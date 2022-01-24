Центр Помпиду, который стоит посетить в Париже, - это работы Матисса, основателей кубизма Пикассо и Жоржа Брака, а также произведения, ставшие основой для таких художественных движений, как фовизм, кубизм и сюрреализм.

Полюбуйтесь работами Уорхола, мастерской краски Поллока, и даже загляните в реконструированную мастерскую поэта-сюрреалиста Андре Бретона. Любители других видов искусства также найдут фотографии Картье-Брессона и Брассая вместе с более современными работами.