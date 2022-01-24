Сент-Шапель: приоритетный вход

Ошеломляющий витраж 13-го века в парижском готическом стиле

4.9
1483 отзыва
Входной билет
Сент-Шапель: приоритетный вход
Сент-Шапель: приоритетный вход
Сент-Шапель: приоритетный вход
Сент-Шапель: приоритетный вход
Сент-Шапель: приоритетный вход
Сент-Шапель: приоритетный вход
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Великолепная церковь Святого Шапеля, построенная в середине XIII века как монументальная реликвария, вмещала терновый венец Христа. Эта церковь так же прекрасна, как и эта корона. Вы будете поражены высокими потолками, парадной лестницей и грандиозными витражами, рассказывающими об истории мира. Вся эта средневековая красота, в самом сердце парижского дворца Сите.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Сент-Шапель
Что не входит
  • Вход в Консьержери
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

🎫БилетыХудожественные музеиПриоритетный вход🏛История и архитектура

Еще несколько похожих предложений в Париже

Консьержери: приоритетный вход
Входной билет
4.7
125
11.5
за 1 чел.
Консьержери: приоритетный вход
Красивый готический дворец XIV века превратился в смертельную тюрьму
Музей Пикассо, Париж: приоритетный вход
Входной билет
4.8
887
14
за 1 чел.
Музей Пикассо, Париж: приоритетный вход
Добро пожаловать в мир Пикассо, самого знаменитого художника ХХ века
Венсенский замок: приоритетный вход
Входной билет
4.7
75
9.5
за 1 чел.
Венсенский замок: приоритетный вход
Самая высокая крепостная башня в Европе
Sainte Chapelle & Conciergerie: приоритетный вход
Входной билет
4.8
463
18.5
за 1 чел.
Sainte Chapelle & Conciergerie: приоритетный вход
Сделайте шаг назад во времени и осмотрите два самых исторических памятника Парижа
Музей Армии - Дом инвалидов: приоритетный вход
Входной билет
4.8
340
14
за 1 чел.
Музей Армии - Дом инвалидов: приоритетный вход
Посетите могилу Наполеона и посмотрите памятные вещи
Пантеон и базилика Сен-Дени: приоритетный вход
Входной билет
4.6
7
16
за 1 чел.
Пантеон и базилика Сен-Дени: приоритетный вход
Посетите два величайших памятника Франции с этим двойным билетом
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Входной билет
4.5
729
1ч 15м
2 133
за 1 чел.
Париж: вход без очереди в Hard Rock Cafe
Зайдите без очереди на ужин в парижское Hard Rock Cafe
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
Индивидуально
для 6 чел.
5
5
3ч 30м
210
189
за 1-6 чел.
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
Провести день по-парижски — на встрече с искусством и атмосферой позапрошлого столетия
30 янв
31 янв
3 фев
ещё...
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
В группе
до 6 чел.
5
13
50
за 1 чел.
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
👣 Пешеходные
Вместе мы пройдемся по парижскому кварталу Марэ и я покажу другую сторону города, о которой вы раньше не знали
29 янв
ещё...
по пятницам в 15.00 и по субботам в 10.00
Парижские тайны
Индивидуально
до 6 чел.
4.9
86
92
за 1-6 чел.
Парижские тайны
👣 Пешеходные
Необычные истории об известных достопримечательностях
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Фототерапия по-парижски
Индивидуально
для 3 чел.
5
1
1ч 30м
420
за 1-3 чел.
Фототерапия по-парижски
👣 Пешеходные
Прекрасные портреты на фоне парижских красот и урок фотографии от опытного профессионала
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Квартал Марэ: будни французского аристократа
Индивидуально
для 6 чел.
5
12
195
за 1-6 чел.
Квартал Марэ: будни французского аристократа
👣 Пешеходные
Познакомиться с гастрономией, парфюмерией и роскошными интерьерами Парижа 18 века
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Париже
ХОРОШО
🇫🇷
ТАМ