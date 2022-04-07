Поездка в замок Фонтенбло (с аудиогидом)

Программа включает в себя индивидуальный трансфер с русскоязычным водителем и свободное время в замке

Индивидуальная
Программа включает в себя индивидуальный трансфер с русскоязычным водителем и свободное время в замке.

Посещение замка и парка - самостоятельное.

В замке предоставляется аудиогид.

Время в пути в одну сторону - примерно 1 час.

Время для посещения замка и парка - минимум 2 часа.
Поездка в замок Фонтенбло (с аудиогидом)
Поездка в замок Фонтенбло (с аудиогидом)
Поездка в замок Фонтенбло (с аудиогидом)
Поездка в замок Фонтенбло (с аудиогидом)

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Фонтенбло
  • Парк замка Фонтенбло
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Дворец Фонтенбло (Fontainebleau) - дворец эпохи Ренессанса во французском департаменте Сена и Марна, вокруг которого со временем сформировался город Фонтенбло. Здесь жили многие правители Франции начиная с Людовика VII и заканчивая Наполеоном III.

Резиденцию многих французских королей, выполненную в итальянском стиле маньеризм, многие путешественники сравнивают с разными по высоте и форме хрустальными фужерами. Здесь есть и небольшие приземистые пристройки, и изящные высокие башенки, и широкие, но элегантные флигели.

Замысловатая архитектура имеет весьма легкое название Fontainebleau, что дословно с французского языка переводится, как «прекрасный фонтан», и берет свое начало от имени родника, расположенного неподалеку. Этот родник навсегда вошел в историю благодаря французскому императору Наполеону Бонапарту, который каждое утро, выпивая стакан воды из этого источника, черпал в нем силы.

Во время экскурсии вы сможете ознакомиться с королевскими и императорскими апартаментами, а также прогуляться по парку, одна часть которого разбита по французскому образцу, а вторая выполнена в английском стиле.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в замок не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте: 13 евро + 4 евро аудиогид. Дети до 18 лет - бесплатно. Осуществляется предварительная бронь билетов. Важно! Вход во все музеи строго с негативным ПЦР- или антиген-тестом (с 12 лет)
  • Или со свидетельством о вакцинации
  • Одобренной ЕС вакциной. Посещение в масках
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно кроме вторника в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно кроме вторника в 09:00

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