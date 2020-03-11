9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий. Я родился и вырос в Витебске, на родине Марка Шагала. В 19 лет решил посвятить себя военной службе и поступил в иностранный французский легион. За 8 лет успел насытиться, и, когда встал вопрос «быть или не быть», перешел работать в туризм. Четвертый год развиваюсь в этом направлении: предоставляю транспортные услуги и провожу экскурсии с гидами-единомышленниками. С удовольствием отвечу на ваши вопросы и поделюсь полезными советами!