Вы увидите ⭐ТОП-25⭐ достопримечательностей 🏛️ Парижа за одну прогулку 👣 в компании веселого гида. ✅Наши преимущества:⭐Супер-гид

Энергичный и жизнерадостный гид превратит изучение города в увлекательное приключение. Вы будете чувствовать себя как на прогулке с другом, который проведет Вас по самым интересным местам Парижа!✨

⭐Увлекательная прогулка

Вам будет очень интересно. Вы узнаете много тайн и легенд которые скрывает город 🏙️ и его улицы.

⭐Иллюстрации и фотоархивы

Экскурсия сопровождается старинными фотографиями и иллюстрациями, чтобы наглядно показать, как менялся Париж и его достопримечательности. Вы увидите Париж, который раньше не знали!

⭐Кино и клипы

Вы увидите места, где снимались известные фильмы 🎥 и клипы.

⭐Оптимальный маршрут

Маршрут разработан специально так, чтобы провести Вас через самые лучшие места Парижа и не успели утомиться.

⭐Экскурсия в мини-группе

Наша экскурсия ⛳ проходит в приятной дружеской атмосфере в маленьких группах до 7 человек.

⭐Возможность заказать частную экскурсию

Вы можете заказать экскурсию только для себя или для своей компании. Это отличный способ провести время с друзьями, семьей и детьми. Просто напишите перед бронированием мне и мы выберем удобное для вас время.

✌До встречи на экскурсии!Организационные детали:• Для комфортной пешеходной прогулки, позаботьтесь об удобной обуви и зонтике;