По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду

Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Пожалуй, самый известный дворцово-парковый ансамбль Европы манит путешественников своим размахом и роскошью. Этот архитектурный шедевр стал проектом всей жизни Людовика XIV и памятником целой эпохе.

Чтобы прочувствовать его гармоничное величие, вы пройдёте по залам дворца, узнаете, что происходило в парадных покоях, полюбуетесь изящными фонтанами в парке. И погрезите об идее «рая на земле», которую воплощали в Версале по желанию Короля-Солнце.
4.64
33 отзыва
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Версаль великолепный и его истории

Королевская резиденция — место, где вершились судьбоносные события. Вы пройдёте по центральной аллее и через Золотые ворота, побываете в Зале коронации и Тронном зале, насладитесь видом из опочивальни Короля-Солнце и разгадаете символизм архитектурного решения комнаты. Вас поразит легендарный Зеркальный зал, где время словно остановилось: здесь вы услышите историю о промышленном шпионаже, рассмотрите первые французские зеркала и «прогуляетесь по саду» внутри дворца. Версаль откроется вам, как драгоценная шкатулка, ещё в XIX веке ставшая музеем и призванная демонстрировать могущество Франции.

Французский пикник

После прикосновения к прекрасному мы отправимся в королевский сад Версаля, где вы отдохнете за пикником. В меню вино, сыр, черри и багет на фоне живописных мест. После пикника также можно прокатиться на лодочке по Версальскому каналу.

Организационные детали

  • Важно!: экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Из Парижа в Версаль добираемся на общественном транспорте (удобный и бюджетный способ).
  • Пикник включен в стоимость.
  • Дополнительно оплачиваются:
  • 1) Входной билет во дворец и сады вторник, суббота, воскресенье — 27 евро с человека, четверг – 20 евро с человека. Детям до 18 лет не нужны входные билеты во дворец.
  • 2) Вход в Версальские сады детям по вторникам, субботам и воскресеньям платный – 10 евро.
  • 3) Проезд на комфортабельном общественном транспорте (туда-обратно) — 8 евро с человека.
  • Стоимость экскурсии для детей: до 8 лет (при предъявлении документа) — скидка 50%. Детям до 3 лет — бесплатно. Чтобы воспользоваться скидкой, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав в нем количество детей и дождитесь, пока мы пересчитаем стоимость.
  • Самостоятельно билеты покупать не нужно, гид резервирует групповые билеты с правом ведения экскурсии. Если Вы приобретёте билеты самостоятельно, то на экскурсию с гидом попасть не сможете.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате (до 4 человек). Стоимость — 260 евро (транспортные расходы и билеты те же — они оплачиваются дополнительно»

во вторник в 13:00, в субботу в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€84
Дети 8-18 лет€84
Дети до 7 лет€42
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Saint-Michel
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 33 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
А
26 сен 2021
Экскурсия была ужасной. Началось все с того, что поезд в Версаль отменили, а гид этого не знала. Решить с трансфертом вопрос она не могла. И вообще была пассивной и не
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интересной. Мы взяли такси и поехали. На месте выяснилось, что она давно не была в Версале. Вообщем сам рассказ был вялой копией аудиогида. Наш экскурсовод заходила в зал, смотрела что там и потом рассказывала чуть-чуть об 1-2 экспонатах или картинах. Иногда просто молча проходила через зал. Все приходилось выжимать из неё. Аудиогид даёт больше информации, чем мы получили. Зачем отправлять на экскурсию не подготовленного гида непонятно. Очень не рекомендую!!!!!

Krista
Krista
Ответ организатора:
Приветствуем Вас, Алина!

Мы всегда благодарны конструктивным замечаниям и очень серьёзно относимся к работе над ошибками.

Действительно, случилась нештатная ситуация - была
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отменена электричка, и мы понимаем Ваши негативные эмоции по этому поводу.

Со своей стороны гид постаралась сделать все, чтобы как можно скорее урегулировать вызванную форс-мажором ситуацию, а именно:

1. Предложила Вам:
- отправиться с другой станции метро,
- поехать на такси
- или вернуть аванс по причине независящих от нас обстоятельств.
2. С нашей стороны, в качестве извинения за возникший дискомфорт:
- гид провела для Вас дополнительный час экскурсии бесплатно (стоимость 70€)
- оплатила вместе с Вами такси

Мы понимаем, что Ваше настроение было испорчено в начале экскурсии, но это не повод вымещать все на гиде, пытающемуся Вам помочь, и грубо вести себя с ним на экскурсии, споря, перебивая и рассказывая свои версии по поводу каждого экспоната. В этом случае, действительно, любому человеку будет сложно вести свой рассказ.

По всем вопросам, по которым вы посчитали нужным спорить с гидом, Вы можете проконсультироваться с нашим администратором, который все время Вашей поездки находился с вами на связи, консультировал Вас и присылал Вам Ваши фотографии с наших экскурсий.
Администратор вышлет вам официальные источники, подтверждающие достоверность слов гида и ставящие точку в Ваших претензиях к историческим фактам.

Теперь по пунктам, касающимся того, что Вы упомянули в своём отзыве:

- Ваш гид является историком с двумя наполеоновскими премиями, полученными во Франции за вклад в исторические исследования
- последний раз гид была в Версале 3 дня назад и после этой экскурсии не только получила восторженный отзыв, (цитата из последнего отзыва: «Нужно сказать что наш гид - одна из лучший специалистов, если не лучшая»), но также гости захотели посетить ещё 3 экскурсии именно с этим гидом (по всем фактам у нас есть письменные доказательства).

Нам очень жаль, что, приняв извинения со стороны гида за независящую от него ситуацию, вы все же решили написать этот отзыв.

А
22 янв 2020
Спасибо Дмитрию за такую интересную и позновательную экскурсию! Нам очень понравилось. Мы обязательно вернёмся в Париж и Версаль. Будем рекомендовать эту эту экскурсию друзьям и родственникам.
D
21 окт 2019
Из-за участников группы, которые опаздывали, мы пропустили наш поезд. Начало было скомканным. Так же время в поезде было потрачено на разборки. Указывайте в подтверждении полностью наличности, которую нужно передать гиду. В билете было указано только стоимость экскурсии. Без учета билетов в Версаль и на транспорт. В итоге у половины группы возникли вопросы и недопонимания. Решите этот вопрос
A
20 окт 2019
Экскурсия прошла великолепно, экскурсовод Наталья отлично расказала историю Версаля получили большое удовольствие отпрогулки по саду Версаля. Будем рекомендовать нашим друзьям.
О
17 окт 2019
Замечательная экскурсия. Жаль, что из-за дождя пришлось отменить пикник.
Н
4 авг 2019
Отличная экскурсия, замечательный гид Елизавета! Быстро доехали до Версаля, отдельный вход во дворец для групп с гидом, без очереди, в конце экскурсии пикник у водоёма, рекомендуем!
Н
3 июля 2019
Проведение экскурсии в Версаль заказала в свой день рождения и ничуть не пожалела. Место очень востребовано у туристов, особенно в выходные дни, и неорганизованным посетителям приходится очень долго стоять в
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очереди. Погода была жаркая и зрелище, надо отметить, нелицеприятное. Гид Наталья быстро оформила нам входные билеты и сделала все, чтобы мы комфортно чувствовали себя в апартаментах королей всех времен, создала прекрасную атмосферу праздника. Она очень артистично поведала нам историю и заботы королевского двора, провела по тенистым аллеям парка и вместе полюбовались знаменитыми фонтанами. Экскурсия закончилась небольшим пикником на берегу озера с бокалами вкусного вина и сыра под звуки старинных мелодий. В небольшой компании мы выслушали море полезных советов по посещению Парижа. День удался.
Спасибо большое Наталье и Tripster за хорошую организацию и приятный день.

С
3 июля 2019
Отличная экскурсия! Потрясающий дворец, сад! Экскурсию вел гид Дмитрий. Профессионал. Сразу видно, что человек любит свою работу и делится с нами своими знаниями. Узнали много нового и интересного. Замечательный пикник в конце экскурсии с хорошим красным вином, вкусным сыром. Все очень понравилось. Спасибо за хороший день!
Manana
7 июня 2019
Нашим гидом был Димитрий. Он правел нашу экскурсию очень интересно, время прошло незаметно, хотелось- бы дольше. День был запоминающийся.
Н
20 мая 2019
Очень интересная, ненавязчивая экскурсия. Нам повезло увидеть работающие фонтаны _это было великолепно!!! Потрясающие сады!!! Сам дворец тоже прекрасен, поражает убранством и великолепием расписных потолков, шикарный зеркальный зал с необычайной историей
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его создания!
Всё было замечательно и пикник с Французским вином и сыром в саду под пение птиц и звуки классической музыки был очень уместен!
Огромное спасибо за организацию и большой привет экскурсоводу Дарье!

Н
11 мая 2019
Замечательная экскурсия. Рассказ гида выше всяких похвал
Е
5 мая 2019
Гид - Дмитрий - был умный и интересный и, видимо, очень старался провести экскурсию 2 мая в Версале. Мы с друзьями так и не поняли, в какой момент все пошло
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не так у организаторов, мы заплатили аванс 27 января. Прилетели в Париж, гуляли и спокойно ждали своей поездки. Начиналась она, как было написано в Ваучере в 13 часов. Утром, около 11.30 я проверила свою посту перед выходом и увидела, что организаторы просят перенести время встречи на 12.15. У меня наступила паника. Как же так? Мы же не успеваем. Я позвонила гиду и он попросил приехать на такси., чтобы мы успели на электричку. В общем, мы так и ехали на такси до Версаля. Но и это не самое главное. Там мы ждали вторую половину группу, которая почему-то не могла пройти внутрь дворца. То есть полная неразбериха. Почему так получилось - не знаю. Мы ушли, в, взяли Ауди-гид. Очень обидно. Повторяюсь, Дмитрий старался, как мог, но его руководство, как видно, не сумело найти правильное решение. . нам очень жаль, что такое чудесное событие, как посещение Версаля, прошло очень скликанной и нервозно.

Krista
Krista
Ответ организатора:
Добрый день, Елена!

Благодарим за обратную связь!

Мы рады, что Вы оценили нашего гида, как умного, интересного и заботящегося о группе.

Нам очень
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жаль, что Вы не посетили нашу экскурсию.
Контактные данные гостей при бронировании запрашиваются для того, чтобы мы могли быть с ними на связи и помогать по любым вопросам. Вам мы написали за 24 часа до начала экскурсии, так как администрация Версаля сообщила о повышенном наплыве посетителей на наш временной слот (в связи с майскими праздниками).

Так как для большего комфорта группы экскурсию нужно было начать всего на 30 минут раньше, мы приняли данное решение и предупредили всех гостей заранее.

Мы заботимся о наших гостях, находимся с ними на связи по любым вопросам и нам очень жаль, что будучи в Версале Вы не пошли на экскурсию и не насладились ей.

С уважением,
Кристина

Ольга
28 мар 2019
Отличная экскурсия, легко и непринуждённо прошлись по Версалю, спасибо Дмитрию за подачу материала и просто за приятную компанию. Отдельное спасибо Оксане и Алёне, нашим попутчицам, это была отличная компания, что немаловажно. Жаль, что для пикника не сезон, видимо, придётся вернуться!:)
И
24 мар 2019
Экскурсия очень понравилась, Дмитрий отличный рассказчик, великолепно владеет материалом. Рекомендуем однозначно!
А
31 янв 2019
Отлично провели время. Пикник в конце - приятное завершение:)

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