Чтобы прочувствовать его гармоничное величие, вы пройдёте по залам дворца, узнаете, что происходило в парадных покоях, полюбуетесь изящными фонтанами в парке. И погрезите об идее «рая на земле», которую воплощали в Версале по желанию Короля-Солнце.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Версаль великолепный и его истории
Королевская резиденция — место, где вершились судьбоносные события. Вы пройдёте по центральной аллее и через Золотые ворота, побываете в Зале коронации и Тронном зале, насладитесь видом из опочивальни Короля-Солнце и разгадаете символизм архитектурного решения комнаты. Вас поразит легендарный Зеркальный зал, где время словно остановилось: здесь вы услышите историю о промышленном шпионаже, рассмотрите первые французские зеркала и «прогуляетесь по саду» внутри дворца. Версаль откроется вам, как драгоценная шкатулка, ещё в XIX веке ставшая музеем и призванная демонстрировать могущество Франции.
Французский пикник
После прикосновения к прекрасному мы отправимся в королевский сад Версаля, где вы отдохнете за пикником. В меню вино, сыр, черри и багет на фоне живописных мест. После пикника также можно прокатиться на лодочке по Версальскому каналу.
Организационные детали
- Важно!: экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
- Из Парижа в Версаль добираемся на общественном транспорте (удобный и бюджетный способ).
- Пикник включен в стоимость.
- Дополнительно оплачиваются:
- 1) Входной билет во дворец и сады вторник, суббота, воскресенье — 27 евро с человека, четверг – 20 евро с человека. Детям до 18 лет не нужны входные билеты во дворец.
- 2) Вход в Версальские сады детям по вторникам, субботам и воскресеньям платный – 10 евро.
- 3) Проезд на комфортабельном общественном транспорте (туда-обратно) — 8 евро с человека.
- Стоимость экскурсии для детей: до 8 лет (при предъявлении документа) — скидка 50%. Детям до 3 лет — бесплатно. Чтобы воспользоваться скидкой, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав в нем количество детей и дождитесь, пока мы пересчитаем стоимость.
- Самостоятельно билеты покупать не нужно, гид резервирует групповые билеты с правом ведения экскурсии. Если Вы приобретёте билеты самостоятельно, то на экскурсию с гидом попасть не сможете.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате (до 4 человек). Стоимость — 260 евро (транспортные расходы и билеты те же — они оплачиваются дополнительно»
во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€84
|Дети 8-18 лет
|€84
|Дети до 7 лет
|€42
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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