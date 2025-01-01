Яна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

🎄 Рождественские традиции парижан

Ваше знакомство с праздничным Парижем начнется на местной рождественской выставке, куда стремятся местные жители, но нечасто заглядывают туристы. Именно здесь вы откроете для себя традиционные французские напитки и сладости, узнаете, что представляет собой рождественский семейный ужин во Франции и из чего состоит праздничное меню парижан. А еще я поделюсь секретами парижских фамильных рецептов, расскажу, какой хлеб выбирают французы для рождественского фуагра и причём здесь сладкое вино 🍷.

✨ Праздничные фасады города

Затем наш маршрут пройдет по самым ярким и нарядным улочкам исторического центра Парижа: приготовьтесь охватить взглядом самую высокую, 30-метровую рождественскую елку в Европе, увидеть освещенные рождественскими огнями собор Нотр-Дам, Триумфальную арку и другие парижские достопримечательностм. По пути мы не только полюбуемся открыточными видами города, но и поговорим о самых ярких фактах из истории 📖 блистательной французской столицы ⭐️.

⛸ На ваш выбор: каток, фондю и горячий шоколад!

После прогулки по центральным украшенным улочкам мы отправимся за рождественским настроением в один из самых атмосферных уголков Парижа. Выбор за вами!

Можем заглянуть на самый необычный европейский каток, который расположился в музее Grand Palais des Glaces. Вы не только прокатитесь на коньках под рождественские мотивы, любуясь огнями новогодней иллюминации, но и узнаете, что прячут от туристов в подвале легендарного здания и причём здесь Chanel.

Или же поспешим на остров 🏝️ Сент-Луис, чтобы ощутить дух старомодного Парижа за чашкой горячего шоколада. Лучшее место для этого — легендарная чайная, заметки о которой есть даже в авторитетном New York Times.

Если вы успели проголодаться, мы отправимся за вкуснейшим фондю! Я помогу выбрать вкуснейший сыр для знаменитого французского блюда и расскажу, как правильно подобрать к сыру вино. А после вы насладитесь горячим фондю из нескольких сортов расплавленного сыра с вином и хрустящими кусочками багета.

Организационные детали