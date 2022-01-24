На легендарной сцене Le Lido принимали участие Эдит Пиаф, Марлен Дитрих и Элтон Джон! Наслаждайтесь декадентской ночью кабаре, роскошной едой и более гламурным, чем глянцевый журнал, как парижане с 1946 года.

Это скудно одетый ужин, где вы сможете поучаствовать в большом количестве выступлений! Приготовьтесь к веселью, перьям и сказочной французской еде с оркестром, акробатами, певцами, глотателями мечей и даже балетными фигуристами.