Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
На легендарной сцене Le Lido принимали участие Эдит Пиаф, Марлен Дитрих и Элтон Джон! Наслаждайтесь декадентской ночью кабаре, роскошной едой и более гламурным, чем глянцевый журнал, как парижане с 1946 года.
Это скудно одетый ужин, где вы сможете поучаствовать в большом количестве выступлений! Приготовьтесь к веселью, перьям и сказочной французской еде с оркестром, акробатами, певцами, глотателями мечей и даже балетными фигуристами.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход на шоу "Лидо, *Еда и напитки в соответствии с забронированным вариантом, *Обязательный гардероб, предоставляемый бесплатно на территории отеля
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.