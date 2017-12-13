Рождественская ярмарка на старинной ферме

Побывать на празднике для местных, попробовать фермерские деликатесы и повеселиться по-домашнему

5
1 отзыв
На ярмарке, куда съезжаются только местные всего на 4 дня в году, царит настоящий праздник: волшебные декорации и яркие сувениры, звуки шарманки, аромат глинтвейна и, конечно, вкуснейших угощений.

На ваших глазах здесь приготовят традиционные французские блюда и предложат попробовать лучшие фермерские продукты высшего качества по скромным ценам.

Вы увидите Францию изнутри и проникнетесь атмосферой уютного, домашнего Рождества.
Рождественская ярмарка на старинной ферме
Рождественская ярмарка на старинной ферме
Рождественская ярмарка на старинной ферме
Рождественская ярмарка на старинной ферме
Рождественская ярмарка на старинной ферме
Рождественская ярмарка на старинной ферме
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дух настоящей Франции

По дороге на ярмарку я расскажу о старых традициях, об особенностях празднования во Франции Нового года и Рождества, о популярных здесь деликатесах и их производстве и, конечно, праздничном столе французов. Вы окажетесь в окружении местных жителей, увидите, как они проводят время, и почувствуете себя как дома. И, при желании, побываете на рождественской выставке: заглянете в старинную церковь, где представлены красочные вертепы со всего мира – это коллекция одной дамы, которую она собирала всю свою жизнь; в праздник она готова делиться ею со всеми.

Деликатесы, вина и ярмарочное веселье

Горячее вино здесь льется рекой, а стоит оно сущие копейки. Прямо на ваших глазах готовят тартифлет и алиго (картофельное пюре с большим количеством сыра) и жарят всевозможные колбасы и сосиски – любому гурману ассортимент ярмарки придётся по душе. Каждый год меню меняется и дополняется, и всем этим можно полакомиться прямо на месте. Вы сможете купить отличное вино, сыры и колбасы. И, конечно, сувениры, чтобы увезти частичку праздника с собой: украшения ручной работы, ёлочные игрушки, всё для новогодних декораций, вязаные изделия из очень тонкой, как паутинка, шерсти и детские игрушки ручной работы.

Организационные детали

  • Вход на выставку в церкви бесплатный
  • Минимальное количество человек для проведения экскурсии — 2
  • Для семей от 3 человек стоимость экскурсии — 260 евро

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Конечная станция RER B Saint Remy les Chevreuse
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

1 реальный отзыв

Д
13 дек 2017
Отличная Рождественская экскурсия! Чудесный гид-Анна! Очень приветливая девушка, встретила нас, подробно рассказала нам о том, как французы любят праздновать Новый год и Рождество. На своем автомобиле домчала нас до деревушки, где расположилась замечательная Рождественская ярмарка! Это местечко не облюбовано туристами, приезжают туда местные жители и жители ближайших городов и деревень со своими детками. Очень колоритное местечко! Все очень красиво наряжено, играет рождественская музыка. Большая ярмарка расположилась в центре деревушки. По центру стоит красавица Новогодняя елка! Вокруг елки местные фермеры расположились со своей продукцией! Все можно попробовать и прикупить деликатесов домой! А чтоб веселей проходила дегустация, рекомендуем попробовать отличный глинтвейн (очень вкусно. ) и стоит всего 2 евро! В 17.00 на площадь к елке выезжает самый настоящий Санта Клаус! И дети, и взрослые в восторге.
Всем кто хочет зарядиться новогодним настроением и привезти всяких вкусностей домой - очень рекомендуем эту экскурсию!
Отдельно хочется поблагодарить Анну (гида этой экскурсии). Очень грамотный и профессиональный гид не только по данной поездке, но и по всей Франции! Обязательно рекомендуем к ней обращаться! Она профессионал своего дела и к каждому клиенту относится с душой!

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