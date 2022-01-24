Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Центр Помпиду, который стоит посетить в Париже, - это работы Матисса, основателей кубизма Пикассо и Жоржа Брака, а также произведения, ставшие основой для таких художественных движений, как фовизм, кубизм и сюрреализм.
Полюбуйтесь работами Уорхола, мастерской краски Поллока, и даже загляните в реконструированную мастерскую поэта-сюрреалиста Андре Бретона. Любители других видов искусства также найдут фотографии Картье-Брессона и Брассая вместе с более современными работами.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в постоянную коллекцию Центра Помпиду
Доступ к постоянным временным выставкам
Доступ на крышу
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.