Если Вы едете в Париж с ребенком, то посещение Диснейленда будет для него одним из самых запоминающихся и веселых впечатлений от поездки. 40–50 минут от Парижа, и Вы в стране фантазий!

Каждый сезон любимые герои наших детей сменяют костюмы, ежедневно принцессы устраивают званый обед для своих маленьких почитательниц в Замке Золушки, а Микки проводит фееричные шоу и дирижирует Главным Парадом на MainStreet, аттракционы поражают воображение и захватывают дух. И весь этот праздник радости, музыки и света венчает грандиозный фейерверк!

Вы можете выбрать: посетить один или два парка в тот же день или запланировать многодневный визит с размещением в одном из местных отелей и пожить в настоящей сказке.

Мы приглашаем Вас на увлекательную поездку в Диснейленд на комфортабельном авто Мерседес в мини группе до 8 человек с русскоговорящим водителем. Забираем из Вашего отеля!