Мир парижских привычек

Я проведу вас по улице с десятком лавочек, продающих фермерские сыры, свежие устрицы и французские вина разных сортов. Именно в таких местах делают покупки настоящие парижане — вы сможете угоститься всем по чуть-чуть, просто проходя мимо, узнаете, где продают хрустящий багет для президента Франции и как парижане проводят утро.

Поговорим о том, где стоит пробовать традиционные блюда, например, шу. И немного раскроем суть французского темперамента и отношения к жизни: что парижане делают на выходных, как любят, почему ругаются и где коротают вечера.

Образ города в литературе и кино

Вы прогуляетесь 👣 по самой старой улице Парижа и на чуть-чуть перенесётесь в Средневековье. И обязательно увидите места, где снимался фильм 🎥, похожий на романтичную хвалебную песнь городу — «Полночь в Париже». Я поделюсь с вами интересными фактами о съёмках киноленты, расскажу, как утверждались локации и даже ракурсы. Мы встретим площадь, на которой жил Хэмингуэй, и вспомним его роман «Праздник, который всегда с тобой». А ещё вы рассмотрите легендарный Нотр-Дам, Пантеон и церковь ⛪ Сен-Этьен-дю-Мон.