков. И, конечно, затронем таинственную личность самого Бэнкси, его становление и творческий почерк. Вы удивитесь, как органично смотрятся на фоне Эйфелевой башни «богемные крысы», узнаете, с кого рисовали всадника в красном и что одна мышка может рассказать об истории студенческого бунта.

Шарм французских улиц и символы города
Приобщаясь к культуре парижского стрит-арта, не будем забывать, что мы находимся в одном из красивейших городов мира! На прогулке вы встретите ключевые достопримечательности Парижа, насладитесь французским настроением, шармом улиц и вкусом ароматных круассанов. Мы посмотрим на Эйфелеву башню и Нотр-Дам де Пари, прогуляемся по Латинскому кварталу и району Марэ, остановимся на площади Бастилии, театра Батакан и отеля де Вилль. А по пути с чувством, толком и расстановкой поговорим о французах и особенностях жизни в Париже. В завершение прогулки можем остановиться в одном из старых французских кафе, устроиться на террасе с видом на острове Сите и подкрепиться ланчем или мороженым.

Кому подойдет экскурсия

Бывалым знатокам Парижа, которые хотят открыть новую грань города, а также новичкам, которые хотят с интересного ракурса взглянуть на главные достопримечательности.

Организационные детали

  • Ходить мы будем очень много, поэтому удобная обувь обязательна.
  • Также маршрут предусматривает 2 поездки на метро (французское метро – тоже достопримечательность своего рода). Транспортные билеты включены в стоимость.
  • В конце экскурсии мы можем остановиться в кафе у канала на бокал вина или чашку кофе (по желанию).
  • Дополнительные расходы (по желанию): ланч и напитки в кафе.
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже
По следам Бэнкси в Париже

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура metro odeon.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Neteli
Neteli
Привет! Меня зовут Наталья, мне 27 лет и вот уже 5 лет я влюблена...в Париж. Готова делиться своей любовью, знаниями о французской культуре и менталитете местных жителей, о секретных местах города, искусстве, познаниями кулинарии и вина и просто смешными и интересными моментами моего прекрасного города. А вообще я — сумасшедший путешественник :)
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Была на экскурсии вместе с подругой - и мы обе под впечатлением!!! Мы много раз были во Франции, видели все, что можно, поэтому искали что-то нетривиальное...где не будут гулять толпы #сфоткай_типа_я_в_париже, и чтоб самим не быть кучей в составе какой-нибудь огромной традиционной экскурсии. Наташа - прекрасный гид, рассказчик и проводник! Видно, что человек не тупо отрабатывает заявленное время, а действительно увлечен своей работой, искренне делится знаниями и подает информацию настолько легко и интересно, что слушать и общаться можно часы напролет))) В общем, мы получили удовольствия даже больше, чем ожидали)))
19 сентября 2019
Попросил немного скорретировать экскурсию - получил даже больше, чем ожидал! Наталья меня встретила (дождалась), попросил немного скорретировать маршрут - ок, попросил пофотографировать меня в разных локациях - ок, помогла найти ближайшую станцию метро. Отлично прогулялись, посмотрели и узкие, очень красивые улочки, и известние достопримечательности - получил от экскурсии больше, чем ожидал! Рекомендую!
16 сентября 2019
Экскурсия неплозая в плане увидеть работы Бжнкси в их естественной среде так сказать. Это действительно приятно. Но зотелось бы чуть больше сопутствующего рассказа от гида на те темы,что заявлены в описани экскурсии - про французов, их жизнь, уклад жизни, привычки и т.п.
17 июня 2019
Благодарю Наталью за интересную захватывающую экскурсию по следам Бэнкси! Экскурсия проходит в виде прогулки по улицам в различных районах Парижа, поэтому нужно одеться по погоде и подготовиться к тому, что придется постоянно передвигаться. В процессе перемещения Наталья также рассказывала о личном опыте миграции во Францию, о событиях местного масштаба, привычках и образе жизни парижан. Экскурсия будет интересна любителям современного искусства, а также молодым людям, ищущим нестандартные культурные мероприятия. Впечатления остались настолько глубокими, что возникло желание исследовать тему граффити самостоятельно. Поэтому, если граффити вам не претит, то вас ждет детективная история самого таинственного и популярного художника современности )))
8 июня 2019
Все было просто супер. Наталья прекрасный знаток города, да и просто хороший человек!
Советую!
20 мая 2019
Экскурсия ужасная ! Жаль потраченных денег. Маленькие 2 работы и всё. От гида никакой полезной информации. 2-часовая прогулка по Парижу за свои же деньги.
5 мая 2019
очень круто_)
все понарвилось! помимо картин скандально известного художника вы попутно посетите достаточно большое количество достопримечательностей и просто красивых и атмосферных мест )
13 апреля 2019
Отличная экскурсия! Интересно, в приятной манере, легко для восприятия, можно корректировать маршрут по вашему желанию. Рекомендуем!
30 марта 2019
Прекрасное настроение и позитив вам гарантирован! Супер экскурсия, нестандартный Париж , я бы так назвал. Очень рекомендую!
3 марта 2019
Отлично провела время! Много узнала и посмотрела))). К сожалению ,часть работ Бэнкси безвозвратно утеряны( уничтожены). С Натальей легко, непринужденно и интересно!
Ещё 4 отзыва

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