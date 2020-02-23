Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж

Насладитесь захватывающим видом на столицу с Эйфелевой башни, а затем совершите круиз по реке Сена

4.4
276 отзывов
Билет на борт
Насладитесь захватывающим видом на столицу с Эйфелевой башни, а затем совершите круиз по реке Сена.

Поужинайте во время вечернего круиза.

В завершение посетите ревю-шоу в культовом Мулен Руж.
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж
Ужин на Эйфелевой башне, круиз и шампанское в Мулен Руж

Что вы увидите 🤩

  • Эйфелева башня: 1 уровень
  • Эйфелева башня: 2 уровень
  • Ресторан 58 Tour Eiffel
  • Сена
  • Мулен Руж
  • Эйфелева башня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оцените роскошный ужин из трех блюд
  2. Совершите круиз по Сене и восхититесь достопримечательностями города, подсвеченными ночной иллюминацией
  3. Посмотрите фееричное ревю-шоу в знаменитом кабаре «Мулен Руж»
  4. Выпейте полбутылки шампанского в подарок
Откройте для себя ночной Париж и насладитесь всеми его гранями в комбинированном туре по трем его символам. Во-первых, вы получите прямой доступ к самому известному памятнику города - Эйфелевой башне. Летом вы сможете полюбоваться видами Парижа под открытым небом.
Затем полюбуйтесь волшебством и романтикой столицы через застекленную лодку, скользя по Сене. У вас также есть возможность выбрать между двумя разными ужинами из трех блюд на воде. Пройдите мимо романтических мостов и дворцов столицы, освещенных ночью. Полюбуйтесь архитектурным шедевром Собора Парижской Богоматери, Ла Консьержери и всемирно известным Лувром.
Круиз с ужином

Стартер (выберите 1)

  • Копченый лосось на блинчиках, тапенада из артишоков, молодые побеги шпината
  • Ассортимент: провансальский пирог со свежими помидорами, перцем и кедровыми орешками, гребешок, приправленный листьями лайма, нарезанный кубиками картофель с вареньем из морских водорослей, тартар из огурцов и артишоков, нарезанный кубиками копченый лосось и икра пинагора, обжаренные баклажаны, креветки с лемонграссом, соус из желтого перца.
  • Гаспачо из трех зелени, измельченные свежие помидоры с перцем Espelette
Основное блюдо (выберите 1)
  • Тушеная куриная ножка, овощи со вкусом средиземноморской кухни, чипсы из сельдерея с пармезаном.
  • Филе пикши с соком моллюсков, жареными артишоками и морковью
  • Кусок говядины, молодой картофель, карамелизированный перец и лук, соус из зеленого перца (+ 7 €)
  • Ассорти из сезонных овощей, хрустящего сельдерея с эстрагоновым уксусом
Сыр
  • Тарелка сыров (+ 6 €)
Десерт (выберите 1)
  • Эклер из малины и личи, лепестки роз в шоколаде, экзотический соус
  • Сливочное тесто с абрикосовым медальоном, слиток насыщенного шоколада, смесь свежих сезонных фруктов
  • Шоколадный купол, кольцо из клубники и малины, абрикосовый соус
Детское меню
  • Измельченная грудка индейки, помидоры черри и шарики из моцареллы
  • Выбор основного блюда из меню
  • Шоколадная конфета с миндальным печеньем, пропитанным малиной
Напиток
  • 1 стакан вина или безалкогольного напитка
Роскошный круиз с ужином

Стартер

  • Королевское фуа-гра, грибы шитаке на гриле, легкий крем с грибами, инжир в вине и кумкват
Основное блюдо
  • Жемчужный хек, картофель с белым вином, тушеная капуста бок-чой, моллюски и крем из креветок
Десерт
  • Шоколад и лесной орех, сочетание мягкости и хрустящей корочки.
Вегетарианский вариант

Стартер

  • Прессованный террин из киноа и тофу, легкий крем из водяного кресс-супа и маринованный красный лук.
Основное блюдо
  • Гречка с шелковистым тофу, простое конфи из сезонных овощей и бульон из красного вина
Напитки
  • Pays d'Oc Chardonnay Viognier PGI *, ЗОП Минервуа Терруар (одна бутылка (75 мл) на четырех человек)
  • Минеральная вода
  • Кофе
  • Завершите этот волшебный тур выступлением ревю в атмосферном Мулен Руж. Вы почувствуете себя так, будто вернулись в Париж прошлых лет, когда поднимете бокал игристого шампанского и поджарите французский канкан, великолепно исполненный девушками из шоу Мулен Руж.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин на круизе или первом этаже Эйфелевой башни
  • Прямой доступ на первый этаж Эйфелевой башни
  • Часовой круиз по Сене с комментариями и персональными наушниками
  • Представление «Феерия» в кабаре «Мулен Руж»
  • Бокал или полбутылки шампанского в «Мулен Руж» (в зависимости от выбранного варианта)
  • Услуги сопровождающего/переводчика, говорящего на разных языках
  • Обратный трансфер к центру Парижа рядом с вашим отелем или к месту, из которого вы легко доберетесь до отеля на такси
Что не входит
  • Плата за пользование гардеробом в кабаре «Мулен Руж»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Одежда по погоде
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Шорты
  • Чемоданы и большие сумки
  • Спортивная обувь
Важная информация
  • Перед тем, как попасть на Эйфелеву башню, вам, возможно, придется подождать в очередях у службы безопасности и лифтов. Время ожидания доступа на второй этаж может достигать 25 минут. Обладатели билетов на вершину могут ждать лифт со второго этажа еще 20 минут
  • Если вы посетите самое раннее шоу в Мулен Руж, то отправитесь в круиз в другой день
  • Дресс-код: аккуратная повседневня одежда
  • Плата за гардероб является обязательной в Мулен Руж и оплачивается на входе
  • Вход в Мулен Руж запрещен для детей младше шести лет
  • По окончании экскурсии вас доставят до вашего отеля в Париже
  • Для возвращения в отель в центре Парижа предусмотрена перевозка на роскошном автобусе с кондиционером
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 5 лет
Не подходит для следующих категорий людей
  • Дети младше 6 лет
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

J
23 фев 2020
По цене это было не то, что мы ожидали. Круиз: Мы этого не делали, обедали в порту. Нам дали билеты на круиз (без ужина) в любой другой день в течение года, пока мы этого не сделали. Восхождение на Эйфелеву башню: после ужина гид проводит вас ко входу, сообщает (более или менее), где вас заберет автобус, чтобы продолжить. Время в Башне было около 10 минут, потому что, когда мы вошли, пора было уходить. На выходе хаос найти автобус. Вас никто не ждет, вы ищете свою жизнь, чтобы найти ее работающей, потому что она не ждет. Moulin Rogue: отлично. Возвращение: нам пришлось вернуться на метро, так как наш отель, кажется, находится за пределами Парижа, хотя, когда мы брали этот пакет напрокат, он находился в правильном районе. Короче: очень дорого для плохой организации, худшее, 10 минут от Башни и хаос на выходе из нее до автобуса.
S
26 ноя 2019
Плюсы: Хорошо, если нехватка времени позволяет максимально эффективно использовать то, что вы делаете за короткое время. Преподаватели хорошо понимали английский. Красивые пейзажи в речном круизе. Хорошая еда Минусы: Предполагалось, что вас бросят в отеле, нам сказали, что мы не собираемся чтобы быть из-за дорожных работ (не было никаких), поэтому немного прогулялся назад к отелю. Еда была немного срочно отправлена. Мулен Руж не был, как ожидалось, скорее стриптизом, чем хорошей рутиной танца, по моему мнению. .
M
25 мая 2019
Отличная, хорошо управляемая деятельность, гид позаботился о том, чтобы все познакомились, где мы встретились, и мы были поражены навыками вождения водителя автобуса на этих очень узких дорогах Парижа. Круиз на ужин был приятным, еда была хорошей, выглядела лучше, чем на вкус, но персонал был очень дружелюбным, башня была отличной, но предупреждала, что ваши туфли будут покрыты пылью по дороге туда, Мулен Руж был также отличным, и шампанское было неплохо, экскурсионный автобус высадил нас рядом с нашим отелем, поздним вечером можно насладиться
Ещё 273 отзыва

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