2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Руан — средневековые врата в Нормандию

Исследовать город и полюбить его за многоликость на обзорной пешеходной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
В многогранном Руане каждый находит что-то свое, «для души».

И я вам в этом помогу.

Вы не только услышите множество любопытных фактов о бесстрашных викингах, отважной Жанне д’Арк и тайной символике готических соборов, но и увидите места, которые любили Клод Моне и Гюстав Флобер.

А еще я порекомендую уютные заведения, где можно попробовать традиционный нормандский яблочный пирог тарт татен и свежайших нормандских устриц, не отправляясь на побережье.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Руане
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Руан — средневековые врата в Нормандию
Руан — средневековые врата в Нормандию

Что вас ожидает

Готика Руана
Вы полюбуетесь знаменитым на весь мир, воспетым на холстах Клода Моне, Собором Руанской Богоматери, где сохранились удивительные по красоте витражи XIII века, исполненные в «шартрском голубом». Там же покоится король Ричард I (тот самый Ричард Львиное Сердце), который в завещании просил оставить свое сердце в Руанском соборе, чтобы «всегда быть вместе со своей Нормандией».

Я расскажу, как строились величественные готические храмы, которые восхищают утонченным архитектурным исполнением и сегодня: как же людям без специальных технических приспособлений удавалось возводить самые высокие здания в мире, которые невозмутимо стоят и по сей день; что означают многочисленные знаки и символы, используемые во время строительства французских готических соборов. А также, поверьте, вы немало удивитесь феномену созвездия Девы Марии, которое стало путеводным в выборе мест строительства французских храмов. О готике только интересно и познавательно!

Жанна д’Арк
Я открою вам отважный путь воительницы Жанны д’Арк, которая в далеком XV веке смогла объединить французскую армию и одержать победу в нескольких сражениях, преломивших ход мировой истории, но, к сожалению, не сумела противостоять обману и предательству. Именно в Руане, на площади Старого рынка, 19-летняя девушка восторжествовала над приговором 128 инквизиторов во главе с епископом Кошоном (забавно, что по-французски слово «кошон» переводится как «свинья»), приговоривших ее к сожжению заживо.

И несмотря на то, что палачи приказали развеять прах Жанны над Сеной, чтобы не создавать «место для поклонения», миллионы людей и сегодня не перестают приезжать в Руан, чтобы зайти в церковь Жанны д’Арк, зажечь свечу и попросить у Святой Жанны благосклонности и сил в важных жизненных начинаниях. Говорят, она никому не отказывает в искренней просьбе…

Творцы Руана
Ценители литературы услышат интересные факты о жизни и творчестве выдающихся уроженцев и жителей города:

  • какое место в Руане так тщательно описывал в своем романе «Мадам Бовари» Гюстав Флобер;
  • где занимался спортом великий Ги де Мопассан;
  • почему Стендаль назвал Руан «Афинами готического стиля», а Гюго, побывавший в Руане неоднократно, именовал его «городом ста колоколов»?

В Руане часто останавливались импрессионисты — Моне и Дега, Писсарро и Гоген, Сислей и Ренуар. Истории жизни и творческих поисков писателей и художников-импрессионистов найдут отклик в сердцах ценителей прекрасного.

Маршрут

  • Площадь Старого Рынка
  • Улица Больших часов
  • Дворец юстиции
  • Руанский собор
  • Улица Сен-Ромэн
  • Церковь Сен-Маклу
  • Атриум Сен-Маклу
  • Квартал антикваров
  • Аббатство Сен-Уэн
  • Сад мэрии
  • Конная статуя Наполеону
  • Бюст Клоду Моне
  • Памятник Гюставу Флоберу
  • Возвращение на площадь Старого Рынка.

Это то, что вы обязательно увидите: остальное — по вашему желанию.

Не стесняйтесь написать письмо, если у вас будут уточняющие вопросы по экскурсии, и до встречи в Руане!

Организационные детали

  • ВАЖНО: экскурсия начинается в Руане, куда вы добираетесь самостоятельно. Доехать можно на прямом поезде из Парижа (с вокзала Сен-Лазар) до Руана (Rouen). Стоимость билета от 16 евро, время в пути — 1 час 10 минут.
  • Начало экскурсии по Руану: в будние дни в 14:00, в выходные начало экскурсии возможно в промежуток с 10:00 до 15:00 (возможна встреча на железнодорожном вокзале или в холле вашего отеля).
  • По желанию я могу организовать трансфер из Парижа, Довиля, Онфлера или Гавра в Руан (оплачивается дополнительно).
  • Посещение церквей и соборов в Руане бесплатное. Стоимость свечи — от 2 до 5 евро в зависимости от размера, поэтому желательно запастись монетами и мелкими купюрами.
  • Стоимость обедов, сувениров и любые другие личные траты вы оплачиваете самостоятельно на месте.
Руан — средневековые врата в Нормандию
Руан — средневековые врата в Нормандию
Руан — средневековые врата в Нормандию
Руан — средневековые врата в Нормандию
Руан — средневековые врата в Нормандию
Руан — средневековые врата в Нормандию
Руан — средневековые врата в Нормандию
Руан — средневековые врата в Нормандию
Руан — средневековые врата в Нормандию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Руане.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Bonjour! Меня зовут Татьяна. Я — единственный гид, который живет в самом центре средневекового Руана. Уже 5 лет я знакомлю моих путешественников с Руаном, а также провожу экскурсии по дому-усадьбе Клода Моне в Живерни. Пишу для нескольких туристических изданий и разрабатываю свои необычные авторские маршруты.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась,Татьяна очень образованный человек,рекомендовала сайт и как купить билеты,чудесный маленький старинный город,очень отличается от Парижа,берите время с запасом чтоб потом после экскурсии пообедать и погулять,рекомендую! цены в ресторане на море продукты гораздо приятнее чем в столице)
30 октября 2019
Замечательная экскурсия, замечательный гид. Спасибо!

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