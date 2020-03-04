23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в мир ароматов

У вас уже есть духи, но вы мечтаете о чем-то новом и неповторимом? Вы не хотите, чтобы шлейф вашего аромата сообщал окружающим название ваших духов? А может, вы просто хотите расширить границы своих знаний о парфюмерии? Предлагаю ловкую навигацию и свое сопровождение в тонком мире нишевой парфюмерии Парижа.

О парфюмерии изнутри

Знаменитые «носы» мира длительно и тщательно подбирают редчайшие ингредиенты для создания ярких и уникальных композиций. Закройте на секунду глаза и вообразите запах дорогой кожи, агарового дерева, табака или свежескошенной травы. Во время нашей прогулки я расскажу вам о креативной кухне создания знаменитых духов, новых тенденциях в парфюмерии, и о том, как правильно слушать ароматы и понимать себя в контексте запахов.

Парфюмерные бутики, которые нельзя пропустить

Мы также определим вашу любимую парфюмерную группу. Для этого заглянем в несколько бутиков нишевой парфюмерии (3 — 5 мест), качественно отобранных мною из огромного изобилия на рынке. Вероятно, вы сможете открыть для себя новое даже в привычном и знакомом. При желании вы сможете побаловать себя и купить то, что понравится, а также увезти на память пробники.