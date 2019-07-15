2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Нотр-Дам-де-Пари — каменная симфония
Таким титулом великолепный собор наградил французский писатель Виктор Гюго. С этой парижской достопримечательности начнётся прогулка-экскурсия. Вы обратите внимание на архитектурные детали Нотр-Дама, научитесь определять гаргулий и услышите о змее-искусителе на главном фасаде. А также, конечно, я расскажу о строительстве собора, его историческом пути и планируемой реконструкции после пожара в апреле 2019 года.
Что нельзя пропустить на острове Сите и в Латинском квартале
Помимо знакомства с собором вас ждёт архитектурный ансамбль Сите — острова на Сене, где родился Париж. Вы услышите о том, как это было, посетите термы — древнейшее сооружение города, побываете возле средневекового аббатства и узнаете, откуда в Париже колокол из Севастополя. В конце экскурсии прогуляемся по Латинскому кварталу, где чувствуется дух студенчества — здесь вы увидите старейший университет Сорбонну.