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Твоя Подружка в Париже!

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10 отзывов
Евгения
Евгения – Гид из Парижа
Я певица и уже давно стала своей в творческой тусовке Парижа, а сам город 🏙️ стал для меня вторым домом.

За время жизни в Париже я узнала о множестве нетуристических мест.

Вместе со мной вы побываете в секретных парижских коктейль-барах, узнаете о лучших ресторанах и семейных бистро.

На моей экскурсии 🧭 вы увидите Париж глазами местных жителей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-18 человек

  • €250 за экскурсию

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Твоя Подружка в Париже!
Твоя Подружка в Париже!

Что вы увидите

  • Самый старый уличный рынок Парижа, который так любят сами парижане
  • Пантеон
  • Нотр Дам де Пари
  • Церковь Сент Этьен дю Мон
  • Сорбонна
Мир парижских привычек
Я проведу вас по улице с десятком лавочек, продающих фермерские сыры, свежие устрицы и французские вина разных сортов. Именно в таких местах делают покупки настоящие парижане — вы сможете угоститься всем по чуть-чуть, просто проходя мимо, узнаете, где продают хрустящий багет для президента Франции и как парижане проводят утро.
Поговорим о том, где стоит пробовать традиционные блюда, например, шу. И немного раскроем суть французского темперамента и отношения к жизни: что парижане делают на выходных, как любят, почему ругаются и где коротают вечера.
Образ города в литературе и кино
Вы прогуляетесь 👣 по самой старой улице Парижа и на чуть-чуть перенесётесь в Средневековье. И обязательно увидите места, где снимался фильм 🎥, похожий на романтичную хвалебную песнь городу — «Полночь в Париже». Я поделюсь с вами интересными фактами о съёмках киноленты, расскажу, как утверждались локации и даже ракурсы. Мы встретим площадь, на которой жил Хэмингуэй, и вспомним его роман «Праздник, который всегда с тобой». А ещё вы рассмотрите легендарный Нотр-Дам, Пантеон и церковь ⛪ Сен-Этьен-дю-Мон.
Что входит
  • Бокал вина и легкие закуски в виде французкого сыра, багета и круассанов
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 La Place Georges-Moustaki
Место завершения
🏁 39 Rue de la Bûcherie
Твоя Подружка в Париже!
Твоя Подружка в Париже!
Твоя Подружка в Париже!
Твоя Подружка в Париже!
Твоя Подружка в Париже!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгения
Евгения
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10 отзывов оставили туристы

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