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Поездка в Диснейленд. Трансфер отель Париж – Диснейленд + билет в 2 парка

5
10 отзывов
Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
Диснейленд – мечта детей и взрослых.

Огромный волшебный мир, созданный руками человека.

Принцессы, герои, рыцари, Микки и Минни Маус – все любимые герои детства готовы обнять вас, сфотографироваться и вернуть в чудесную пору волшебства и иллюзий.

Мы предлагаем вам насладиться магией Диснейленда без очередей и лишней заботе о том, как туда добраться.

Комфортабельный транспорт и билет 🎫 в два парка аттракционов 🎡 откроют вам дорогу в сказку!
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  • 👥Групповая
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🗽Самое популярное
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €157 за человека

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Поездка в Диснейленд. Трансфер отель Париж – Диснейленд + билет в 2 парка
Поездка в Диснейленд. Трансфер отель Париж – Диснейленд + билет в 2 парка

Что вы увидите

  • Тематический парк Диснейленд в Париже
Если Вы едете в Париж с ребенком, то посещение Диснейленда будет для него одним из самых запоминающихся и веселых впечатлений от поездки. 40–50 минут от Парижа, и Вы в стране фантазий!
Каждый сезон любимые герои наших детей сменяют костюмы, ежедневно принцессы устраивают званый обед для своих маленьких почитательниц в Замке Золушки, а Микки проводит фееричные шоу и дирижирует Главным Парадом на MainStreet, аттракционы поражают воображение и захватывают дух. И весь этот праздник радости, музыки и света венчает грандиозный фейерверк!
Вы можете выбрать: посетить один или два парка в тот же день или запланировать многодневный визит с размещением в одном из местных отелей и пожить в настоящей сказке.
Мы приглашаем Вас на увлекательную поездку в Диснейленд на комфортабельном авто Мерседес в мини группе до 8 человек с русскоговорящим водителем. Забираем из Вашего отеля!
Что входит
  • Трансфер отель Париж – Диснейленд
  • Входной билет в два парка
  • Встреча в Вашем отеле
  • Бутылка воды, влажные салфетки, конфеты в качестве комплимента во время поездки.
  • При заказе для 4 человек и более обратный трансфер в подарок.
Что не входит
  • Трансфер Диснейленд - отель Париж для групп менее 4 человек.
Начало
🚩 Забираем из Вашего отеля или любого комфортного ме
Место завершения
🏁 По согласованию с туристами
Поездка в Диснейленд. Трансфер отель Париж – Диснейленд + билет в 2 парка
Поездка в Диснейленд. Трансфер отель Париж – Диснейленд + билет в 2 парка
Поездка в Диснейленд. Трансфер отель Париж – Диснейленд + билет в 2 парка
Поездка в Диснейленд. Трансфер отель Париж – Диснейленд + билет в 2 парка

Выберите дату для поездки

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина О.
Галина О.
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10 отзывов оставили туристы

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