Посетите дворец и сады Версаля по заранее забронированному билету с полным доступом на 1 или 2 дня. Полюбуйтесь роскошными парадными покоями и завораживающей Зеркальной галерей в официальной резиденции французских монархов в период с 1682 по 1789 годы. Узнайте больше о Людовике XIV и других французских королях благодаря бесплатному аудиогиду.

Вы узнаете больше о жизни французского двора и прогуляетесь по ослепительной Зеркальной галерее. Прогуляйтесь по легендарным садам в удобном для вас темпе, полюбуйтесь фонтанами, скульптурами и идеально постриженными газонами.

Также вы сможете посетить Большой и Малый Трианон. Узнайте, где «король-солнце» развлекался и отдыхал от суеты придворной жизни. Посетите дворец Марии-Антуанетты и узнайте, где она могла уединиться от официальной жизни двора.