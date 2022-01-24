Центр Помпиду: Постоянная коллекция

Коллекция современного искусства в одном из самых инновационных зданий Парижа

4.7
1546 отзывов
В группе
Центр Помпиду: Постоянная коллекция
Центр Помпиду: Постоянная коллекция
Центр Помпиду: Постоянная коллекция
Центр Помпиду: Постоянная коллекция
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Когда Центр Помпиду только открылся, люди не сразу поняли, что он не монстр, а просто новый. Радикально новый. Вполне уместно, что в этом здании, нарушающем правила, находится так много иконоборческих современных шедевров. Встаньте в очередь и пройдите прямо в здание, которое носит свои внутренности на внешней стороне.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к постоянной коллекции Центра Помпиду
  • Доступ на крышу
Что не входит
  • Доступ к временным выставкам
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