Путешествуйте с комфортом на автобусе с кондиционером из центра Парижа в Версаль, где жили Людовик XVI и Мария Антуанетта до Французской революции в 1789 году. В автобусе будет сопровождающий, который ответ на все ваши вопросы.

Перенеситесь в Золотой век Франции во время путешествия по Версальскому дворцу, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО и символу французского величия и экстравагантности. Полюбуйтесь на захватывающее королевское шато, которое «король-солнце» Людовик XIV в 1660-х годах превратил в свой охотничий дом.

Аудиогид, доступный на 11 языках, проведет вас по государственным покоям королевской четы, королевской часовне и зеркальной галерее — олицетворению французской помпезности, где расписанный золотом зал украшают 357 зеркал, а под потолком красуются хрустальные люстры.

После этого осмотрите знаменитые сады Версаля с доступом к Большому и Малому Трианонам, а также поместью Марии Антуанетты. В зависимости от забронированного дня и варианта тура вы также сможете увидеть Музыкальный сад или шоу фонтанов. По окончании тура комфортабельный автобус доставит вас обратно в Париж.