Описание Фото Ответы на вопросы Гастрономическое приключение: приготовим знаменитое франзуское блюдо — улитки и продегустируем бургундское вино в хорошей компании.

Марк Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-3 человека Когда По пятницам, субботам, воскресеньям €280 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Привет! Меня зовут Марк, я родился в Бургундии — знаменитом гастрономическом регионе Франции и родине лучшего в мире вина. Я говорю по русски и приглашаю вас к себе в гости. Научу вас готовить наши знаменитые улитки — escargots, которые во Франции едят по праздникам. А потом мы вместе поужинаем и вы продегустиуете бургундские вина, которые я сам выберу для вас по году производства и типу вина, которое подойдет к нашему ужину. Приглашаю вас к нам домой. Мы начнем с аперитива, как принято у нас во Франции. Потом вместе приготовим улитки, выпьем вина и я расскажу вам о французской кухне и культуре моей страны. А вы расскажете мне о своей. Я покажу карту "Золотого берега" - это бургунские виноградники, квадратный метр здесь стоит как квартира в Париже. Расскажу о сортах и марках вин, как они сочетаются с разными блюдами и, если захотите, даже покажу какие участки покупают в Бургундии звезды и миллиардеры. Не так давно там купили виноградники Роберт ди Ниро и Бред Питт. Вы также увидите Париж с высоты птичьего полета — я живу на 36 этаже. Поверьте, это очень впечатляющий вид, особенно на парижский Сити, где вы потом можете прогуляться по пути обратно. Важная информация: Узнать, как готовятся знаменитые улитки, продегустировать бургундские вина. Ужин в теплой обстановке в гостях у француза.

По пятницам, субботам, воскресеньям Выбрать дату