Полюбуйтесь роскошными парадными покоями и завораживающей Зеркальной галереей Версальского дворца, который был официальной резиденцией французских монархов в период с 1682 по 1789 годы. Узнайте больше о Людовике XIV и других французских королях с помощью бесплатного аудиогида.

Версаль расположен всего в 30 минутах езды на поезде от центра Парижа. До того, как в 1623 году Людовик XIII построил здесь охотничий домик, это была тихая деревушка. К концу века, когда город расширился, Версаль стал символичным центром абсолютной монархии Старого порядка(Ancien Régime).

В 1682 году Людовик XIV перевез королевскую семью во дворец, и на втором этапе постройки (1678–1715) Версаль обзавелся двумя новыми огромными крыльями. Билет дает вам право прохода в роскошные парадные залы, спроектированные архитектором Луи Лево. Прикоснитесь к жизни французского двора и прогуляйтесь по ослепительной Зеркальной галерее.

Узнайте о главных фигурах французской монархии до французской революции, когда королевской семье пришлось вернуться в Париж в октябре 1789 года. Не спеша прогуляйтесь по легендарным садам и полюбуйтесь на фонтаны, скульптуры и красиво подстриженные газоны.

Учтите, что в высокий сезон ожидание в очереди на вход в Версаль даже при наличии предварительно забронированного билета может составить более двух часов. Чтобы избежать длинных очередей, постарайтесь прибыть с утра или около полудня.