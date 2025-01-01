Яна проводит ещё 1 экскурсию

🎄 Рождественские традиции парижан
Ваше знакомство с праздничным Парижем начнется на местной рождественской выставке, куда стремятся местные жители, но нечасто заглядывают туристы. Именно здесь вы откроете для себя традиционные французские напитки и сладости, узнаете, что представляет собой рождественский семейный ужин во Франции и из чего состоит праздничное меню парижан. А еще я поделюсь секретами парижских фамильных рецептов, расскажу, какой хлеб выбирают французы для рождественского фуагра и причём здесь сладкое вино 🍷.
✨ Праздничные фасады города
Затем наш маршрут пройдет по самым ярким и нарядным улочкам исторического центра Парижа: приготовьтесь охватить взглядом самую высокую, 30-метровую рождественскую елку в Европе, увидеть освещенные рождественскими огнями собор Нотр-Дам, Триумфальную арку и другие парижские достопримечательностм. По пути мы не только полюбуемся открыточными видами города, но и поговорим о самых ярких фактах из истории 📖 блистательной французской столицы ⭐️.
⛸ На ваш выбор: каток, фондю и горячий шоколад!
После прогулки по центральным украшенным улочкам мы отправимся за рождественским настроением в один из самых атмосферных уголков Парижа. Выбор за вами!