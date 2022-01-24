Когда Центр Помпиду только открылся, люди не сразу поняли, что он не монстр, а просто новый. Радикально новый. Вполне уместно, что в этом здании, нарушающем правила, находится так много иконоборческих современных шедевров. Встаньте в очередь и пройдите прямо в здание, которое носит свои внутренности на внешней стороне.