Прогулки на речных трамвайчиках по Сене – это отличная возможность увидеть весь центр Парижа за полтора часа. Ведь Сена – не только река, но и по сути главная улица города. Перед вами откроется совсем другой Париж, которого вы никогда не увидите во время пеших прогулок по набережным. Вы побываете в самых известных местах! Маршрут проходит по всей центральной части города, мимо Лувра, Собора Парижской Богоматери, Дома Инвалидов, Большого дворца, Статуи Свободы.

Организационные детали: