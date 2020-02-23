Откройте для себя ночной Париж и насладитесь всеми его гранями в комбинированном туре по трем его символам. Во-первых, вы получите прямой доступ к самому известному памятнику города - Эйфелевой башне. Летом вы сможете полюбоваться видами Парижа под открытым небом.

Затем полюбуйтесь волшебством и романтикой столицы через застекленную лодку, скользя по Сене. У вас также есть возможность выбрать между двумя разными ужинами из трех блюд на воде. Пройдите мимо романтических мостов и дворцов столицы, освещенных ночью. Полюбуйтесь архитектурным шедевром Собора Парижской Богоматери, Ла Консьержери и всемирно известным Лувром.

Круиз с ужином

Стартер (выберите 1)

Копченый лосось на блинчиках, тапенада из артишоков, молодые побеги шпината

Ассортимент: провансальский пирог со свежими помидорами, перцем и кедровыми орешками, гребешок, приправленный листьями лайма, нарезанный кубиками картофель с вареньем из морских водорослей, тартар из огурцов и артишоков, нарезанный кубиками копченый лосось и икра пинагора, обжаренные баклажаны, креветки с лемонграссом, соус из желтого перца.

Гаспачо из трех зелени, измельченные свежие помидоры с перцем Espelette

Основное блюдо (выберите 1)

Тушеная куриная ножка, овощи со вкусом средиземноморской кухни, чипсы из сельдерея с пармезаном.

Филе пикши с соком моллюсков, жареными артишоками и морковью

Кусок говядины, молодой картофель, карамелизированный перец и лук, соус из зеленого перца (+ 7 €)

Ассорти из сезонных овощей, хрустящего сельдерея с эстрагоновым уксусом

Сыр

Тарелка сыров (+ 6 €)

Десерт (выберите 1)

Эклер из малины и личи, лепестки роз в шоколаде, экзотический соус

Сливочное тесто с абрикосовым медальоном, слиток насыщенного шоколада, смесь свежих сезонных фруктов

Шоколадный купол, кольцо из клубники и малины, абрикосовый соус

Детское меню

Измельченная грудка индейки, помидоры черри и шарики из моцареллы

Выбор основного блюда из меню

Шоколадная конфета с миндальным печеньем, пропитанным малиной

Напиток

1 стакан вина или безалкогольного напитка

Роскошный круиз с ужином

Стартер

Королевское фуа-гра, грибы шитаке на гриле, легкий крем с грибами, инжир в вине и кумкват

Основное блюдо

Жемчужный хек, картофель с белым вином, тушеная капуста бок-чой, моллюски и крем из креветок

Десерт

Шоколад и лесной орех, сочетание мягкости и хрустящей корочки.

Вегетарианский вариант

Стартер

Прессованный террин из киноа и тофу, легкий крем из водяного кресс-супа и маринованный красный лук.

Основное блюдо

Гречка с шелковистым тофу, простое конфи из сезонных овощей и бульон из красного вина

Напитки