Версаль: входной билет с аудиогидом

Исследуйте центр политической жизни Франции, которым являлся Версаль до Великой французской революции

4.1
1697 отзывов
Входной билет
Исследуйте центр политической жизни Франции, которым являлся Версаль до Великой французской революции.

Осмотрите дворец, полюбуйтесь роскошным убранством Зеркальной галереи короля-солнце и прогуляйтесь по величественным садам комплекса.
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом
Версаль: входной билет с аудиогидом

Что вы увидите 🤩

  • Версальский дворец
  • Галерея битв
  • Версаль, Париж
  • Большой Трианон
  • Королевская опера Версаля
  • Часовни Версаля
  • Сады и парк Версаля
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Узнайте больше об основных представителях французской монархии, включая легендарного короля-солнце, с помощью аудиогида на 11 языках
  2. Прогуляйтесь по ослепительной Зеркальной галерее
  3. Исследуйте роскошные официальные и неофициальные сады (в высокий сезон это возможно только по определенным дням)
Полюбуйтесь роскошными парадными покоями и завораживающей Зеркальной галереей Версальского дворца, который был официальной резиденцией французских монархов в период с 1682 по 1789 годы. Узнайте больше о Людовике XIV и других французских королях с помощью бесплатного аудиогида.
Версаль расположен всего в 30 минутах езды на поезде от центра Парижа. До того, как в 1623 году Людовик XIII построил здесь охотничий домик, это была тихая деревушка. К концу века, когда город расширился, Версаль стал символичным центром абсолютной монархии Старого порядка(Ancien Régime).
В 1682 году Людовик XIV перевез королевскую семью во дворец, и на втором этапе постройки (1678–1715) Версаль обзавелся двумя новыми огромными крыльями. Билет дает вам право прохода в роскошные парадные залы, спроектированные архитектором Луи Лево. Прикоснитесь к жизни французского двора и прогуляйтесь по ослепительной Зеркальной галерее.
Узнайте о главных фигурах французской монархии до французской революции, когда королевской семье пришлось вернуться в Париж в октябре 1789 года. Не спеша прогуляйтесь по легендарным садам и полюбуйтесь на фонтаны, скульптуры и красиво подстриженные газоны.
Учтите, что в высокий сезон ожидание в очереди на вход в Версаль даже при наличии предварительно забронированного билета может составить более двух часов. Чтобы избежать длинных очередей, постарайтесь прибыть с утра или около полудня.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход без очереди в Версальский дворец
  • Вход в сады Версальского дворца (в дни, когда не проводится шоу фонтанов ознакомьтесь с дополнительной информацией)
  • Загружаемый аудиогид на испанском, китайском, английском, французском, немецком, итальянском, японском, корейском, польском, португальском и русском языках
Что не входит
  • Вход в сады Версальского дворца в дни шоу фонтанов
  • Вход в Трианон
  • Вход во дворец Марии-Антуанетты
  • Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Зонтик
  • Паспорт или ID-карта для детей
Важная информация
  • Из-за COVID-19, аудиогиды не выдаются. Пожалуйста, загрузите его в электроном виде на веб-сайте дворца
  • Вход во дворец бесплатный для детей до 18 лет и граждан ЕС в возрасте до 26 лет. Бронировать билет необязательно, но вам потребуется действительное удостоверение личности. Лицам 18–25 лет, не являющимся гражданами ЕС, необходимо приобрести билет
  • Возможна очередь на пункте контроля безопасности. С этим билетом вы можете миновать очередь у кассы
  • Чтобы пройти в сады в эти дни, необходимо уплатить дополнительный сбор в размере 9€. Вы также можете забронировать экскурсию в Версаль и сады с шоу фонтанов на целый день
  • Все посетители должны быть в защитной маске
  • Вход во дворец бесплатный для детей до 18 лет и граждан ЕС в возрасте до 26 лет. Бронировать билет необязательно, но вам потребуется действительное удостоверение личности. Однако вы должны будете получить бесплатный входной билет в кассе. Лицам 18–25 лет, не являющимся гражданами ЕС, необходимо приобрести билет
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 1697 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
879
4
399
3
178
2
86
1
155
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
10 янв 2020
(Люксембург)
Все было хорошо, но улучшение состояло бы в том, чтобы иметь возможность получить аудиогид на двух языках для одного и того же бронирования. В моем случае я бронировал с английским аудио, но моей жене требовался корейский, и в форме бронирования вы можете выбрать только один язык. Наконец-то мы смогли поменять жену на входе.
A
26 ноя 2019
(Испания)
Во время дебютного концерта, в Парижском дворце версальских игр. Прошло много времени с того момента, как вы попали в окончательную редакцию Лос-Анджелеса и Аль-де-Рейна. Параллельно с необходимостью проведения RER, проверки подлинности и нормальных нормальных условий для посещения, в том числе и в Париже, в разных частях света, в том числе и в других странах, особенно в других областях. hora especifica de ingreso.
S
7 июня 2019
(США)
Покупка билетов в режиме онлайн и распечатывание их было легкой задачей. Навигация по Версалю и всей толпе была кошмаром! Очень разочаровывающий опыт. Время ожидания составляло более часа, только что вошло внутрь, не было четкого указания, с чего начать, а толпы и фотографии селфи были ошеломляющими! Я был очень разочарован тем, насколько коммерческим стал дворец!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

👥Групповые🎫БилетыКультура и историяИскусство и музеиМероприятияМузеи и выставки🖼Музеи🎧АудиогидыЦветы и садыВеликая французская революцияСемейные мероприятияТолько для взрослых🗽ДостопримечательностиВерсальский дворецГалерея битвВерсаль, ПарижБольшой ТрианонКоролевская опера ВерсаляЧасовни ВерсаляСады и парк Версаля

Еще несколько похожих предложений в Париже

Париж: билет и аудиогид в Версальский дворец и сады
Входной билет
4.2
407
6 038
за 1 чел.
Париж: билет и аудиогид в Версальский дворец и сады
Минуйте длинные очереди за билетами в сады и дворец Версаля, а также оцените это место
Версаль и сады: билет, аудиогид, трансфер
Входной билет
4.4
835
5 951
за 1 чел.
Версаль и сады: билет, аудиогид, трансфер
Путешествуйте на автобусе с кондиционером из Парижа, минуйте длинные очереди
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
Индивидуально
для 6 чел.
4.8
24
195
за 1-6 чел.
Версаль — от карточного дворца до столицы французского королевства
👣 Пешеходная
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
30 ноя
2 дек
3 дек
ещё...
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
Индивидуально
для 25 чел.
4.9
15
4ч 30м
299
за 1-25 чел.
Версаль и Малый Трианон: будни французских монархов
👣 Пешеходная
Погрузиться в роскошный быт великого Людовика XIV и придворные интриги аристократов
3 дек
4 дек
5 дек
ещё...
Версаль: один день из жизни Людовика XIV
Индивидуально
до 10 чел.
4.5
4
196
за 1-10 чел.
Версаль: один день из жизни Людовика XIV
👣 Пешеходная
Оценить блеск дворцовых интерьеров, выучить придворный этикет и понять «короля-солнце»
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
В Диснейленд из центра Парижа (билет в парк + билет на поезд)
В группе
до 20 чел.
5
11
120
за 1 чел.
В Диснейленд из центра Парижа (билет в парк + билет на поезд)
🚘 Трансфер
Замок Спящей красавицы в парижском Диснейленде для детей - как Эйфелева башня для взрослых
Пн, Вт, Чт, Пт в 9:00
Версаль Великолепный
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
28
247
за 1-4 чел.
Версаль Великолепный
👣 Пешеходная
Все секреты дворцово-паркового ансамбля
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Индивидуальная поездка в парк «Франция в Миниатюре»
Индивидуально
5
10
238
за 1 чел.
Индивидуальная поездка в парк «Франция в Миниатюре»
На экскурсии вы побываете в парке, в котором собрано более 100 достопримечательностей Франции
4 дек
5 дек
11 дек
ещё...
Парк работает с 4 апреля по 1 ноября.
Билет в Центр Помпиду без очереди
Входной билет
5
10
15
за 1 чел.
Билет в Центр Помпиду без очереди
👣 Пешеходная
Посетите одну из главных достопримечательностей Парижа - музей современного искусства Помпиду или Бобур
с 11:00–22:00 ежедневно, кроме вторников, вход каждые 15 минут
Бесподобный Версаль
Индивидуально
для 5 чел.
5
36
250
за 1-5 чел.
Бесподобный Версаль
👣 Пешеходная
Прелесть дворца, могущество Людовика XIV и закулисье королевской жизни
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Прогулка по Сене с аудиогидом
В группе
до 5 чел.
4.2
18
25
за 1 чел.
Прогулка по Сене с аудиогидом
⛴ Водные
Париж с воды - это воспоминание, которое останется с Вами на всю жизнь
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно
Долина Шеврёз, или аутентичная Франция в пригороде Парижа
Индивидуально
для 3 чел.
5
20
3ч 30м
209
за 1-3 чел.
Долина Шеврёз, или аутентичная Франция в пригороде Парижа
👣 Пешеходная
Старинное родовое поместье и живописные окрестности
30 ноя
2 дек
3 дек
ещё...

GetYourGuide Tours & Tickets GmbH проводит ещё 1 экскурсию

Версаль и сады: билет с полным доступом и аудиогидом
Входной билет
4.2
9619
1 750
за 1 чел.
Версаль и сады: билет с полным доступом и аудиогидом
Оцените полный доступ на 1
У нас ещё много экскурсий 😎 в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Париже
🇫🇷