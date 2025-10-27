Предлагаю вам комфортабельный трансфер из аэропорта Парижа в живописный Реймс на северо-востоке Франции, который является неофициальной столицей винодельческого региона Шампань.
Описание трансферРеймс – живописный город на северо-востоке Франции, который является неофициальной столицей винодельческого региона Шампань. Здесь расположены штаб-квартиры известных домов шампанских вин, которые проводят дегустации и экскурсии по винным погребам.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги сопровождающего гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы (билеты по маршруту обед).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт в Париже
Завершение: Город Реймс
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 56 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
