Прогулки на речных трамвайчиках по Сене – это отличная возможность увидеть весь центр Парижа за полтора часа. Ведь Сена – не только река, но и по сути главная улица города. Перед вами откроется совсем другой Париж, которого вы никогда не увидите во время пеших прогулок по набережным. Вы побываете в самых известных местах! Маршрут проходит по всей центральной части города, мимо Лувра, Собора Парижской Богоматери, Дома Инвалидов, Большого дворца, Статуи Свободы.
Организационные детали:
Кораблик отправляется от Эйфелевой башни ежедневно.
С октября по март: каждый час с 10:30 до 21:30, кроме 13:00 и 19:30 (в это время посадка не осуществляется).
С апреля по сентябрь: каждые полчаса с 10:00 до 22:30, кроме 13:00 и 19:30 (в это время посадка не осуществляется).
Вам необходимо предварительно получить билеты 🎫 у представителя. Выдача билетов на кораблик - каждый день в 15:00 у памятника Шарлю де Голлю. Воспользоваться билетом можно в любое удобное вам время.
Что входит
Прогулка по Сене
Аудиогид
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 у памятника Шарлю де Голлю
Место завершения
🏁 Эйфелева башня
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.