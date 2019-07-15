2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Неплохая экскурсия для тех, кто никогда не был и ничего о Париже не знает. Если вы хотите традиционную экскурсию в стиле Интурист 85 то вам сюда. Много информации. Но есть правила:) гид главный, гид знает что и про что рассказать и все вопросы потом и вообще гид не первый день работает так что не перебивайте своими реплика и. Мне было странно, я привыкла к более свободной атмосфере,а не к экскурсии в формате урока. Что ещё мне Не понравилось. Очевидно что экскурсия от фирмы, которая организует пакетные туры для туристов и мы 15 минут выясняли кому куда и когда завтра, после завтра и что делать тем, кто уже опоздал и пропустил. Ну и поэтому народу на экскурсии было 27 человек. Многовато для пеших прогулок на мой вкус. Так же неприятно удивил подход - вас нет в моем списке, ничего не знаю, вы не записаны, не могу вас взять... Хорошо у меня был принскрин оплаты, но осадочек остался. В целом экскурсия нормальная, но восторга не вызвала, хотя ничего откровенно плохого тоже сказать не могу.