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отменена электричка, и мы понимаем Ваши негативные эмоции по этому поводу.



Со своей стороны гид постаралась сделать все, чтобы как можно скорее урегулировать вызванную форс-мажором ситуацию, а именно:



1. Предложила Вам:

- отправиться с другой станции метро,

- поехать на такси

- или вернуть аванс по причине независящих от нас обстоятельств.

2. С нашей стороны, в качестве извинения за возникший дискомфорт:

- гид провела для Вас дополнительный час экскурсии бесплатно (стоимость 70€)

- оплатила вместе с Вами такси



Мы понимаем, что Ваше настроение было испорчено в начале экскурсии, но это не повод вымещать все на гиде, пытающемуся Вам помочь, и грубо вести себя с ним на экскурсии, споря, перебивая и рассказывая свои версии по поводу каждого экспоната. В этом случае, действительно, любому человеку будет сложно вести свой рассказ.



По всем вопросам, по которым вы посчитали нужным спорить с гидом, Вы можете проконсультироваться с нашим администратором, который все время Вашей поездки находился с вами на связи, консультировал Вас и присылал Вам Ваши фотографии с наших экскурсий.

Администратор вышлет вам официальные источники, подтверждающие достоверность слов гида и ставящие точку в Ваших претензиях к историческим фактам.



Теперь по пунктам, касающимся того, что Вы упомянули в своём отзыве:



- Ваш гид является историком с двумя наполеоновскими премиями, полученными во Франции за вклад в исторические исследования

- последний раз гид была в Версале 3 дня назад и после этой экскурсии не только получила восторженный отзыв, (цитата из последнего отзыва: «Нужно сказать что наш гид - одна из лучший специалистов, если не лучшая»), но также гости захотели посетить ещё 3 экскурсии именно с этим гидом (по всем фактам у нас есть письменные доказательства).



Нам очень жаль, что, приняв извинения со стороны гида за независящую от него ситуацию, вы все же решили написать этот отзыв.