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Прогулка по Сене с аудиогидом

4.2
0 отзывов
Paris. compose
Paris. compose – Гид из Парижа
Париж с воды - это воспоминание, которое останется с Вами на всю жизнь.

Спокойная, но насыщенная прогулка 👣 позволит почувствовать город 🏙️ и его особенную атмосферу.

Всего за час вы увидите весь центр, а аудиогид расскажет много интересных историй о городе и его жителях.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €25 за человека

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Прогулка по Сене с аудиогидом
Прогулка по Сене с аудиогидом

Что вы увидите

  • Эйфелева башня
  • Сите
  • Дом инвалидов
  • Музей Орсэ
  • Лувр
  • Статуя свободы
  • Национальная асамблея
  • Собор Парижской Богоматери
  • Площадь Согласия
  • Большой дворец
  • Дворец Шайо
Прогулки на речных трамвайчиках по Сене – это отличная возможность увидеть весь центр Парижа за полтора часа. Ведь Сена – не только река, но и по сути главная улица города. Перед вами откроется совсем другой Париж, которого вы никогда не увидите во время пеших прогулок по набережным. Вы побываете в самых известных местах! Маршрут проходит по всей центральной части города, мимо Лувра, Собора Парижской Богоматери, Дома Инвалидов, Большого дворца, Статуи Свободы.

Организационные детали:

  • Кораблик отправляется от Эйфелевой башни ежедневно.
  • С октября по март: каждый час с 10:30 до 21:30, кроме 13:00 и 19:30 (в это время посадка не осуществляется).
  • С апреля по сентябрь: каждые полчаса с 10:00 до 22:30, кроме 13:00 и 19:30 (в это время посадка не осуществляется).
  • Вам необходимо предварительно получить билеты 🎫 у представителя. Выдача билетов на кораблик - каждый день в 15:00 у памятника Шарлю де Голлю. Воспользоваться билетом можно в любое удобное вам время.
Что входит
  • Прогулка по Сене
  • Аудиогид
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 у памятника Шарлю де Голлю
Место завершения
🏁 Эйфелева башня
Прогулка по Сене с аудиогидом
Прогулка по Сене с аудиогидом
Прогулка по Сене с аудиогидом
Прогулка по Сене с аудиогидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Paris. compose
Paris. compose
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