2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к истокам Парижа и узнать главное о готическом соборе Парижской Богоматери

Anna
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Anna – экскурсионное агентство
Парижский Нотр-Дам из тех достопримечательностей, историю и величие которых сложно изучить и осознать самостоятельно.

На прогулке с профессиональным гидом вам предстоит погрузиться в прошлое величественного собора и обратить внимание на архитектурные детали этого готического шедевра.

Во второй части экскурсии вы прогуляетесь по острову Сите — колыбели Парижа — и по старинному Латинскому кварталу.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у фонтана Сен-Мишель
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У этой экскурсии2 отзыва
3.5
Прогулка по историческому центру к собору Нотр-Дам
Прогулка по историческому центру к собору Нотр-Дам

Что вас ожидает

Нотр-Дам-де-Пари — каменная симфония
Таким титулом великолепный собор наградил французский писатель Виктор Гюго. С этой парижской достопримечательности начнётся прогулка-экскурсия. Вы обратите внимание на архитектурные детали Нотр-Дама, научитесь определять гаргулий и услышите о змее-искусителе на главном фасаде. А также, конечно, я расскажу о строительстве собора, его историческом пути и планируемой реконструкции после пожара в апреле 2019 года.

Что нельзя пропустить на острове Сите и в Латинском квартале
Помимо знакомства с собором вас ждёт архитектурный ансамбль Сите — острова на Сене, где родился Париж. Вы услышите о том, как это было, посетите термы — древнейшее сооружение города, побываете возле средневекового аббатства и узнаете, откуда в Париже колокол из Севастополя. В конце экскурсии прогуляемся по Латинскому кварталу, где чувствуется дух студенчества — здесь вы увидите старейший университет Сорбонну.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • О Нотр-Даме вы услышите снаружи
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Если количество участников в группе больше 20, каждому бесплатно выдаются наушники
Прогулка по историческому центру к собору Нотр-Дам
Прогулка по историческому центру к собору Нотр-Дам
Прогулка по историческому центру к собору Нотр-Дам
Прогулка по историческому центру к собору Нотр-Дам
Прогулка по историческому центру к собору Нотр-Дам
Прогулка по историческому центру к собору Нотр-Дам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у фонтана Сен-Мишель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Anna
Anna
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 июля 2019
Неплохая экскурсия для тех, кто никогда не был и ничего о Париже не знает. Если вы хотите традиционную экскурсию в стиле Интурист 85 то вам сюда. Много информации. Но есть правила:) гид главный, гид знает что и про что рассказать и все вопросы потом и вообще гид не первый день работает так что не перебивайте своими реплика и. Мне было странно, я привыкла к более свободной атмосфере,а не к экскурсии в формате урока. Что ещё мне Не понравилось. Очевидно что экскурсия от фирмы, которая организует пакетные туры для туристов и мы 15 минут выясняли кому куда и когда завтра, после завтра и что делать тем, кто уже опоздал и пропустил. Ну и поэтому народу на экскурсии было 27 человек. Многовато для пеших прогулок на мой вкус. Так же неприятно удивил подход - вас нет в моем списке, ничего не знаю, вы не записаны, не могу вас взять... Хорошо у меня был принскрин оплаты, но осадочек остался. В целом экскурсия нормальная, но восторга не вызвала, хотя ничего откровенно плохого тоже сказать не могу.
8 октября 2018
Спасибо экскурсоводу Людмиле, интересный рассказчик

Anna проводит ещё 9 экскурсий

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