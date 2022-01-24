Вечернее шоу Paris Merveilles Lido

Старая школа на Елисейских полях с билетами в Лидо

4.6
39 отзывов
Входной билет
Вечернее шоу Paris Merveilles Lido
Вечернее шоу Paris Merveilles Lido
Вечернее шоу Paris Merveilles Lido
Вечернее шоу Paris Merveilles Lido
Вечернее шоу Paris Merveilles Lido
Вечернее шоу Paris Merveilles Lido
Вечернее шоу Paris Merveilles Lido
Вечернее шоу Paris Merveilles Lido
Вечернее шоу Paris Merveilles Lido
Вечернее шоу Paris Merveilles Lido
Вечернее шоу Paris Merveilles Lido
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Представление о гламурном кабаре со звездным составом может показаться мелькающей картинкой из старого фильма, но парижский Merveilles Lido - это реальность. На его легендарной сцене выступали Эдит Пиаф, Марлен Дитрих и Элтон Джон, и вы можете найти здесь лучшие ночные развлечения, как это делают парижане с 1946 года.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход на шоу "Лидо, *Обязательный гардероб, предоставляемый бесплатно на территории отеля
Когда начало
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