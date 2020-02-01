2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кафе на ваш вкус

Мы посетим кафе 1803 года, где в прошлом собирались сливки общества — там сохранились оригинальные интерьеры. Здесь вы выпьете кофе под звуки классической оперы и заглянете в бутик косметики. Интеллектуалам наверняка понравится уютное кафе Merci, на стенах которого столько книг! Тут же продаются необычные сувениры и стильные товары для дома. Вы зайдете бутик сладостей 18-го века: вафли, шоколад, меренги — все можно попробовать и купить на развес! А веганов я отведу в кафе, где готовят пирожные без глютена, растительное молоко и смузи — во время недели моды сюда часто заходят известные модели, модные инфлюенсеры и блогеры. А если будет возможность, мы забежим в частные галереи и посмотрим выставку современного искусства — только самое интересное!

Сердце моды

Именно в квартале Марэ определяют, что будут выставлять в бутиках различных стран. В этом районе находится много уютных шоурумов: мы зайдем в концепт-стор The Broken Arm, где представлены самые последние тенденции. Вы посетите бутик влиятельного блогера Chiara Ferragni — её свадьбу обсуждали больше, чем торжество принца Гарри. Отыщете на маленькой улочке неприметный бутик L’eclaireur и полюбуетесь его футуристическим дизайном. Если вы предпочитаете органическую косметику, я отведу вас в концепт-стор, где косметологи-консультанты подберут сертифицированную продукцию с учетом особенностей кожи. Вы сможете вдохнуть «Запах ничего » или «Запах настоящего мужика» и узнать, чем пахнут «Волшебные секреции». И, конечно, как профессиональный стилист, я помогу вам с приобретением одежды для себя или в подарок. Найти шарфик для мамы, подобрать лук на мероприятие или примерить новый стиль — все зависит от ваших запросов!

Кому подойдет прогулка

Людям, которым интересна лайфстайл-тематика. При составлении маршрута я буду отталкиваться от ваших предпочтений и пожеланий.