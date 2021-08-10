Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Получите полный доступ во дворец и сады Версаля на 1 или 2 дня
Узнайте больше о «короле-солнце» и других деятелях эпохи французской монархии из подробного аудиогида
Прогуляйтесь по парку и другим садам, а также посетите частное поместье Марии Антуанетты
Полюбуйтесь световым музыкальным шоу фонтанов (по желанию)
Прогуляйтесь по ослепительной Зеркальной галерее
Посетите дворец и сады Версаля по заранее забронированному билету с полным доступом на 1 или 2 дня. Полюбуйтесь роскошными парадными покоями и завораживающей Зеркальной галерей в официальной резиденции французских монархов в период с 1682 по 1789 годы. Узнайте больше о Людовике XIV и других французских королях благодаря бесплатному аудиогиду.
Вы узнаете больше о жизни французского двора и прогуляетесь по ослепительной Зеркальной галерее. Прогуляйтесь по легендарным садам в удобном для вас темпе, полюбуйтесь фонтанами, скульптурами и идеально постриженными газонами.
Также вы сможете посетить Большой и Малый Трианон. Узнайте, где «король-солнце» развлекался и отдыхал от суеты придворной жизни. Посетите дворец Марии-Антуанетты и узнайте, где она могла уединиться от официальной жизни двора.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет во дворец на 1 или 2 дня
Доступ на 1 или 2 дня ко всей территории Версаля, включая Трианон, поместье Марии Антуанетты и сады
Доступ к Музыкальным садам и шоу фонтанов (при выборе соответствующего варианта)
Загружаемый аудиогид (на 11 языках)
Что не входит
Услуги гида
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Паспорт или ID-карта для детей
Важная информация
Сады закрываются в 17:30 по субботам на вечернее шоу фонтанов с 15 июня по 21 сентября
Вход во дворец бесплатный для детей до 18 лет и граждан ЕС в возрасте до 26 лет. В обоих случаях для получения бесплатного билета в билетной кассе необходим действительный документ, удостоверяющий личность. Граждане других стран (не ЕС) в возрасте от 18 до 26 лет должны купить билет, если они живут в ЕС не более 3 месяцев
Обратите внимание: в указанные даты вход в сады невозможен без билета на шоу фонтанов. В эти дни бесплатный вход в сады действует только для детей не старше 5 лет
Все посетители должны быть в защитной маске
В целях профилактики распространения COVID-19 загрузите аудиогид с официального веб-сайта достопримечательности. Аудиогиды выдаваться не будут
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 9619 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Meir
10 авг 2021
(Израиль)
Билеты «сокращают» очередь, позволяя легко добраться до дворца. Настоятельно рекомендуется использовать аудиогид - вы получите интересную информацию обо всем, что вы видите, и вы увидите много. Я настоятельно рекомендую взять напрокат гольф-кар для вашего тура по садам, чтобы вы могли наслаждаться этим прекрасным садом, не ходя много (если у вас есть проблемы с передвижением, как у меня).
A
Andy
1 авг 2021
(Нидерланды)
К сожалению, у нас было очень долгое время ожидания при входе (мы прибыли в 11:15), и мы были вынуждены ждать на открытой площади без тени вообще … тогда у нас уже закончились наши 4 бутылки воды, которые мы только и ждали. там в полдень 12:00 палящее солнце. Наша первоначальная встреча была в 11:30, но по неизвестной причине мы смогли войти во дворец только около 12:15 … Когда-то во дворце это было великолепно. Хотя вначале было немного людно и немного хаотично, аудиотур прошел нормально, вы можете бродить в своем собственном темпе, нажимая соответствующие цифры на своем аудиоустройстве, чтобы получить четкие устные объяснения. Может быть, в следующий раз у нас будет экскурсия. При (другом) входе в Сады мы были удивлены, узнав, что нам нужно купить дополнительные билеты для наших двух детей 8 и 12 лет. Мы упоминали, что уже забронировали экскурсию с полным доступом для 4 человек во Дворец, включая сады, но потом они сказали нам, что дети могут входить во дворец бесплатно, но не в
А
Аноним
24 июля 2021
(США)
Так много удивительной истории, которую стоит увидеть и услышать. Будьте готовы быть там большую часть дня. Поставляется с телефоном с аудиогидом, чтобы больше узнать об истории. Каждая комната неповторима и неповторима. Хотя знаки говорят гостю обратить внимание на своих детей, вы все равно увидите, как они бегают и шумят. Сад просто потрясающий, чтобы увидеть и прогуляться.