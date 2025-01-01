Яна проводит ещё 1 экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

Рождественский Париж

Узнать, как отмечают Рождество парижане, и погрузиться в праздничную атмосферу города

Яна
Яна – Гид из Парижа
Красивее и романтичнее Парижа может быть только рождественский Париж! Чтобы убедиться в этом, мы прогуляемся по украшенным улицам и площадям, затеряемся среди парижан на местной ярмарке и поговорим о французском Рождестве за чашкой горячего шоколада или глинтвейна.

Вы возьмете на заметку пару фамильных французских рецептов, увидите самую высокую рождественскую елку в Европе, отведаете ароматную выпечку и, разумеется, вдохновитесь праздничной атмосферой Парижа.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €157 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Рождественский Париж
Рождественский Париж

Что вас ожидает

🎄 Рождественские традиции парижан
Ваше знакомство с праздничным Парижем начнется на местной рождественской выставке, куда стремятся местные жители, но нечасто заглядывают туристы. Именно здесь вы откроете для себя традиционные французские напитки и сладости, узнаете, что представляет собой рождественский семейный ужин во Франции и из чего состоит праздничное меню парижан. А еще я поделюсь секретами парижских фамильных рецептов, расскажу, какой хлеб выбирают французы для рождественского фуагра и причём здесь сладкое вино 🍷.

Праздничные фасады города
Затем наш маршрут пройдет по самым ярким и нарядным улочкам исторического центра Парижа: приготовьтесь охватить взглядом самую высокую, 30-метровую рождественскую елку в Европе, увидеть освещенные рождественскими огнями собор Нотр-Дам, Триумфальную арку и другие парижские достопримечательностм. По пути мы не только полюбуемся открыточными видами города, но и поговорим о самых ярких фактах из истории 📖 блистательной французской столицы ⭐️.

На ваш выбор: каток, фондю и горячий шоколад!
После прогулки по центральным украшенным улочкам мы отправимся за рождественским настроением в один из самых атмосферных уголков Парижа. Выбор за вами!

  • Можем заглянуть на самый необычный европейский каток, который расположился в музее Grand Palais des Glaces. Вы не только прокатитесь на коньках под рождественские мотивы, любуясь огнями новогодней иллюминации, но и узнаете, что прячут от туристов в подвале легендарного здания и причём здесь Chanel.
  • Или же поспешим на остров 🏝️ Сент-Луис, чтобы ощутить дух старомодного Парижа за чашкой горячего шоколада. Лучшее место для этого — легендарная чайная, заметки о которой есть даже в авторитетном New York Times.
  • Если вы успели проголодаться, мы отправимся за вкуснейшим фондю! Я помогу выбрать вкуснейший сыр для знаменитого французского блюда и расскажу, как правильно подобрать к сыру вино. А после вы насладитесь горячим фондю из нескольких сортов расплавленного сыра с вином и хрустящими кусочками багета.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): напитки и сладости на рождественской ярмарке, аренда коньков, входной билет 🎫 в музей 🖼, горячий шоколад, фондю.
Начало и место завершения
🚩 Palais Garnier
Рождественский Париж
Рождественский Париж
Рождественский Париж
Рождественский Париж
Рождественский Париж
Рождественский Париж
Рождественский Париж
Рождественский Париж
Рождественский Париж
Рождественский Париж
Рождественский Париж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Яна
Яна
Меня зовут Яна — по призванию я артистка, по диплому экономист, а по работе — пиарщик :) Моё первое знакомство с Францией произошло еще в 12 лет. После я каталась в Париж на туристические поездки, потом поехала по программе для изучения языка Au Pair и вот уже готовлюсь к поступлению в Магистратуру. Париж — это действительно сказка. Невероятная страна, культура, кухня, а эти люди... Приглашаю вас узнать новую сторону Парижа вместе со мной, насладиться секретными местами и прочувствовать атмосферу города!
Напишите мне

Яна проводит ещё 1 экскурсию

Тур по необычным барам Парижа
350
3 часа
Тур по необычным барам Парижа
4 отзыва
Секретные заведения города, шокирующие интерьеры и захватывающие панорамы

Еще несколько необычных экскурсий в Париже

Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
35
2 часа
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
519 отзывов
Главные сокровища Лувра за 2 часа
37
2 часа
Главные сокровища Лувра за 2 часа
372 отзыва
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Обзорная экскурсия по Парижу
20
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
236 отзывов
Ежедневная прогулка по Парижу
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Парижу
217 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прогулки по Монмартру
От 85
3 часа
Прогулки по Монмартру
172 отзыва
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Понять Париж за два часа
От 92
2 часа
Понять Париж за два часа
140 отзывов
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров