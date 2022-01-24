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Представление о гламурном кабаре со звездным составом может показаться мелькающей картинкой из старого фильма, но парижский Merveilles Lido - это реальность. На его легендарной сцене выступали Эдит Пиаф, Марлен Дитрих и Элтон Джон, и вы можете найти здесь лучшие ночные развлечения, как это делают парижане с 1946 года.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход на шоу "Лидо, *Обязательный гардероб, предоставляемый бесплатно на территории отеля
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.