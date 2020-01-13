8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 апреля 2019 года. Наконец, собралась оставить негативный отзыв об этой экскурсии. Начну с того, что при покупке было заявлено, что состав группы до 20 человек. Однако, когда группа собралась, стало понятно, что нас больше 30. Точную цифру сказать не смогу, поскольку в процессе экскурсии гид ухитрилась потерять несколько человек из группы (!!!), но даже тогда мы насчитали 32 человека. К началу "прогулки" гид опоздала на 25 минут, мотивируя это тем, что в центре метро по субботам закрыто. Стало интересно, почему остальным участникам экскурсии это не помешало прибыть вовремя? Приехав на место встречи, никакого гида с табличкой мы не увидели, хотя это было заявлено в билете, но зато увидели толпу людей, которым сидящая на лавочке женщина раздавала наушники. И нет, гидом она не была. Видимо, была представителем турфирмы. Мы доплатили за экскурсию недостающие деньги, получили наушники и стали ждать экскурсовода. Пока стояли в ожидании, пообщались с другими участниками экскурсии. Оказалось, что они приехали "пакетным" туром и данная экскурсия была как раз из этого "пакета". Из чего мы сделали вывод, что таким как мы (нас было несколько человек) экскурсию продавали уже вдогонку, чтобы получить больше денег. В общем, гид явилась, как я уже писала через 25 минут после заявленного времени начала экскурсии, сообщив нам, что внутрь базилики Сакре-Кёр мы пойдем самостоятельно, ибо "что там смотреть. Собор есть собор", хотя, исходя из названия экскурсии, можно было предположить, что "посещение базилики Сакре-Кёр" должно быть с гидом. Но, как оказалось, "посещение" в названии стоит просто для красного словца. Так что обратите внимание, что попасть внутрь базилики может любой желающий абсолютно бесплатно.

Итак, проглотив все неточности в описании экскурсии, начиная от количества участников, заканчивая откровенным обманом в названии, мы начали "прогулку по Монмартру". Знаете, не хочется уж совсем обижать гида, но более ужасной экскурсии на нашей памяти еще не было. С первых слов стало понятно, что у гида каша в голове. Она, вместо структурированного рассказа про Монмартр, выдавала текст из серии "что вижу, то пою". Например, проходя мимо сырной лавки, мельком заметила, что сыр, продающийся там мы (т.е. группа) есть "не станем". Поскольку он, по ее мнению, имеет специфический вкус и запах. А она станет)). Чуть позже, увидев детский сад, сообщила нам, что там по одной нянечке на каждые 5 человек. Было не очень понятно, какое все это имеет отношение к Монмартру и его истории? А таких ляпов была масса. И не надо говорить, что это тоже интересно. Хотелось все-таки узнать побольше про историю Монмартра и базилику, ну и в дополнение, если уж ей так хотелось, про ясли. Ну а ее перлы из серии «я слова в кармане не ищу» (имелось в виду «за словом в карман не полезу») нас, конечно, окончательно добили. Очень грустно было после хорошей обзорной экскурсии накануне, слушать эту несвязную речь и абсолютно не интересную подачу материала. Я не знаю, сколько эта мадам живет в Париже, но выдавать такой набор слов экскурсоводу просто не прилично. Мы еле дождались окончания этого действа, сдали наушники и пошли самостоятельно смотреть базилику. В общем, не рекомендую от души, если не хотите испортить себе впечатление о Монмартре. Обязательно читайте отзывы. Лучше ищите индивидуальных гидов, которые работают самостоятельно. Тем более, что цена на групповые экскурсии у таких вот турфирм не отличается от других. А мы обязательно вернемся на Монмартр, но уже с хорошим рассказчиком и даже уже знаем с каким)).