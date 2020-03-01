Anna проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Ваши духи из Парижа: прогулка и мастер-класс

Создать авторский аромат в концептуальном бутике и открыть парфюмерную историю Франции

Anna
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Anna – ваш гид
Ваш авторский аромат из сердца Парижа — разве можно придумать более изящный подарок, который напомнит о столице моды и парфюмерии? Вы услышите о культовых парфюмерах, научитесь слушать ароматы и разберетесь, без чего не может обойтись ваш «парфюмерный гардероб».

А затем на мастер-классе создадите свой шедевр — частичку Франции в изящном флаконе.
€126
114 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 2 человек
Встреча возле метро Etienne Marcel
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Ваши духи из Парижа: прогулка и мастер-класс
Ваши духи из Парижа: прогулка и мастер-класс

Что вас ожидает

Погружение в историю и тонкости парфюмерии
Наша прогулка начнется в арт-галерее, где вы приоткроете дверь в мир ароматов и проследите, как парфюмерия становится настоящим искусством. В окружении скульптур и картин мы поговорим работе парфюмеров, о том, чем они вдохновляются и почему им нет равных во всем мире. Шаг за шагом вы научитесь слушать ароматы — и себя в них, познакомитесь с ключевыми нишевыми марками парфюмерии за чашечкой кофе. Почувствуете эмоциональную взаимосвязь запахов и событий вашей жизни, поймете, почему это так работает. А еще узнаете, что такое «парфюмерный гардероб», и разберетесь, какой именно «эфемерной одежды» вам не хватает.

Парфюмерный мастер-класс в сердце города
После эстетической части экскурсии вас ждет практическая — мастер-класс в концептуальном бутике в самом центре Парижа. Под руководством парфюмера и гида вы создадите авторский аромат, отвечающий вашему вкусу и вдохновению, определите ноты, которые составят букет композиции, а завершит процесс специальный компьютер. Во время мастер-класса вы протестируете три версии своего аромата и выберете финальную, которую заберете с собой во флаконе 20 мл.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто уже успел осмотреть достопримечательности Парижа, а теперь хочет получить уникальный опыт и проникнуться изящным духом Парижа

Организационные детали

  • Парфюмерный мастер-класс оплачивается отдельно на месте – 50 евро за человека
  • Длительность мастер-класса примерно 30-40 минут
Ваши духи из Парижа: прогулка и мастер-класс
Ваши духи из Парижа: прогулка и мастер-класс
Ваши духи из Парижа: прогулка и мастер-класс
Ваши духи из Парижа: прогулка и мастер-класс
Ваши духи из Парижа: прогулка и мастер-класс
Ваши духи из Парижа: прогулка и мастер-класс
Ваши духи из Парижа: прогулка и мастер-класс
Ваши духи из Парижа: прогулка и мастер-класс
Ваши духи из Парижа: прогулка и мастер-класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле метро Etienne Marcel.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Русская парижанка уже более 20 лет. Оставила Россию и поприще маркетолога, последовав за семьей в Париж, где посвятила себя изучению этого города. Люблю Францию, ее культуру и историю. Уже много лет страстно увлекаюсь нишевой парфюмерией и прошла обучение в парфюмерной школе «Cinquième Sens» в Париже, работала в Гранд музее парфюмерии в Париже вплоть до его закрытия. В созвучии с парфюмерией мое второе ароматное хобби — вина. Я сертифицированный энолог (WSET-2), обучалась в винных академиях Парижа и Бордо. Считаю, что лучший способ узнать Париж — довериться своим органам чувств, поэтому все мои экскурсии связаны со вкусами и запахами. Почувствуйте Париж вместе со мной.
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