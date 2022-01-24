Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Когда Центр Помпиду только открылся, люди не сразу поняли, что он не монстр, а просто новый. Радикально новый. Вполне уместно, что в этом здании, нарушающем правила, находится так много иконоборческих современных шедевров. Встаньте в очередь и пройдите прямо в здание, которое носит свои внутренности на внешней стороне.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к постоянной коллекции Центра Помпиду
Доступ на крышу
Что не входит
Доступ к временным выставкам
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.