Описание Фото Ответы на вопросы Рождественский базар — это не просто покупки, это состояние, это настроение, это праздник!

Ольга Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

французский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-7 человек На чём проводится На автомобиле Можно с детьми Да Когда По согласованию с гидом. €240 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Елисейские поля, подножие Эйфелевой Башни-Трокадеро, Дефанс, Сан жермен де Пре, Монмартр и другие кварталы города ждут посетителей. Праздничные огни, согревающий глинтвейн, разные вкусности, которые можно отведать на месте или увезти с собой. Альпийский тортифлет, альзасские колбаски, ароматные сыры и паштеты, сладости из разных регионов Франции. И бесчисленное множество самых неожиданных сувениров, настоящих дизайнерских подарков, которыми можно побаловать близких! А ещё и развлечения! Колесо обозрения, каток, горки и, конечно, настоящий Пер Ноель — французский Дед Мороз. Экскурсия по ярмаркам на автомобиле предполагает к тому же, что мы увидим по дороге большинство главных достопримечательностей Парижа.

По согласованию с гидом. Выбрать дату