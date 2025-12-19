Рождественский базар — это не просто покупки, это состояние, это настроение, это праздник!
Описание экскурсииЕлисейские поля, подножие Эйфелевой Башни-Трокадеро, Дефанс, Сан жермен де Пре, Монмартр и другие кварталы города ждут посетителей. Праздничные огни, согревающий глинтвейн, разные вкусности, которые можно отведать на месте или увезти с собой. Альпийский тортифлет, альзасские колбаски, ароматные сыры и паштеты, сладости из разных регионов Франции. И бесчисленное множество самых неожиданных сувениров, настоящих дизайнерских подарков, которыми можно побаловать близких! А ещё и развлечения! Колесо обозрения, каток, горки и, конечно, настоящий Пер Ноель — французский Дед Мороз. Экскурсия по ярмаркам на автомобиле предполагает к тому же, что мы увидим по дороге большинство главных достопримечательностей Парижа.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рождественские ярмарки
- Елисейские поля
- Эйфелева Башня
- Трокадеро
- Дефанс
- Сан Жермен де Пре
- Монмартр
- Колесо обозрения
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
