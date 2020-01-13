8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр

Узнать о прошлом богемного холма, проникнуться его романтикой и полюбоваться белоснежным храмом

Anna
Задать вопрос
Anna – экскурсионное агентство
Мулен Руж, художники, Амели, богемный дух и городские чудаки: на экскурсии оживут все «бренды» Монмартра.

Вас очаруют тихие улочки, а шумные площади расскажут о судьбах известных художников.

Вы вслед за ними вдохновитесь прогулками по живописным склонам и, конечно, узнаете историю Монмартра.

А после окажетесь у венчающей холм базилики Сакре-Кёр — архитектурного шедевра, рядом с которым открываются великолепные виды Парижа.
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у кабаре Moulin Rouge
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.13
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр

Что вас ожидает

Секреты Монмартра и воспоминания о художниках
Прогулка начинается у, пожалуй, самой знаменитой на свете «мельницы» — кабаре Мулен Руж. Вы услышите интересные заметки о легендарном заведении и вспомните яркие картины Тулуз-Лотрека. По убегающим вверх улочкам выйдете к местам, где жили Пикассо, Ван Гог и «певец Монмартра» Утрилло, творили Ренуар и Репин. Представите сюжеты из прошлого оживлённой площади Тертр и встретите «Человека, проходящего сквозь стену». А также откроете секреты Шустрого кролика, Чёрной кошки и напитка-символа богемного холма — абсента.

Живописные кварталы и величественная базилика Святого Сердца
Оказавшись на Монмартре, вы сразу заметите, как он отличается от других районов Парижа — здесь и сегодня слышатся отголоски бывшей деревни, вошедшей в состав города. Об этом, а также о местных виноградниках и сегодняшней жизни на холме поговорим, поднимаясь по многочисленным ступеням и петляя по улочкам. Наконец, вам откроется белоснежный купол базилики Сакре-Кёр: вы узнаете о печальных событиях, в честь которых она возведена, об особенностях архитектуры и убранства.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • О базилике вы услышите снаружи. Внутри мы проведём время в тишине, так как это действующая церковь.
  • Экскурсия заканчивается у Сакре-Кёр
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Если количество участников в группе больше 20, каждому бесплатно выдаются наушники
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у кабаре Moulin Rouge.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Anna
Anna
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Начну с плюса - было достаточно интересно, много фактов о Монмартре. Но это все. Из минусов - на сайте указано, что экскурсия до 20 человек, на деле же оказалось почти 60 (по списку) - а именно 57! Это очень много!!! К Сакре-Кёр привели и сказали: "Вот собор, идите в него сами", но так я и сама могла его посетить. Зачем в название выносить посещение собора -непонятно.
15 декабря 2019
Совершенно другое восприятие города, если ты знакомишься на экскурсии с опытным гидом. После экскурсии на Монмартр - я влюбилась в это место бесповоротно)). Большое спасибо нашему гиду - серьёзные знания материала плюс отличная лёгкая подача, приправленная лёгким французским юмором. Очень рекомендую)) Монмартр просто сказочный))
7 сентября 2019
Очень хорошая экскурсия. Лаконично, интересно, познавательно. Рекомендую
9 июня 2019
Всё понравилось.
6 мая 2019
20 апреля 2019 года. Наконец, собралась оставить негативный отзыв об этой экскурсии. Начну с того, что при покупке было заявлено, что состав группы до 20 человек. Однако, когда группа собралась, стало понятно, что нас больше 30. Точную цифру сказать не смогу, поскольку в процессе экскурсии гид ухитрилась потерять несколько человек из группы (!!!), но даже тогда мы насчитали 32 человека. К началу "прогулки" гид опоздала на 25 минут, мотивируя это тем, что в центре метро по субботам закрыто. Стало интересно, почему остальным участникам экскурсии это не помешало прибыть вовремя? Приехав на место встречи, никакого гида с табличкой мы не увидели, хотя это было заявлено в билете, но зато увидели толпу людей, которым сидящая на лавочке женщина раздавала наушники. И нет, гидом она не была. Видимо, была представителем турфирмы. Мы доплатили за экскурсию недостающие деньги, получили наушники и стали ждать экскурсовода. Пока стояли в ожидании, пообщались с другими участниками экскурсии. Оказалось, что они приехали "пакетным" туром и данная экскурсия была как раз из этого "пакета". Из чего мы сделали вывод, что таким как мы (нас было несколько человек) экскурсию продавали уже вдогонку, чтобы получить больше денег. В общем, гид явилась, как я уже писала через 25 минут после заявленного времени начала экскурсии, сообщив нам, что внутрь базилики Сакре-Кёр мы пойдем самостоятельно, ибо "что там смотреть. Собор есть собор", хотя, исходя из названия экскурсии, можно было предположить, что "посещение базилики Сакре-Кёр" должно быть с гидом. Но, как оказалось, "посещение" в названии стоит просто для красного словца. Так что обратите внимание, что попасть внутрь базилики может любой желающий абсолютно бесплатно.
Итак, проглотив все неточности в описании экскурсии, начиная от количества участников, заканчивая откровенным обманом в названии, мы начали "прогулку по Монмартру". Знаете, не хочется уж совсем обижать гида, но более ужасной экскурсии на нашей памяти еще не было. С первых слов стало понятно, что у гида каша в голове. Она, вместо структурированного рассказа про Монмартр, выдавала текст из серии "что вижу, то пою". Например, проходя мимо сырной лавки, мельком заметила, что сыр, продающийся там мы (т.е. группа) есть "не станем". Поскольку он, по ее мнению, имеет специфический вкус и запах. А она станет)). Чуть позже, увидев детский сад, сообщила нам, что там по одной нянечке на каждые 5 человек. Было не очень понятно, какое все это имеет отношение к Монмартру и его истории? А таких ляпов была масса. И не надо говорить, что это тоже интересно. Хотелось все-таки узнать побольше про историю Монмартра и базилику, ну и в дополнение, если уж ей так хотелось, про ясли. Ну а ее перлы из серии «я слова в кармане не ищу» (имелось в виду «за словом в карман не полезу») нас, конечно, окончательно добили. Очень грустно было после хорошей обзорной экскурсии накануне, слушать эту несвязную речь и абсолютно не интересную подачу материала. Я не знаю, сколько эта мадам живет в Париже, но выдавать такой набор слов экскурсоводу просто не прилично. Мы еле дождались окончания этого действа, сдали наушники и пошли самостоятельно смотреть базилику. В общем, не рекомендую от души, если не хотите испортить себе впечатление о Монмартре. Обязательно читайте отзывы. Лучше ищите индивидуальных гидов, которые работают самостоятельно. Тем более, что цена на групповые экскурсии у таких вот турфирм не отличается от других. А мы обязательно вернемся на Монмартр, но уже с хорошим рассказчиком и даже уже знаем с каким)).
13 апреля 2019
Добрый день. В билете указано, что экскурсия на Монмартр с посещением базилики Сакре Кер. Но , к сожалению, базилику мы не посетили, а только подошли к ней.
3 декабря 2018
Понравилось. Гид Лидия была на месте встречи четко вовремя. Подача материала отличная. Заметно, что не просто "отрабатывала время" , а пыталась сделать экскурсию живой и интересной. Маршрут пешеходный был в гору, но составлен так, чтобы было не сложно подниматься. Были запланированы остановки на фотосессию . В целом хорошая , приятная и познавательная экскурсия. Буду рекомендовать.
20 ноября 2018
Одно слово- восторг!!! Но это относится к конкретной экскурсии и экскурсоводу Людмиле.Но у меня были другие заказанные экскурсии в этой компании. Кинули((
Экскурсию отменили, деньги не вернули.

Anna проводит ещё 8 экскурсий

Париж: первая встречаПариж: первая встречаПариж: первая встреча
25 за человека
3 часа
13 отзывов
Автобусная экскурсия по главным достопримечательностям с историческим акцентом
Париж — из тех городов, где легко растеряться от счастья и упустить ту чарующую атмосферу, о которой пишут путеводители. Эта насыщенная обзорная экскурсия-знакомство поможет разобраться в устройстве города и даст ответы на любые вопросы. В программе, конечно, must-see места Парижа — Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам, Латинский квартал, площадь Согласия, Триумфальная арка — на фоне исторических рассказов и романтичных сюжетов.
Опера Гарнье. Загадочная и великолепнаяОпера Гарнье. Загадочная и великолепнаяОпера Гарнье. Загадочная и великолепная
30 за человека
1.5 часа
3 отзыва
История театра и путешествие по его интерьерам в поисках Призрака
Что таит в себе знаменитое здание Гранд-Оперы? В поисках ответов вы пройдете по мраморным лестницам и роскошным залам театра. Любуясь пышными, но продуманными интерьерами, поймете, как архитектор Шарль Гарнье сделал это здание таким функциональным и таким шикарным. А в таинственной атмосфере зрительного зала услышите о Призраке Оперы, легенда о котором вошла в историю театра. И в результате откроете все грани одного из архитектурных шедевров Парижа.
Великолепные замки долины ЛуарыВеликолепные замки долины ЛуарыВеликолепные замки долины Луары
125 за человека
12 часов
7 отзывов
Восхититься роскошью Амбуаза, Шенонсо и Блуа и узнать их историю
В Средние века, когда наступали смутные времена, французские короли убегали из Парижа и «отсиживались» на берегах Луары, самой длинной и красивой реки в стране. Так возникли около 70 изумительных замков. Вас поразят красота и могущество трех немых свидетелей удивительной истории Франции. Я расскажу самые интересные мифы и легенды потрясающих замков, помогу разобраться в особенностях их архитектуры и сделаю все, чтобы вам надолго запомнился день в долине Луары!
Его Величество ВерсальЕго Величество ВерсальЕго Величество Версаль
65 за человека
4 часа
4 отзыва
Насыщенная групповая экскурсия в королевский дворец и парковый ансамбль
Почему все дворцы в Европе похожи на Версаль? На экскурсии вы узнаете ответ и оцените величие этого великолепного дворцово-паркого комплекса. Интерьеры версальских покоев и салонов, знаменитая зеркальная галерея и апартаменты королевы расскажут о повседневной жизни монарших особ и о судьбоносных событиях, произошедших в резиденции. А на прогулке по садам Версаля вы узнаете, почему они стали образцом паркового искусства, и полюбуетесь фонтанами.
Все красоты НормандииВсе красоты НормандииВсе красоты Нормандии
120 за человека
12 часов
1 отзыв
Ощутить очарование Руана, попробовать дары моря в Онфлёре и прогуляться по курортам Довиль и Трувиль
Для каждого француза Нормандия связана с морем, идиллическими деревенскими пейзажами, богатейшей историей и старинными городами. Во время экскурсии вы побываете в четырех городах региона: полюбуетесь соборами Руана, пройдете по набережным Онфлёра и узнаете историю курортных городков Довиль и Трувиль. После нашей поездки вы поймете, почему северо-запад Франции всегда притягивал художников и писателей как магнит — и сами попадете в его сети.
Покорить Лувр за 2 часаПокорить Лувр за 2 часаПокорить Лувр за 2 часа
50 за человека
2 часа
1 отзыв
Узнать самое главное об истории королевского дворца и сокровищах музея
Великие творцы и их шедевры предстанут перед вами в грандиозном Лувре. А профессиональный гид станет проводником по эпохам дворца и залам музея. За два часа вы пройдете 5 км и увидите все сокровища, без которых не представить Лувр: Мону Лизу, крылатую Нику и Венеру Милосскую, полотна французских и итальянских художников. В результате вы получите все «инструкции по применению» Лувра и поймете, зачем стоит вернуться в главный французский музей.
Фонтенбло — король замков вокруг ПарижаФонтенбло — король замков вокруг ПарижаФонтенбло — король замков вокруг Парижа
65 за человека
5 часов
7 отзывов
Побывать «в гостях» у французских монархов в их старейшей резиденции
В отличие от чопорного Версаля, Фонтенбло завоевал репутацию замка для души, любви и отдыха. Вы проследите его исторический путь с 13 по 19 век, поймёте, почему Наполеон так любил Фонтенбло, и услышите романтические сюжеты замка. А оживить историю, секреты, интриги и забавы французской короны помогут самые роскошные апартаменты среди замков вблизи Парижа: здесь благодаря итальянским мастерам родился французский Ренессанс.
Квартал Маре вдоль и поперекКвартал Маре вдоль и поперекКвартал Маре вдоль и поперек
20 за человека
2 часа
Проникнуть в тайны средневекового Парижа и услышать легенды о мушкетерах и тамплиерах
За пару часов вам откроется история Маре — квартала, сохранившего дух раннего Средневековья, окруженного легендами о тайных орденах и французских монархах. Вы раскроете секреты ратуши и Гревской площади, услышите истории королевы Марго и Генриха Наваррского, пройдете по следам Д’ Артаньяна и даже расшифруете послание Нострадамуса.

Исторические экскурсии в Париже

Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослыхПриключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослыхПриключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
161 за экскурсию
2.5 часа
68 отзывов
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
Кладбище Пер-ЛашезКладбище Пер-ЛашезКладбище Пер-Лашез
От 85 за экскурсию
3 часа
51 отзыв
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов ДягилеваВсе тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов ДягилеваВсе тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
130 за экскурсию
2.5 часа
23 отзыва
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Париж с высоты в квартале МарэПариж с высоты в квартале МарэПариж с высоты в квартале Марэ
37 за человека
2.5 часа
14 отзывов
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля. Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.
Квартал Марэ — опасные связиКвартал Марэ — опасные связиКвартал Марэ — опасные связи
От 92 за экскурсию
2 часа
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»Сен-Мартен — «Парижская Венеция»Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
скидка10%
€144
130 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи