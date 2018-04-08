6 отзывов оставили туристы

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Скандалы музея Орсе

Хорошо знакомые шедевры под острым соусом

5
6 отзывов
Ольга
Ольга – Гид из Парижа
Мы рассмотрим всемирно известные шедевры музея Орсе, где собрана лучшая по Франции коллекция импрессионистов, под определенным ракурсом.

В ходе визита я не просто познакомлю вас с живописью импрессионистов, их предшественников и последователей, но и расскажу вам о том, как эти работы получили известность в результате скандальных эпизодов и шокирующих историй.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €220 за экскурсию

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Скандалы музея Орсе
Скандалы музея Орсе

Программа

  • На примерах лучших картин Моне, Ренуара, Сислея, Дега, Тулуз-Лотрека мы увидим, как из настоящего скандала и ненависти зародился термин «импрессионизм» и какую революцию в искусстве совершили импрессионисты.
  • Вы познакомитесь с французскими художниками-академистами XIX века и поймете, какая живопись была в моде в ту эпоху и почему не вписывающиеся в академический канон работы импрессионистов производили такое вызывающее впечатление.
  • Вы узнаете, как подготовили почву к приходу импрессионистов художники-барбизонцы, чьи непривычные картины отталкивали респектабельную публику, а заодно увидите полотна реалиста Густава Курбе, шокирующие посетителей даже сегодня настолько, что современные художники не перестают устраивать перед ними порнографические перформансы.
  • Художник Эдуард Мане был синонимом скандала в XIX веке. Я расскажу вам, про что на самом деле его картины «Олимпия» и «Завтрак на траве» и почему столь многие ненавидели и презирали эти работы.
  • Я объясню вам на примерах скульптур Родена, Дега и Карпо, почему совершенно разные работы из мрамора, воска и камня спровоцировали одинаковые по накалу страстей скандалы среди публики и критиков.
  • Напоследок, рассматривая работы Винсента Ван Гога, я поведаю вам, как темная история 📖 с отрезанным ухом посмертно прославила художника-«неудачника».

Таким образом, вы не только откроете историю и специфику изобразительного искусства XIX века, но и познакомитесь с важнейшей составляющей работы великих мастеров, с которой их творчество рождалось и процветало и благодаря которой восхищает и шокирует нас и по сей день.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в музей: 13 евро для взрослых и бесплатно для детей до 18 лет. Билет действителен целый день.
  • Музей Орсе открыт каждый день, кроме понедельника, до с 9:30 до 18:00, в четверг — до 21:30.
Скандалы музея Орсе
Скандалы музея Орсе
Скандалы музея Орсе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Я новичок на этом сайте, но совсем не новичок в профессии гида. Уже много лет я знакомлю туристов из разных стран с Парижем, показывая его всемирно известные достопримечательности и лучшие музеи. Я окончила искусствоведческий факультет Парижской Сорбонны и Школу гидов Лионского Университета, имею лицензию экскурсовода. Туристам Tripster я предлагаю неутомительную экскурсию по самым скандальным шедеврам Музея Орсе и провожу этот визит по четвергам, когда музей работает допоздна и туристов в нем чуть меньше обычного.
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6 отзывов оставили туристы

Татьяна
8 апреля 2018
Если бы я знала слово ПРЕВОСХОДНО на всех языках мира, я бы написала!!!
1 ноября 2017
Великолепная экскурсия, спасибо Ольге! Все прошло на одном дыхании, очень интересо и с удовольствием!
11 мая 2017
Отличная экскурсия. Ольга провела ее великолепно. Она настолько эрудирована и эмоциональна, что может увлечь даже неувлеченного искусством подростка 14-ти лет. За 2 часа мы получили полное представление о музее и узнали много нового для себя. Спасибо!
11 января 2017
Для любителей искусства очень интересная и познавательная экскурсия
31 декабря 2016
Хочется поблагодарить Ольгу и Tripster за прекрасную экскурсию! Все было прекрасно организовано, экскурсия прошла на одном дыхании: 2 часа пролетели незаметно, мы узнали много нового и интересного. Отдельное спасибо за то, что нам не пришлось стоять в многочасовой очереди на вход.
Андрей
15 марта 2016
Очень благодарны Ольге за подробную, информативную и увлекательную экскурсию по музею Орсе. Подкупает высокий профессионализм и увлеченность искусством, личное обаяние и деликатность, глубокое понимание предмета и прекрасный стиль изложения. Всегда посещайте музей с гидом. Это придает визиту легкость, понятность и приятное послевкусие. У вас не наступает пресыщения произведениями искусства. В следующий визит в Париж обязательно закажем у Ольги новую экскурсию.

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