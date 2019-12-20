7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Сен-Мартен — «Парижская Венеция»

Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами

Anna
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Anna – ваш гид
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа.

Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены.

Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы.

А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
€144
130 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Jaurès
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»

Что вас ожидает

Сен-Мартен сквозь века
Вы узнаете историю канала, которая уходит корнями в XIX век. Я расскажу, каким образом Наполеон реализовал идеи Леонардо да Винчи, соединив притоки Марна с Сеной, и частично решил проблему обеспечения парижан водой. Сегодня Сен-Мартен — одно из самых модных мест среди парижской богемы и путешественников, выбирающих небанальные маршруты. Вы увидите вереницу веганских и хипстерских кафе и ресторанов, которая тянется вдоль канала. А еще Сен-Мартен очень романтичен — во время прогулки вам покажется, что вы в кадре черно-белого кино. Я открою секрет, в каких фильмах и картинах появлялся живописный канал. А в одно из кинематографичных мест мы даже заглянем на чашечку кофе!

Обед на рынке и знакомство с нетуристическим Парижем
Прогулка по каналу Сен-Мартен — возможность увидеть «другой» Париж, без Эйфелевой башни, блеска дорогих магазинов и толп туристов. Вдоль воды спокойно гуляют парижане, в теплые солнечные дни молодежь, удобно расположившись на шезлонгах и просто у кромки воды, устраивает нехитрые пикники с вином. Летом к развлечениям прибавляется игра в петанк и музыкальные фестивали. Вы ощутите прелесть повседневной мультикультурной парижской жизни, а я расскажу о ее современных тенденциях и последних веяниях. Нагулявшись вдоль канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете попробовать свежие устрицы, морепродукты, сыры и другие деликатесы.

Организационные детали

  • Обед на рынке не включен в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно, исходя из вашего личного выбора. Тарелка устриц и морепродуктов стоит около 20 евро, сырная тарелка — 5-10 евро.
  • Экскурсия проводится в первой половине дня
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Jaurès.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Русская парижанка уже более 20 лет. Оставила Россию и поприще маркетолога, последовав за семьей в Париж, где посвятила себя изучению этого города. Люблю Францию, ее культуру и историю. Уже много лет страстно увлекаюсь нишевой парфюмерией и прошла обучение в парфюмерной школе «Cinquième Sens» в Париже, работала в Гранд музее парфюмерии в Париже вплоть до его закрытия. В созвучии с парфюмерией мое второе ароматное хобби — вина. Я сертифицированный энолог (WSET-2), обучалась в винных академиях Парижа и Бордо. Считаю, что лучший способ узнать Париж — довериться своим органам чувств, поэтому все мои экскурсии связаны со вкусами и запахами. Почувствуйте Париж вместе со мной.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 декабря 2019
Идея экскурсии замечательная. Анна- хороший рассказчик и внимательный гид. Обращает внимание на мелочи, из которых собственно и складывается впечатление об увиденном. Экскурсия состоит из нескольких тематических блоков - собственно канал, стрит-арт и рынок, т.е. тема французской гастрономии, поэтому она должна быть интересна многим. На мой взгляд стоимость экскурсии несколько завышена (по сравнению с другими, которые мы посетили, по соотношению цена/ количество информации), но, возможно, я ошибаюсь. В любом случае, нам понравилось.
Николай
10 декабря 2019
Анна,огромное спасибо за экскурсию,Париж открылся изнутри,даже не подумаешь что у каждого дома есть своя необыкновенная история,три часа пролетели незаметно....И вишенка на торте это завершение экскурсии на рынке Сен-Мартен. Сыры,вино......)))))и хруст французской булки....Спасибо Вам..
6 ноября 2019
Анна ,наверное, самый лучший гид правого берега Сены
12 апреля 2019
Спасибо Анне за прекрасную,информативную экскурсию!
Анна замечательный рассказчик и очень позитивный человек.
И спасибо за прекрасное завершение маленького путешествия -дегустацию вина,сыров и морепродуктов!
Анна,удачи Вам!
7 апреля 2019
Два часа с Анной пролетели незаметно. Легкий, ненавязчивый маршрут, необычный район-совершенно иной Париж. Рекомендую.
29 марта 2019
На этой экскурсии можно увидеть Париж не парадный, какой показывают всем туристам, а точкизрения настоящего парижанина
4 февраля 2019
Анна, очень приятная девушка. Экскурсию очень понравилась, цель была помимо прогулки, немного осведомиться, что это за район.
Мы несколько раз гуляли уже по каналам Парижа, но всегда хотелось узнать немного истории и получить какие то интересные факты о создании их. О жизни в этом районе.
Завершение экскурсии было особенно вкусным, на рынке Сен-Мартен. С винно-сырной дегустацией, устрицеедением и прекрасным настроением.
Аня, спасибо!!!

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