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Вечерняя экскурсия по набережным Парижа

5
12 отзывов
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Вы пройдете по значимому маршруту Парижа – вдоль южного и северного берега Сены.

Река играет важную роль в становлении и развитии города, поэтому все главные достопримечательности 🏛️ Парижа расположились вдоль нее.

Мы с вами прогуляемся от Лувра до Мэрии Парижа, по дороге рассматривая Королевские сады, театры, дворцы и площади, любуясь живописными пейзажами самого романтического города на закате.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🖼Музеи
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €35 за человека

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Вечерняя экскурсия по набережным Парижа
Вечерняя экскурсия по набережным Парижа

Что вы увидите

  • Сады Palais Royal
  • Знаменитый Театр Французской Комедии
  • Архитектурный ансамбль Лувра
  • Часть острова Ситэ
  • Площадь Дофин
  • Старинный дворец Ситэ
  • Площадь Шатле и башню Святого Жака
  • Мэрию Парижа
Вас ждёт один из самых живописных и романтичных маршрутов Парижа - вдоль Сены, который откроет важную роль реки в истории 📖 города. Вы увидите в закате солнца анфиладу мостов, переброшенных через реку, полюбуетесь архитектурными ансамблями украшающих берега Сены и прочувствуете атмосферу, этого волшебного города.
СЕНА – это артерия жизни ПАРИЖА, ее коммерческий путь, она родила город 🏙️, дала ему его экономику и архитектуру. По ней доставляли все в ПАРИЖ: продукты питания, сторительный материал, и по ней же приходила опасность - против течения, поднимались жестокие НОРМАНЫ и грабили город. Со временем, епицентр ПАРИЖА перемещался с острова СИТЭ, в центре, на левый ее берег, и затем на правый, чтобы в конце концов охватить всю территорию вокруг СЕНЫ. СЕНА в ПАРИЖЕ – с многочисленными портами на ее берегах в былые времена, с ее островами, украшенная архитектурными ансамблями, одетая в камень, стала символом величия французских королей, императоров и всего французского народа. Сегодня СЕНУ в ПАРИЖЕ пересекают 36 мостов и она составляет 1 000 киллометров навигационных путей.
Мы с Вами прогуляемся от ЛУВРА до МЭРИИ ПАРИЖА вдоль СЕНЫ, по преброшенным через нее мосты и любуясь живописными пейзажами самого романтического города в мире в лучах заходящего солнца.
25 миллионов туристов и деловых людей ежегодно посещают ПАРИЖ.
Что входит
  • услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • посещение музеев, театров и дворцов
  • личные расходы (еда, напитки. сувениры и др. )
Начало
🚩 пл. PLACE DU PALAIS ROYALE
Место завершения
🏁 Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris
Вечерняя экскурсия по набережным Парижа
Вечерняя экскурсия по набережным Парижа
Вечерняя экскурсия по набережным Парижа
Вечерняя экскурсия по набережным Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Криста Б.
Криста Б.
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12 отзывов оставили туристы

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