Что вас ожидает

Дух настоящей Франции

По дороге на ярмарку я расскажу о старых традициях, об особенностях празднования во Франции Нового года и Рождества, о популярных здесь деликатесах и их производстве и, конечно, праздничном столе французов. Вы окажетесь в окружении местных жителей, увидите, как они проводят время, и почувствуете себя как дома. И, при желании, побываете на рождественской выставке: заглянете в старинную церковь, где представлены красочные вертепы со всего мира – это коллекция одной дамы, которую она собирала всю свою жизнь; в праздник она готова делиться ею со всеми.

Деликатесы, вина и ярмарочное веселье

Горячее вино здесь льется рекой, а стоит оно сущие копейки. Прямо на ваших глазах готовят тартифлет и алиго (картофельное пюре с большим количеством сыра) и жарят всевозможные колбасы и сосиски – любому гурману ассортимент ярмарки придётся по душе. Каждый год меню меняется и дополняется, и всем этим можно полакомиться прямо на месте. Вы сможете купить отличное вино, сыры и колбасы. И, конечно, сувениры, чтобы увезти частичку праздника с собой: украшения ручной работы, ёлочные игрушки, всё для новогодних декораций, вязаные изделия из очень тонкой, как паутинка, шерсти и детские игрушки ручной работы.

Организационные детали