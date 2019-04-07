5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дегустация французских сыров

Мы немного прогуляемся по атмосферному кварталу Батиньоль и уютно устроимся в сырном-винном баре. Здесь я познакомлю вас с разнообразием местного сырного производства, расскажу о самых знаменитых сортах и угощу лучшими образцами французского сыра. Как насчет козьего сыра с лавандой, сыра Том с перцем и травами или бри с трюфелями? Выбор останется за вами — вы сможете сами решить, что желаете продегустировать, смакуя взглядом большие сырные витрины.

Разобраться в тонкостях виноделия

Также вы попробуете вино, специально подобранное для вашей сырной тарелки. В процессе дегустации я расскажу вам интересные факты о вине, французском виноделии, о сочетании вин и сыров. Вы научитесь считывать этикетку и определять регион производства вина. Вы проникнете в тонкости винной дегустации и узнаете, как определять качество вина по его цвету, аромату и вкусу.

Экскурсия идеально подходит в качестве обеда или ужина, а место её проведения находятся недалеко от Монмартра, поэтому дегустация может стать отличным завершением вашей прогулки на знаменитый холм.