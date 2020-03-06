Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в путешествие из Парижа в Версаль на автобусе с кондиционером
Посетите величественный Версальский дворец с правом входа без очереди
Послушайте аудиоэкскурсию на выбранном языке
Прогуляйтесь по садам Версаля с доступом к Большому и Малому Трианонам, а также поместью Марии Антуанетты
При желании улучшите тур, добавив к нему Музыкальный сад или шоу фонтанов
Путешествуйте с комфортом на автобусе с кондиционером из центра Парижа в Версаль, где жили Людовик XVI и Мария Антуанетта до Французской революции в 1789 году. В автобусе будет сопровождающий, который ответ на все ваши вопросы.
Перенеситесь в Золотой век Франции во время путешествия по Версальскому дворцу, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО и символу французского величия и экстравагантности. Полюбуйтесь на захватывающее королевское шато, которое «король-солнце» Людовик XIV в 1660-х годах превратил в свой охотничий дом.
Аудиогид, доступный на 11 языках, проведет вас по государственным покоям королевской четы, королевской часовне и зеркальной галерее — олицетворению французской помпезности, где расписанный золотом зал украшают 357 зеркал, а под потолком красуются хрустальные люстры.
После этого осмотрите знаменитые сады Версаля с доступом к Большому и Малому Трианонам, а также поместью Марии Антуанетты. В зависимости от забронированного дня и варианта тура вы также сможете увидеть Музыкальный сад или шоу фонтанов. По окончании тура комфортабельный автобус доставит вас обратно в Париж.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер в Париж и из Парижа на автобусе с кондиционером
Сопровождающий в автобусе
Проход вне очереди во дворец
Аудиогид во дворце
Доступ к парку
Доступ к Большому и Малому Трианонам и поместью Марии-Антуанетты (только для варианта на целый день)
Доступ к Музыкальным садам или шоу фонтанов (в зависимости от выбранного варианта)
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Еда и напитки
Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Вода
Не допускаются
Обувь на высоком каблуке
Детские коляски
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 835 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
520
4
186
3
69
2
26
1
34
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
真
真愛
6 мар 2020
(Япония)
Было нормально просто показать ваучер, который заберет вас на автобусе на стойке регистрации. В других обзорах было написано, что был гид, который мог говорить по-японски, но не было гида, который мог бы говорить по-японски в тот день, когда я приехал, поэтому тем, кто ищет гида, который может говорить по-японски, следует быть осторожными. Я думаю, что это лучше. Прибыв в Версаль и войдя в группу, каждый мог действовать до поры до времени! Это было удивительно!!!
K
Karli
5 дек 2019
(США)
Версаль был невероятен. Территория также была намного больше и больше, чем я думал. Наш преподаватель был очень легок для понимания и очень хорошо разбирался в различных деталях в Версале. Туристический автобус сломался до того, как нас отвезли в Версаль (вне их контроля, так как автобусы не выглядели старыми), но альтернативный вид транспорта был быстро найден. Гид не забыл дать нам наши билеты на Petite Trianon, поэтому нам пришлось выйти туда, чтобы получить их (не так уж много, если вы собираетесь в любом случае).
N
Nicoletta
6 мар 2020
(Италия)
Организация была хорошей. К сожалению, при входе во дворец аудиогид на итальянском языке не работал. Мы пытались понять, в чем проблема, спрашивая персонал, но не решили ее. Все еще очень красиво, а также сады. Жаль, что дождь застал нас неподготовленными во время посещения садов, очаровательных