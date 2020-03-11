9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Надежная, приятная и безопасная поездка
Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси, и гадать, сколько заплатить в конце. Наш русскоговорящий водитель встретит вас в зале прилета с именной табличкой в руках, поможет с вещами и отвезет в нужное место на комфортабельном чистом автомобиле, оснащенном кондиционером, зарядными устройствами, Wi-Fi и питьевой водой.