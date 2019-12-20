7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сен-Мартен сквозь века

Вы узнаете историю канала, которая уходит корнями в XIX век. Я расскажу, каким образом Наполеон реализовал идеи Леонардо да Винчи, соединив притоки Марна с Сеной, и частично решил проблему обеспечения парижан водой. Сегодня Сен-Мартен — одно из самых модных мест среди парижской богемы и путешественников, выбирающих небанальные маршруты. Вы увидите вереницу веганских и хипстерских кафе и ресторанов, которая тянется вдоль канала. А еще Сен-Мартен очень романтичен — во время прогулки вам покажется, что вы в кадре черно-белого кино. Я открою секрет, в каких фильмах и картинах появлялся живописный канал. А в одно из кинематографичных мест мы даже заглянем на чашечку кофе!

Обед на рынке и знакомство с нетуристическим Парижем

Прогулка по каналу Сен-Мартен — возможность увидеть «другой» Париж, без Эйфелевой башни, блеска дорогих магазинов и толп туристов. Вдоль воды спокойно гуляют парижане, в теплые солнечные дни молодежь, удобно расположившись на шезлонгах и просто у кромки воды, устраивает нехитрые пикники с вином. Летом к развлечениям прибавляется игра в петанк и музыкальные фестивали. Вы ощутите прелесть повседневной мультикультурной парижской жизни, а я расскажу о ее современных тенденциях и последних веяниях. Нагулявшись вдоль канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете попробовать свежие устрицы, морепродукты, сыры и другие деликатесы.