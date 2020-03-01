21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. С Парижем на «ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе

Проникнуться атмосферой города и познакомиться с его культовыми достопримечательностями

Vadim
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Vadim – ваш гид
Что можно успеть в Париже за три часа? На самом деле, очень многое: например, прогуляться по всем «must-see» местам в компании местного жителя, получить пароли и явки самых вкусных заведений города, сориентироваться в историческом центре и узнать легенды, скрывающиеся за фасадами Лувра, собора Нотр-Дам и Бурбонского дворца.

Я помогу вам прочувствовать шарм знаменитых районов города и влюбиться в Париж с первого взгляда!
€33
20 за человека
скидка40%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча от Нотр-Дам (Метро Saint-Michel)
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У этой экскурсии21 отзыв
4.9
С Парижем на «ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
С Парижем на «ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе

Что вас ожидает

От Нотр-Дам до Моста Александра III
В наш насыщенный маршрут войдут все топовые достопримечательности Парижа, с которых стоит начать знакомство с городом:

  • у собора Нотр-Дам отделим факты от городских мифов;
  • в Латинском квартале вы представите, как выглядел Париж в Средневековье, и рассекретите его лучшие гастро-точки;
  • совершим променад по саду Тюильри и поговорим об архитектурных парадоксах Лувра;
  • на площади Согласия, где когда-то стояла гильотина, поговорим о Великой французской революции — её начале, конце и неоценимой роли в истории Франции;
  • прогуляемся мимо Бурбонского дворца и любимой парижанами церкви Мадлен;
  • у моста Александра III вы полюбуетесь видом на ансамблю дворца Инвалидов и откроете самые яркие страницы истории русско-французских отношений;
  • Большой и Малый дворцы, у которых вы узнаете о современной культурной жизни Парижа от бесплатных выставок до мероприятий Fashion Week;

Париж: инструкция по применению
Даже если вы уже не первый раз покоряете Париж, на прогулке вам откроются новые секреты, легенды и особенности города, которые помогут стать на «ты» с французской столицей. Мы поговорим о нравах и вкусах парижан, разберемся в тонкостях общественного транспорта и парижских музеев. После нашей прогулки вы будете знать, где попробовать вкуснейшие морепродукты или горячий шоколад, как избежать мошенников и в какие секретные уголки города отправиться, чтобы почувствовать себя истинным парижанином.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Во время обзорной экскурсии мы не заходим внутрь исторических зданий
С Парижем на «ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
С Парижем на «ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе
С Парижем на «ты» — дружеская обзорная прогулка в мини-группе

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура от Нотр-Дам (Метро Saint-Michel).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Vadim
Vadim
Всем привет! Давайте знакомиться! Меня зовут Вадим;) Я переехал в Париж более 15 лет назад, здесь я рос и учился, впитывал культуру и французский образ жизни. Я бесконечно влюблён в этот уникальный город, его атмосферу и неуловимый шарм! 6 лет назад я нашёл своё призвание, став гидом. Но не обычным гидом на чьих экскурсиях зевают, а голова раздувается от переизбытка имён и дат. Я стал другом и проводником для путешественников со всего мира. Моя цель — познакомить вас с городом и его достопримечательностями; открыть вам тайные уголки, известные только местным жителям, о которых не пишут в путеводителях; рассказать вам о жизни Парижан, обычаях и приметах; предостеречь от опасностей, которые таит каждый город; дать рекомендации для незабываемого путешествия. Вы узнаете тайны и легенды Парижа, которые запомнятся навсегда!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 марта 2020
У меня в Париже был только день и мне очень повезло, что я гуляла по этому чудесному городу с Вадимом! Во-первых, он не отменил экскурсию несмотря на то, что у группы туристов не получилось и я была одна в итоге) Мы прошли по чудесному маршруту, и после я гуляла уже одна по рекомендациям Вадима и мой день сложился идеально! Рекомендую его для тех, кто любит чувствовать атмосферу города и узнавать новое ❤️️ Экскурсия на пятерку!
26 февраля 2020
Отличная спокойная экскурсия, в формате прогулки с друзьями. Можно задать любой вопрос и Вадим на все ответит. 11/10! Молодец!
26 февраля 2020
Отличная экскурсия, всё содержательно и интересно, время пролетело быстро,за всё время вообще не было ощущения усталости, лёгкая,интересная прогулка на одном дыхании.
21 февраля 2020
Вадим - очень лёгкий и эрудированный человек, время пролетело незаметно.
Всем рекомендуем!
13 февраля 2020
Экскурсовод Вадим. Понравился. Город знает, любит, рассказывает с юмором, рекомендуем.
2 февраля 2020
Получилась хорошая прогулка. Вадим очень приятный рассказчик, мы легко нашли общий язык. У нас было совсем немного времени в Париже, поэтому подобная экскурсия для нас была оптимальным вариантом. Я не пожалела, что доверилась хорошим рекомендациям здесь и выбрала Вадима в качестве гида для обзорной прогулки. Спасибо!
26 декабря 2019
Нам с мамой очень понравилось. Вадим отличный рассказчик и посоветовал замечательное заведение для обеда. Единственное - обещал скинуть список интересных заведений, но не скинул :) Тем не менее - всей информации, полученной во время экскурсии нам хватило для отличного отдыха в красивом городе. Было круто и не смотря на то что мы много прошли, не было чувства усталости.
Анна
11 декабря 2019
Первый раз в Париже, первый раз без сопровождения людей знающих язык...Так что эта экскурсия нам была необходима, что бы хоть как-то сориентироваться в Париже. Вадим погрузил нас не только в историю Парижа, но и в житейскую ситуацию здесь и сейчас. Помог советами как куда чего. Нам с мамой, двум клушам, очень понравилась экскурсия на одном дыхании что даже не заметили как пролетело время))) так что советуем воспользоваться❤️️
6 декабря 2019
Vadim priuatni chelovek i provel ekskursiu na vse 100, mnogo znanii i znal otveti na vse voprosi. Rasskazal nam mnogo interestnogo i dal mnogo sovetov. Nam ponravilos!
29 ноября 2019
Все отлично !! Вадим открыл для меня Париж !!
Прекрасная экскурсия , всем советую !!
Одевайте удобную обувь и вперёд переходить на «ты» с Парижем !!
Ещё 11 отзывов

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