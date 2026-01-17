Гастрономическое приключение: приготовим знаменитое франзуское блюдо — улитки и продегустируем бургундское вино в хорошей компании.
Описание экскурсииПривет! Меня зовут Марк, я родился в Бургундии — знаменитом гастрономическом регионе Франции и родине лучшего в мире вина. Я говорю по русски и приглашаю вас к себе в гости. Научу вас готовить наши знаменитые улитки — escargots, которые во Франции едят по праздникам. А потом мы вместе поужинаем и вы продегустиуете бургундские вина, которые я сам выберу для вас по году производства и типу вина, которое подойдет к нашему ужину. Приглашаю вас к нам домой. Мы начнем с аперитива, как принято у нас во Франции. Потом вместе приготовим улитки, выпьем вина и я расскажу вам о французской кухне и культуре моей страны. А вы расскажете мне о своей. Я покажу карту "Золотого берега" - это бургунские виноградники, квадратный метр здесь стоит как квартира в Париже. Расскажу о сортах и марках вин, как они сочетаются с разными блюдами и, если захотите, даже покажу какие участки покупают в Бургундии звезды и миллиардеры. Не так давно там купили виноградники Роберт ди Ниро и Бред Питт. Вы также увидите Париж с высоты птичьего полета — я живу на 36 этаже. Поверьте, это очень впечатляющий вид, особенно на парижский Сити, где вы потом можете прогуляться по пути обратно. Важная информация: Узнать, как готовятся знаменитые улитки, продегустировать бургундские вина. Ужин в теплой обстановке в гостях у француза.
По пятницам, субботам, воскресеньям
Ответы на вопросы
Что включено
- Все ингридиенты для ужина, хлеб, вино. А если в этот день у вас день рождения (ура!) - бесплатный десерт, как подарок от меня!
Что не входит в цену
- Все включено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Square Leon Blum, Спортивное объединение · Île-de-France, Hauts-de-Seine, Boulogne-Billancourt, Rue de l’Ancienne Mairie, 11
Завершение: Там же - метро Esplanade de la Defance
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
