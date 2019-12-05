  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Покорить Лувр за 2 часа

Узнать самое главное об истории королевского дворца и сокровищах музея

Anna
Задать вопрос
Anna – экскурсионное агентство
Великие творцы и их шедевры предстанут перед вами в грандиозном Лувре.

А профессиональный гид станет проводником по эпохам дворца и залам музея.

За два часа вы пройдете 5 км и увидите все сокровища, без которых не представить Лувр: Мону Лизу, крылатую Нику и Венеру Милосскую, полотна французских и итальянских художников.

В результате вы получите все «инструкции по применению» Лувра и поймете, зачем стоит вернуться в главный французский музей.
50 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча конная статуя Людовика XIV во дворе Лувра
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Покорить Лувр за 2 часа
Покорить Лувр за 2 часа

Что вас ожидает

Лувр: осознать и не растеряться
Вы окажетесь в крупнейшем и самом посещаемом музее мира — здесь буквально легко заблудиться! На экскурсии вам удастся составить о Лувре комплексное представление. Вы проследите исторический путь королевской резиденции: прикоснетесь к стенам средневековой крепости, узнаете о прошедших здесь детских годах Людовика XIV, о появлении соседнего сада Тюильри и о главных вехах 8-вековой биографии Лувра. А еще разберетесь в устройстве музея — это поможет составить план для дальнейшего знакомства с коллекцией после экскурсии.

Шедевры-бренды Лувра
Исследовать все тысячи квадратных метров музея за два часа невозможно, но вы успеете познакомиться с наиболее значимыми полотнами и скульптурами. Посмотрите на «трех дам Лувра»: проверите, действительно ли Мона Лиза не отрывает глаз от зрителя, оцените красоту Венеры Милосской и полюбуетесь крылатой греческой богиней победы Никой Самофракийской. В общей сложности вы пройдете 5 км: изучите главные экспонаты залов Древнего Египта, научитесь отличать греческие и римские скультуры, увидите полотна Рафаэля, Тициана, Веронезе, Караваджо, Рембрандта и других великих мастеров.

Организационные детали

  • Входной билет в Лувр включен в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
  • Если количество участников в группе больше 20, каждому бесплатно выдаются наушники
Покорить Лувр за 2 часа
Покорить Лувр за 2 часа
Покорить Лувр за 2 часа
Покорить Лувр за 2 часа
Покорить Лувр за 2 часа
Покорить Лувр за 2 часа
Покорить Лувр за 2 часа
Покорить Лувр за 2 часа
Покорить Лувр за 2 часа
Покорить Лувр за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура конная статуя Людовика XIV во дворе Лувра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Anna
Anna
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 декабря 2019
Отличная экскурсия. Проводила ее Людмила - очень интеллигентный, иетересный человек, рассказывала про историю Лувра и самые примечательные его экспонаты с легкостью, иронией в меру. Чувствуется глубокое знание предмета и желание донести свои знания до интересующихся. Людмила ответила на все вопросы, даже не связанные с темой экскурсии. Огромное спасибо. Только положительные эмоции!

Anna проводит ещё 8 экскурсий

Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-КёрПрогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-КёрПрогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
20 за человека
2 часа
8 отзывов
Узнать о прошлом богемного холма, проникнуться его романтикой и полюбоваться белоснежным храмом
Мулен Руж, художники, Амели, богемный дух и городские чудаки: на экскурсии оживут все «бренды» Монмартра. Вас очаруют тихие улочки, а шумные площади расскажут о судьбах известных художников. Вы вслед за ними вдохновитесь прогулками по живописным склонам и, конечно, узнаете историю Монмартра. А после окажетесь у венчающей холм базилики Сакре-Кёр — архитектурного шедевра, рядом с которым открываются великолепные виды Парижа.
Париж: первая встречаПариж: первая встречаПариж: первая встреча
25 за человека
3 часа
13 отзывов
Автобусная экскурсия по главным достопримечательностям с историческим акцентом
Париж — из тех городов, где легко растеряться от счастья и упустить ту чарующую атмосферу, о которой пишут путеводители. Эта насыщенная обзорная экскурсия-знакомство поможет разобраться в устройстве города и даст ответы на любые вопросы. В программе, конечно, must-see места Парижа — Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам, Латинский квартал, площадь Согласия, Триумфальная арка — на фоне исторических рассказов и романтичных сюжетов.
Опера Гарнье. Загадочная и великолепнаяОпера Гарнье. Загадочная и великолепнаяОпера Гарнье. Загадочная и великолепная
30 за человека
1.5 часа
3 отзыва
История театра и путешествие по его интерьерам в поисках Призрака
Что таит в себе знаменитое здание Гранд-Оперы? В поисках ответов вы пройдете по мраморным лестницам и роскошным залам театра. Любуясь пышными, но продуманными интерьерами, поймете, как архитектор Шарль Гарнье сделал это здание таким функциональным и таким шикарным. А в таинственной атмосфере зрительного зала услышите о Призраке Оперы, легенда о котором вошла в историю театра. И в результате откроете все грани одного из архитектурных шедевров Парижа.
Великолепные замки долины ЛуарыВеликолепные замки долины ЛуарыВеликолепные замки долины Луары
125 за человека
12 часов
7 отзывов
Восхититься роскошью Амбуаза, Шенонсо и Блуа и узнать их историю
В Средние века, когда наступали смутные времена, французские короли убегали из Парижа и «отсиживались» на берегах Луары, самой длинной и красивой реки в стране. Так возникли около 70 изумительных замков. Вас поразят красота и могущество трех немых свидетелей удивительной истории Франции. Я расскажу самые интересные мифы и легенды потрясающих замков, помогу разобраться в особенностях их архитектуры и сделаю все, чтобы вам надолго запомнился день в долине Луары!
Его Величество ВерсальЕго Величество ВерсальЕго Величество Версаль
65 за человека
4 часа
4 отзыва
Насыщенная групповая экскурсия в королевский дворец и парковый ансамбль
Почему все дворцы в Европе похожи на Версаль? На экскурсии вы узнаете ответ и оцените величие этого великолепного дворцово-паркого комплекса. Интерьеры версальских покоев и салонов, знаменитая зеркальная галерея и апартаменты королевы расскажут о повседневной жизни монарших особ и о судьбоносных событиях, произошедших в резиденции. А на прогулке по садам Версаля вы узнаете, почему они стали образцом паркового искусства, и полюбуетесь фонтанами.
Все красоты НормандииВсе красоты НормандииВсе красоты Нормандии
120 за человека
12 часов
1 отзыв
Ощутить очарование Руана, попробовать дары моря в Онфлёре и прогуляться по курортам Довиль и Трувиль
Для каждого француза Нормандия связана с морем, идиллическими деревенскими пейзажами, богатейшей историей и старинными городами. Во время экскурсии вы побываете в четырех городах региона: полюбуетесь соборами Руана, пройдете по набережным Онфлёра и узнаете историю курортных городков Довиль и Трувиль. После нашей поездки вы поймете, почему северо-запад Франции всегда притягивал художников и писателей как магнит — и сами попадете в его сети.
Фонтенбло — король замков вокруг ПарижаФонтенбло — король замков вокруг ПарижаФонтенбло — король замков вокруг Парижа
65 за человека
5 часов
7 отзывов
Побывать «в гостях» у французских монархов в их старейшей резиденции
В отличие от чопорного Версаля, Фонтенбло завоевал репутацию замка для души, любви и отдыха. Вы проследите его исторический путь с 13 по 19 век, поймёте, почему Наполеон так любил Фонтенбло, и услышите романтические сюжеты замка. А оживить историю, секреты, интриги и забавы французской короны помогут самые роскошные апартаменты среди замков вблизи Парижа: здесь благодаря итальянским мастерам родился французский Ренессанс.
Квартал Маре вдоль и поперекКвартал Маре вдоль и поперекКвартал Маре вдоль и поперек
20 за человека
2 часа
Проникнуть в тайны средневекового Парижа и услышать легенды о мушкетерах и тамплиерах
За пару часов вам откроется история Маре — квартала, сохранившего дух раннего Средневековья, окруженного легендами о тайных орденах и французских монархах. Вы раскроете секреты ратуши и Гревской площади, услышите истории королевы Марго и Генриха Наваррского, пройдете по следам Д’ Артаньяна и даже расшифруете послание Нострадамуса.

Экскурсии по музеям Парижа

Главные сокровища Лувра за 2 часаГлавные сокровища Лувра за 2 часаГлавные сокровища Лувра за 2 часа
37 за человека
2 часа
370 отзывов
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Хотите стать с Лувром на «ты» и быстро понять, сколько эпох и величайших культурных ценностей вобрал в себя этот музей? Вы воочию увидите предметы искусства, без которых нельзя представить главную французскую сокровищницу, познакомитесь с огромным музейным пространством и историей этих стен — помнящих монархов и их придворных.
Лувр в первый разЛувр в первый разЛувр в первый раз
38 за человека
2 часа
74 отзыва
Погрузиться в историю дворца-музея и «прочитать» главные шедевры
За 2 часа вы не только увидите великие произведения искусства, но и узнаете контекст их создания и включения в коллекции музея. Прикоснётесь к истории старинного замка, взглянете на слияние античного и «современного искусства» в XVII веке, восхититесь королевскими сокровищами и полюбуетесь потолочными росписями. В итоге экскурсия станет одновременно и общим, и детальным знакомством с Лувром — идеальное первое свидание, чтобы после встретиться вновь.
Лувр утром. Билеты гарантированы!Лувр утром. Билеты гарантированы!Лувр утром. Билеты гарантированы!
46 за человека
2.5 часа
37 отзывов
Два часа в компании великих шедевров и без туристических толп на экскурсии в мини-группе
Лувр не нуждается в долгом представлении. Но чтобы вы действительно оценили масштабы дворца и увидели Мону Лизу, приглашаю вас на утреннюю прогулку по музею. Венера Милосская, крылатая Ника, скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, полотна французских художников и другие экспонаты — об их истории и значении в мировой культуре я расскажу легко и увлекательно.
Первое посещение Лувра: вечер в музееПервое посещение Лувра: вечер в музееПервое посещение Лувра: вечер в музее
46 за человека
2.5 часа
85 отзывов
Познакомиться с главными шедеврами и историей королевского дворца без толп
Первое знакомство с грандиозным Лувром — мероприятие ответственное: экскурсия в небольшой группе в вечернее время позволит сделать его комфортным и увлекательным. Вы, конечно, встретите трёх известных дам — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Мону Лизу, а также увидите скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, картины французских живописцев и другие великолепные экспонаты: я расскажу об их истории, особенностях и значении.
Шедевры коллекций музея Орсе за 2 часаШедевры коллекций музея Орсе за 2 часаШедевры коллекций музея Орсе за 2 часа
37 за человека
2 часа
55 отзывов
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
В отличие от многогранного Лувра музей Орсе собрал очень узкую, но не менее ценную коллекцию — работы импрессионистов, ставшие визитной карточкой французской живописи. Перед вами засверкают главные сокровища Орсе: картины Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Ван Гога и других прославленных художников. В результате вы разберетесь в прекраснейшем направлении французской живописи, побываете в Париже конца 19 века и по-новому взглянете на современное искусство.
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевстваВерсаль — от карточного дворца до столицы французского королевстваВерсаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
195 за экскурсию
3 часа
23 отзыва
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
На экскурсии я познакомлю вас с историей дворца и его обитателей, расскажу о повседневной жизни французских королей и их придворных, живших в стенах дворца в 17 и 18 веках, и о главных событиях Версаля, оказавших кардинальное влияние на историю Французского государства.

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи