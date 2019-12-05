Что вас ожидает

Лувр: осознать и не растеряться

Вы окажетесь в крупнейшем и самом посещаемом музее мира — здесь буквально легко заблудиться! На экскурсии вам удастся составить о Лувре комплексное представление. Вы проследите исторический путь королевской резиденции: прикоснетесь к стенам средневековой крепости, узнаете о прошедших здесь детских годах Людовика XIV, о появлении соседнего сада Тюильри и о главных вехах 8-вековой биографии Лувра. А еще разберетесь в устройстве музея — это поможет составить план для дальнейшего знакомства с коллекцией после экскурсии.

Шедевры-бренды Лувра

Исследовать все тысячи квадратных метров музея за два часа невозможно, но вы успеете познакомиться с наиболее значимыми полотнами и скульптурами. Посмотрите на «трех дам Лувра»: проверите, действительно ли Мона Лиза не отрывает глаз от зрителя, оцените красоту Венеры Милосской и полюбуетесь крылатой греческой богиней победы Никой Самофракийской. В общей сложности вы пройдете 5 км: изучите главные экспонаты залов Древнего Египта, научитесь отличать греческие и римские скультуры, увидите полотна Рафаэля, Тициана, Веронезе, Караваджо, Рембрандта и других великих мастеров.