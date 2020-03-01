Anna проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в историю и тонкости парфюмерии

Наша прогулка начнется в арт-галерее, где вы приоткроете дверь в мир ароматов и проследите, как парфюмерия становится настоящим искусством. В окружении скульптур и картин мы поговорим работе парфюмеров, о том, чем они вдохновляются и почему им нет равных во всем мире. Шаг за шагом вы научитесь слушать ароматы — и себя в них, познакомитесь с ключевыми нишевыми марками парфюмерии за чашечкой кофе. Почувствуете эмоциональную взаимосвязь запахов и событий вашей жизни, поймете, почему это так работает. А еще узнаете, что такое «парфюмерный гардероб», и разберетесь, какой именно «эфемерной одежды» вам не хватает.

Парфюмерный мастер-класс в сердце города

После эстетической части экскурсии вас ждет практическая — мастер-класс в концептуальном бутике в самом центре Парижа. Под руководством парфюмера и гида вы создадите авторский аромат, отвечающий вашему вкусу и вдохновению, определите ноты, которые составят букет композиции, а завершит процесс специальный компьютер. Во время мастер-класса вы протестируете три версии своего аромата и выберете финальную, которую заберете с собой во флаконе 20 мл.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто уже успел осмотреть достопримечательности Парижа, а теперь хочет получить уникальный опыт и проникнуться изящным духом Парижа