Дворец Фонтенбло (Fontainebleau) - дворец эпохи Ренессанса во французском департаменте Сена и Марна, вокруг которого со временем сформировался город Фонтенбло. Здесь жили многие правители Франции начиная с Людовика VII и заканчивая Наполеоном III.

Резиденцию многих французских королей, выполненную в итальянском стиле маньеризм, многие путешественники сравнивают с разными по высоте и форме хрустальными фужерами. Здесь есть и небольшие приземистые пристройки, и изящные высокие башенки, и широкие, но элегантные флигели.

Замысловатая архитектура имеет весьма легкое название Fontainebleau, что дословно с французского языка переводится, как «прекрасный фонтан», и берет свое начало от имени родника, расположенного неподалеку. Этот родник навсегда вошел в историю благодаря французскому императору Наполеону Бонапарту, который каждое утро, выпивая стакан воды из этого источника, черпал в нем силы.

Во время экскурсии вы сможете ознакомиться с королевскими и императорскими апартаментами, а также прогуляться по парку, одна часть которого разбита по французскому образцу, а вторая выполнена в английском стиле.