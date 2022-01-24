Центр Помпиду: Выставка Базелица и постоянная коллекция

Посмотрите все, что есть в Центре Помпиду, включая последние выставки

4.7
486 отзывов
Входной билет
Центр Помпиду: Выставка Базелица и постоянная коллекция
Центр Помпиду: Выставка Базелица и постоянная коллекция
Центр Помпиду: Выставка Базелица и постоянная коллекция
Центр Помпиду: Выставка Базелица и постоянная коллекция
Центр Помпиду: Выставка Базелица и постоянная коллекция
Центр Помпиду: Выставка Базелица и постоянная коллекция
Центр Помпиду: Выставка Базелица и постоянная коллекция
Центр Помпиду: Выставка Базелица и постоянная коллекция
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Центр Помпиду, который стоит посетить в Париже, - это работы Матисса, основателей кубизма Пикассо и Жоржа Брака, а также произведения, ставшие основой для таких художественных движений, как фовизм, кубизм и сюрреализм.
Полюбуйтесь работами Уорхола, мастерской краски Поллока, и даже загляните в реконструированную мастерскую поэта-сюрреалиста Андре Бретона. Любители других видов искусства также найдут фотографии Картье-Брессона и Брассая вместе с более современными работами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в постоянную коллекцию Центра Помпиду
  • Доступ к постоянным временным выставкам
  • Доступ на крышу
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