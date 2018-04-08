6 отзывов оставили туристы

Я новичок на этом сайте, но совсем не новичок в профессии гида. Уже много лет я знакомлю туристов из разных стран с Парижем, показывая его всемирно известные достопримечательности и лучшие музеи. Я окончила искусствоведческий факультет Парижской Сорбонны и Школу гидов Лионского Университета, имею лицензию экскурсовода. Туристам Tripster я предлагаю неутомительную экскурсию по самым скандальным шедеврам Музея Орсе и провожу этот визит по четвергам, когда музей работает допоздна и туристов в нем чуть меньше обычного.