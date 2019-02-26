2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Площади Парижа могут рассказать о столице больше любого путеводителя или музея. Это особые места, давно уже ставшие знаковыми как для жителей, так и для туристов. Они повсюду, их нельзя избежать, какой бы маршрут для прогулок вы ни выбрали. В Париже их почти 500! 479, если быть точнее.
До XIV века никто особо не задумывался о плановой застройке или удобстве развязок дорог. Площади служили архитектурным обрамлением для статуи того или иного монарха, которая обычно находилась в центре. Именно поэтому они называются королевскими.
Программа
Площадь Побед — Placedes Victoires. Посвящена военным победам прославленного французского монарха Людовика XIV. Король слыл большим любителем женщин, но была в его жизни еще одна страсть — война. И надо отдать должное монарху: большинство его военных компаний оканчивались победами, хоть и изрядно разоряли казну. Здесь вы узнаете, почему Людовик XIV перенес столицу в Версаль и почему, несмотря на огромное количество побед, построил в Париже всего две площади. Здания по периметру идеальной окружности площади отвечают вполне мирным целям — их уже давно заняли бутики модных дизайнеров Франции.
Вандомская площадь — Place Vendôme. Своим появлением также обязана Королю-Солнцу. Наполеон Бонапарт пытался перещеголять в военной славе великого Людовика, поэтому в центре площади не месте бронзовой статуи короля воздвиг колонну с собственной статуей. Я расскажу, что она должна была символизировать и почему площадь имеет уникальную восьмиугольную форму, которая впоследствии вдохновила Коко Шанель на создание формы для легендарных духов CHANEL №5.
Площадь согласия — Place de la Concord. История этой площади начиналась довольно миролюбиво и традиционно. Она должна была служить оформлением для конной статуи короля Людовика XV. Однако история распорядилась по-иному — я расскажу, как именно. О том, что было установлено в центре площади вместо статуи монарха вы узнаете, пока вы будете любоваться ее прекрасным архитектурным ансамблем — отелем Крейон, Бурбонским дворцом, конными статуями, обрамляющими начало Елисейских полей и золотыми фонтанами с мифическими героями в центре.
Площадь дофина — Place Dauphine. Одна из первых площадей французской столицы, построенная галантным королем Генрихом IV в честь рождения наследника — дофина — Людовика XIII. Площадь имеет необычную форму неправильного треугольника, и королевская статуя стоит в непривычном месте — на вершине треугольника. Это одно из первых мест в городе, застроенное многоквартирными домами — большое новаторство для начала XVII века.
Площади вогезов — Placedes Vosges. Мы завершим нашу экскурсию на одной из самых любимых площадей парижан — на Площади вогезов. Все тот же монарх Генрих IV, который очень много сделал для расширения городского пространства, был инициатором строительства и этой площади. На первый взгляд, это место поражает идеальной симметрией. Равносторонний квадрат с абсолютно одинаковыми домами. Их здесь 36. Однако если вы приглядитесь, то увидите отличия в зданиях и их цветах. Я расскажу, вследствие чего так получилось, что было задумано и какие постройки вас окружают.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я профессиональный гид и каждый день наслаждаюсь своей работой. Я помогу вам окунуться в водоворот парижской жизни, посетить старинные замки, насладиться изысканной французской кухней, побывать на дегустации лучших французских вин и увидеть еще много интересного. Получаю большое удовольствие от общения с людьми и стараюсь так вести экскурсию, чтобы туристы почувствовали себя в дружественной обстановке. Всегда дополняю экскурсии интересными фактами, которых не найдешь в обычных путеводителях. Моя задача — сделать ваш отпуск незабываемым, чтобы вы еще не раз захотели вернуться в Париж.
Юля - отличный гид! Очень всем рекомендую ее экскурсию! Просто отлично! Огромное ей спасибо))
Елена
31 марта 2017
Спасибо Юлии за интересную экскурсию, которая изменила наше отношение к Парижу, позволила увидеть этот город по-новому. Очень интересная тема, замечательная подача материала, правильная речь, Юлия умеет эмоционально рассказывать, доносить до слушателей свои мысли и чувства, но при этом не навязывает своего мнения, умеет услышать собеседника.
Познакомиться с гастрономией, парфюмерией и роскошными интерьерами Парижа 18 века
Если вы готовы с головой погрузиться в мир парижской аристократии 18 века, моя исторически-гастрономическая прогулка по улицам Марэ для вас! Вы перенесетесь в эпоху Марии-Антуанетты, пробуя французские пирожные, выбирая изысканный парфюм и рассматривая интерьеры стиля рококо. Я отведу вас в чудесную сырную лавку, расскажу секрет крема «Шантильи» и помогу проникнуть в покои принцев и принцесс, где вам откроются интриги, быт и кулинарные предпочтения монарших особ.
Погрузиться в роскошный быт великого Людовика XIV и придворные интриги аристократов
Версальский дворец по праву считается самым выдающимся архитектурным наследием эпохи Людовика XIV, символом величия Франции и французской монархии. Вы рассмотрите потрясающие интерьеры, залы и королевские покои, поражающие своей театральностью и роскошью. Прогуляетесь по прекрасным паркам и даже заглянете на королевскую ферму. Окунетесь в будни великий монархов и их придворных, узнаете о дворцовых интригах и откроете, пожалуй, самую яркую страницу истории Франции.
Увидеть редкости из монарших коллекций и вникнуть в тонкости декоративных искусств
Лувр — это не только музей, где представлены мировые шедевры живописи и скульптуры, но ещё и настоящий дворец, где можно увидеть королевские покои и собрание декоративного искусства из личных коллекций французских монархов. Сверкающие драгоценности, блестящее столовое серебро, а также удивительной красоты мебель, зеркала и фарфор! Вы узнаете истории создания этих утилитарных шедевров и к концу экскурсии научитесь разбираться в разных стилях западного декоративного искусства.
Исследовать архитектуру, интерьеры и жизнь королевского двора в эпоху Людовика XIV
Вас ждет путешествие в один из самых красивых замков Франции Во-ле-Виконт. Вы сможете окунуться в атмосферу эпохи Короля-Солнце Людовика XIV — насладиться прекрасными интерьерами дворца, заглянуть в королевские покои, а я расскажу вам об архитектуре и искусстве XVII века, об этикете при дворе и историю французской кухни.
История любви великого императора и одной из красивейших женщин Франции
Всего в получасе езды от Парижа находится не парадная резиденция Наполеона, а личный дворец, которому император отдал своё сердце. В усадьбе Мальмезон он мог быть самим собой, отдыхать от военных походов, забыв о государственных делах, и посвящать время своей возлюбленной. Осматривая убранство замка, искусно оформленное Жозефиной, не удивляйтесь, если в какой-то момент покажется, будто вас сопровождает шелест ее платья по мозаичному полу. Все здесь хранит память о легендарной исторической чете...
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля. Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.