23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Об уникальных композициях и тонкостях нишевой парфюмерии на экскурсии по парфюмерным бутикам столицы

Anna
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Anna – ваш гид
Эта прогулка — погружение в мир нишевой французской парфюмерии.

Как правильно слушать ароматы и определить свою парфюмерную группу? Как подбирают редчайшие ингредиенты для создания ярких и уникальных композиций великие мировые парфюмеры? Чем руководствоваться в выборе аромата, который подходит именно вам? Все эти секреты откроются на нашей прогулке.
€130
117 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Встреча Метро Saint Paul
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У этой экскурсии23 отзыва
4.91
Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа

Что вас ожидает

Погружение в мир ароматов
У вас уже есть духи, но вы мечтаете о чем-то новом и неповторимом? Вы не хотите, чтобы шлейф вашего аромата сообщал окружающим название ваших духов? А может, вы просто хотите расширить границы своих знаний о парфюмерии? Предлагаю ловкую навигацию и свое сопровождение в тонком мире нишевой парфюмерии Парижа.

О парфюмерии изнутри
Знаменитые «носы» мира длительно и тщательно подбирают редчайшие ингредиенты для создания ярких и уникальных композиций. Закройте на секунду глаза и вообразите запах дорогой кожи, агарового дерева, табака или свежескошенной травы. Во время нашей прогулки я расскажу вам о креативной кухне создания знаменитых духов, новых тенденциях в парфюмерии, и о том, как правильно слушать ароматы и понимать себя в контексте запахов.

Парфюмерные бутики, которые нельзя пропустить
Мы также определим вашу любимую парфюмерную группу. Для этого заглянем в несколько бутиков нишевой парфюмерии (3 — 5 мест), качественно отобранных мною из огромного изобилия на рынке. Вероятно, вы сможете открыть для себя новое даже в привычном и знакомом. При желании вы сможете побаловать себя и купить то, что понравится, а также увезти на память пробники.

Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа
Все ароматы Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро Saint Paul.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Русская парижанка уже более 20 лет. Оставила Россию и поприще маркетолога, последовав за семьей в Париж, где посвятила себя изучению этого города. Люблю Францию, ее культуру и историю. Уже много лет страстно увлекаюсь нишевой парфюмерией и прошла обучение в парфюмерной школе «Cinquième Sens» в Париже, работала в Гранд музее парфюмерии в Париже вплоть до его закрытия. В созвучии с парфюмерией мое второе ароматное хобби — вина. Я сертифицированный энолог (WSET-2), обучалась в винных академиях Парижа и Бордо. Считаю, что лучший способ узнать Париж — довериться своим органам чувств, поэтому все мои экскурсии связаны со вкусами и запахами. Почувствуйте Париж вместе со мной.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Как приятно, гуляя по улочкам Парижа, заглядывать в маленькие магазинчики и погружаться в ароматный мир! Экскурсия очень понравилась. Анна увлекательно рассказывает, профессионально разбирается в нюансах и грамотно рекомендует композиции. Время пролетело незаметно. Мы приобрели новый интересный опыт и несколько флакончиков на память. Большое спасибо Анне за экскурсию! Обязательно рекомендуем!
25 декабря 2019
В целом Экскурсия была очень интересной и познавательной, материал преподнесён отлично, Анна очень доброжелательна и вежлива. Единственное, в этой Экскурсии было несколько нюансов, которые не позволили сполна погрузиться в атмосферу селективной парфюмерии: 1) было пройдено мало бутиков с нишевой парфюмерией, хотя на квартале их намного больше; 2) экскурсовод предлагал только те ароматы, которые по вкусу большинству людей, приходящих на экскурсию и самому экскурсоводу. В любом случае брать экскурсию однозначно стоит всем любителям парфюмерии (и не только), чтобы узнать чуточку больше об истории парфюма и особенностях создания ароматов.
17 ноября 2019
Экскурсия прошла замечательно! Анна - очень приятный собеседник и прекрасный рассказчик. Мы узнали много интересного о нишевой парфюмерии; побывали в нескольких парфюмерных бутиках; попробовали на практике определить ноты, входящие в состав аромата. При желании Анна поможет подобрать уникальный аромат. Мы привезли домой маленькие флакончики в подарки близким - все в восторге! Экскурсия понравится людям любого возраста, кроме совсем маленьких детей (лет до 10). Анна, большое Вам спасибо!
24 сентября 2019
Я загорелась идеей окунуться в волшебный мир парфюма и узнать, как рождаются шедевры, а также купить в Париже совершенно восхитительные ароматы, созданные лучшими арома-кутюрье. С этой целью была заказана экскурсия у Анны. Мои ожидания от экскурсии оправдались на 100%! Анна познакомила нас с восхитительным кварталом Марэ и его парфюмерными бутиками, мы узнали о тонкостях процесса создания ароматов и прослушали многие, я осознала свои предпочтения в выборе парфюмерии и приобрела ароматы своей мечты! За 2 часа я получила глубокое представление о нишевой парфюмерии и большое удовольствие от общения! Рекомендую!
26 июня 2019
Анна - тонкая ценительница ароматов. Умеет слушать Клиента и помогает найти каждому свой аромат. Тактична. Изящна. Тонкость восприятия приятно удивляет.
20 июня 2019
Все прошло отлично! За два часа Анна смогла рассказать нам массу интересного: от основ парфюмерного искусства, до любопытных деталей. Не нужно ждать чуда, что за эти два часа вы найдёте для себя идеальный аромат -
как оказалось, это невероятно тяжело :) но за это время вы посетите несколько бутиков, познакомитесь с массой ароматов, получите представление о своих предпочтениях и массу удовольствия и вдохновения. Дальше все в ваших руках!
3 июня 2019
профи!!!!!!!!! интересный рассказ ,много нового узнали
29 мая 2019
Наша экскурсия получилась очень интересной, Анна нам раскрыла и показала мир французской парфюмерии. Как ее создают, кто ее делает, как ароматы правильно выбирают. Раскрывать всех секретов не буду, приходите к Анне на экскурсию, получите массу знаний и впечатлений))
19 апреля 2019
Спасибо огромное за погружение в интересный и тонкий мир ароматов! Ваше системное изложение и аккуратные подсказки очень помогли мне еще больше понять свои ощущения и сделать много новых открытий! Это была необычная, очень полезная экскурсия-прогулка с интересным, душевным человеком - знающим свое дело.. Спасибо!
9 марта 2019
Спасибо Анне за потрясающую экскурсию! Анна отлично адаптируется к предпочтениям гостей, так что если вам кажется что вы в парфюмах полный новичок или наоборот отлично разбираетесь, то все равно смело выбирайте эту экскурсию, потому что в любом из случаев вы точно узнаете что-то новое или откроете для себя парфюмы, о которых никогда не слышали. Непринуждённый формат прогулки делает экскурсию дружеской прогулкой по парфюмерным бутикам Марэ. Кстати сказать их очень много и Анна выбирает их основываясь на ваших вкусах и предпочтениях уже во время экскурсии.
Ещё 13 отзывов

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