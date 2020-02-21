7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Леонардо Да Винчи и замок Амбуаз

Амбуаз — один из трех самых популярных замков Луары. Он удачно расположен на холме, откуда вам откроется прекрасный вид на реку. Самой красивой частью замка, несомненно, является часовня св. Губерта, каменные резные своды которой напоминают кружево. Внутри вы увидите гробницу Леонардо да Винчи, ведь последние четыре года жизни знаменитый художник провел именно в долине Луары по приглашению французского короля. А еще вас поразят искусные барельефы и красочные витражи, украшающие часовню. Домик, где жил Да Винчи, находится неподалеку от замка и открыт для посещения.

🍷 Недалеко от замка Амбуаз мы заедем на винодельню Plou & Fils, где вы продегустируете несколько региональных вин и сможете купить качественное вино по цене от производителя.

Шенонсо — «замок шести дам»

Через маленькую речку Шер в виде моста перекинут замок-игрушка Шенонсо, принадлежавший Генриху II. Вы узнаете, почему король решил подарить его своей фаворитке Диане де Пуатье — женщине, которая была старше его на 19 лет. А еще я расскажу, каким образом законной жене Генриха II Екатерине Медичи удалось отобрать у Дианы замок после нелепой смерти короля, предсказанной ему Нострадамусом. Вы попадете в замок Шенонсо по чудесному подъемному мосту и увидите два садика, в итальянском и французском стиле. Я открою секрет, кому они принадлежали, а также объясню, почему Шенонсо называют «замком шести дам».

Кровавые истории Блуа

Блуа — самый крупный по размерам замок Луары, резиденция французских королей Людовика XII и Франциска I. Он стоит на высоком скалистом утесе, омываемом водами Луары и впадающей в нее небольшой реки. Я расскажу, какой герцог был убит именно в Блуа и почему его смерть положила конец религиозным войнам, раздиравшим Францию. А еще вы узнаете, чем знаменит рабочий кабинет Франциска I — одна из главных достопримечательностей замка.