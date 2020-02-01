2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Шопинг-прогулка по кварталу Марэ

Заглянуть в трендовые кафе, узнать о последних модных тенденциях и подобрать новый лук со стилистом

Элеонора
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Элеонора – ваш гид
На этой прогулке вы увидите, чем живет модный Марэ сегодня.

Историческая справка займет несколько минут, мы больше будем говорить о современности: например, посплетничаем о баре, где произошел скандал с Гальяно.

Вы узнаете, где можно попробовать самый вкусный кофе на соевом молоке, примерить последнюю коллекцию Balenciaga и протестировать эко-косметику — все в рамках последних трендов.

Мы сделаем паузу на ланч с веганским и сыроедческим меню и заглянем в кофейные бутики.

А в шоу-румах я подскажу, что будет сидеть на вашей фигуре лучше всего.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Метро Saint-Paul. 1 линия, желтого цвета.
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ

Что вас ожидает

Кафе на ваш вкус
Мы посетим кафе 1803 года, где в прошлом собирались сливки общества — там сохранились оригинальные интерьеры. Здесь вы выпьете кофе под звуки классической оперы и заглянете в бутик косметики. Интеллектуалам наверняка понравится уютное кафе Merci, на стенах которого столько книг! Тут же продаются необычные сувениры и стильные товары для дома. Вы зайдете бутик сладостей 18-го века: вафли, шоколад, меренги — все можно попробовать и купить на развес! А веганов я отведу в кафе, где готовят пирожные без глютена, растительное молоко и смузи — во время недели моды сюда часто заходят известные модели, модные инфлюенсеры и блогеры. А если будет возможность, мы забежим в частные галереи и посмотрим выставку современного искусства — только самое интересное!

Сердце моды
Именно в квартале Марэ определяют, что будут выставлять в бутиках различных стран. В этом районе находится много уютных шоурумов: мы зайдем в концепт-стор The Broken Arm, где представлены самые последние тенденции. Вы посетите бутик влиятельного блогера Chiara Ferragni — её свадьбу обсуждали больше, чем торжество принца Гарри. Отыщете на маленькой улочке неприметный бутик L’eclaireur и полюбуетесь его футуристическим дизайном. Если вы предпочитаете органическую косметику, я отведу вас в концепт-стор, где косметологи-консультанты подберут сертифицированную продукцию с учетом особенностей кожи. Вы сможете вдохнуть «Запах ничего » или «Запах настоящего мужика» и узнать, чем пахнут «Волшебные секреции». И, конечно, как профессиональный стилист, я помогу вам с приобретением одежды для себя или в подарок. Найти шарфик для мамы, подобрать лук на мероприятие или примерить новый стиль — все зависит от ваших запросов!

Кому подойдет прогулка

Людям, которым интересна лайфстайл-тематика. При составлении маршрута я буду отталкиваться от ваших предпочтений и пожеланий.

Организационные детали

  • Кофе и ланч не входят в стоимость экскурсии. Кофе стоит около 5 евро, ланч — около 20 евро.
  • При составлении маршрута учитывается ваш бюджет.
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ
Шопинг-прогулка по кварталу Марэ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро Saint-Paul. 1 линия, желтого цвета..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Элеонора
Элеонора
Привет, меня зовут Элеонора. Я живу в Париже 4 года. Я не профессиональный гид — я фриланс-модель / стилист / пиар-менеджер в сфере моды. Мода и искусство — моя работа и моя страсть. Я живу в Марэ и знаю множество интересных местечек, кафе, концепт-сторов, винтаж-бутиков, магазинов местных дизайнеров, милых парков, галлерей... Я предлагаю не экскурсию — я предлагаю прогулку для таких же страстных любителей моды, шопинга, новых кулинарных тенденций. Я предлагаю прожить день современного парижанина.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 февраля 2020
Элеонора вела у нас экскурсию по кварталу Марэ,непринужденно профессионально,мы затронули ненавязчиво и исторические места,и красиво перешли к шопингу,она умница,очень внимательна,вообще как человек,потому как и после экскурсии отвечала на вопросы если нам было что то непонятно.это был очень приятный день,с милым приятным человеком.спасибо говорим и по сей день,потому как узнали изумительный Париж с другой стороны
17 мая 2019
Я была в Париже первый раз и поэтому мне хотелось необычной экскурсии,а действительно необыкновенной прогулки,маленького путешествия,где не бывают обычные туристы,Марэ живет своей насыщенной жизнью,Элеонора познакомила с этим прекрасным местом,помогла выбрать наряды все согласно вашего бюджета.Ну и конечно прекрасные пирожные ручной работы и великолепный кофе на любой вкус,очень вкусные гречневые блинчики с артишоками....Очень интересный вариант для тех,кто хочет взглянуть на Париж немного с другой стороны.Я осталась очень довольна.Рекомендую.Огромная благодарность Элеоноре за маленькое путешествие.

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