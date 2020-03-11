9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Комфорт с первых минут пребывания: русскоговорящий водитель, чистые авто и помощь с багажом

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Я организую для вас трансфер из аэропортов Орли или Шарль-де-Голль в любую точку французской столицы.

Профессиональный водитель встретит вас в назначенное время с именной табличкой, доставит по указанному адресу за фиксированную цену и поможет с заселением в отель.
65 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Трансфер «Аэропорт — Париж»
Трансфер «Аэропорт — Париж»

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Надежная, приятная и безопасная поездка
Вам больше не нужно стоять в длинных очередях в аэропорту, чтобы взять такси, и гадать, сколько заплатить в конце. Наш русскоговорящий водитель встретит вас в зале прилета с именной табличкой в руках, поможет с вещами и отвезет в нужное место на комфортабельном чистом автомобиле, оснащенном кондиционером, зарядными устройствами, Wi-Fi и питьевой водой.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на автомобилях Skoda Octavia, Мерседес Е и V класса
  • Стоимость трансфера на минивэне (1-7 мест) составит 95 евро
  • При бронировании, пожалуйста, укажите информацию о рейсе, название отеля, имя и фамилию (необходимы для именной таблички)
Трансфер «Аэропорт — Париж»
Трансфер «Аэропорт — Париж»
Трансфер «Аэропорт — Париж»
Трансфер «Аэропорт — Париж»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий. Я родился и вырос в Витебске, на родине Марка Шагала. В 19 лет решил посвятить себя военной службе и поступил в иностранный французский легион. За 8 лет успел насытиться, и, когда встал вопрос «быть или не быть», перешел работать в туризм. Четвертый год развиваюсь в этом направлении: предоставляю транспортные услуги и провожу экскурсии с гидами-единомышленниками. С удовольствием отвечу на ваши вопросы и поделюсь полезными советами!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Все было на высшем уровне! Очень хороший водитель-гид Дмитрий! Буду рекомендовать Вас своим друзьям.
12 января 2020
Трансфер до гостиницы получился очень удобным. Встретили без ожидания, помогли с вещами, ответили на все вопросы. Всегда были на связи по Вотсап. Рекомендую
23 декабря 2019
Трансфер отличный. Встретили вовремя. С табличкой. Помогли с багажом. Все замечательно. Рекомендую данный трансфер как надежный.
13 декабря 2019
Нас встретил в аэропорту Дмитрий и доставил до отеля. Несмотря на долгий путь (пробки, забастовка, транспорт стоит) наша поездка с Дмитрием оказалась очень нескучной. Он рассказал нам про жизнь в Париже, про образование, детские сады, посоветовал много полезного относительно экскурсий. И даже про себя. Что было особенно интересно! Спасибо большое Дмитрию. Все он умеет делать спокойно, интеллигентно и приятно!
11 декабря 2019
Заказывали услугу трансфер из аэропорта в отель . Приятно было работать . Все четко и во время . Были учтены все пожелания и просьбы при организации трансфера .
31 октября 2019
Спасибо, Дмитрий. Поездка замечательная. Приятный, вежливый водитель. Отличная машина.
9 октября 2019
Заказывали трансфер в аэропорт. Всё вовремя, комфортная чистая машина, В багажник поместились все наши 4 чемодана. И хотя это трансфер, а не экскурсия - Дмитрий в дороге успел нам рассказать много интересного! Большое спасибо!
6 октября 2019
Прекрасный трансфер! Дмитрий очень вежливый, приятный и пунктуальный!
20 сентября 2019
Очень благодарны Дмитрию за организованный трансфер для нашей группы, все было четко и точно выполнено в соответствии с нашими пожеланиями!

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