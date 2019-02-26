2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдем через пять самых красивых площадей Парижа. Все они связаны с историей того или иного французского монарха. Вас ждут увлекательные рассказы о создании и переменах в обликах площадей, об исторических событиях, которые на это повлияли, а также прекрасные архитектурные ансамбли, их окружающие.

Площади Парижа

Площади Парижа могут рассказать о столице больше любого путеводителя или музея. Это особые места, давно уже ставшие знаковыми как для жителей, так и для туристов. Они повсюду, их нельзя избежать, какой бы маршрут для прогулок вы ни выбрали. В Париже их почти 500! 479, если быть точнее.

До XIV века никто особо не задумывался о плановой застройке или удобстве развязок дорог. Площади служили архитектурным обрамлением для статуи того или иного монарха, которая обычно находилась в центре. Именно поэтому они называются королевскими.

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