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Ощутить очарование Руана, попробовать дары моря в Онфлёре и прогуляться по курортам Довиль и Трувиль

Anna
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Anna – экскурсионное агентство
Для каждого француза Нормандия связана с морем, идиллическими деревенскими пейзажами, богатейшей историей и старинными городами.

Во время экскурсии вы побываете в четырех городах региона: полюбуетесь соборами Руана, пройдете по набережным Онфлёра и узнаете историю курортных городков Довиль и Трувиль.

После нашей поездки вы поймете, почему северо-запад Франции всегда притягивал художников и писателей как магнит — и сами попадете в его сети.
120 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 35 человек
Можно с детьми
Встреча Опера Гарнье
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Все красоты Нормандии
Все красоты Нормандии

Что вас ожидает

Столица региона
В историческом центре Руана мы посмотрим на средневековые фахверковые дома, прогуляемся по мощеным улочкам. Вы полюбуетесь знаменитым собором Нотр-Дам-де-Руан в стиле нормандской готики и узнаете, почему великий художник Клод Моне столько раз изобразил его на своих полотнах. Вы посмотрите собор Святой Жанны д’Арк — современный архитектурный комплекс, включающий в себя рынок. Услышите историю появления этого собора и поймете, что символизирует его крыша.

Морские ворота Нормандии
В городке Онфлёр вы ощутите атмосферу прошлых веков. Это место и прилегающее побережье было очень популярно у художников и поэтов в начале XIX века. Вы увидите строгую и величественную церковь Святой Екатерины, построенную из дерева в стиле ранней готики. Прогуляетесь по набережной вдоль Старого залива и сможете попробовать только что выловленную рыбу, знаменитые нормандские устрицы и другие деликатесы.

Два курорта-близнеца
Мы также посетим знаменитый Довиль — популярное и престижное место отдыха. В городе регулярно проходят фестивали и выставки: фестиваль американского кино, джаз в Довиле, парад кабриолетов, ралли старинных автомобилей Париж-Довиль. Через речку Туке расположился городок Трувиль, младший брат Довиля. Роскошные отели, казино, магазины и шикарные виллы начала XX века — прогулка по этим элитным курортам будет особенно приятной.

Организационные детали

  • Напитки и еда не входят в стоимость экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
  • Если количество участников в группе больше 20, каждому бесплатно выдаются наушники
Все красоты Нормандии
Все красоты Нормандии
Все красоты Нормандии
Все красоты Нормандии
Все красоты Нормандии
Все красоты Нормандии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Местов встречи для начала тура Опера Гарнье.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Anna
Anna
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 мая 2019
Ездили на экскурсию Все красоты Нормандии, сама по себе экскурсия нормальная, вовремя забрали и привезли, устроили обед, организация хорошая. Как я поняла, через эту фирму ездят в основном туристы пакетники, гид приятная женщина Людмила, рассказывает интересно. НО! Экскурсия не понравилась, дело даже не в организации, а в самом месте куда возили. Наверное , ожидали большего, но Нормандия вообще не впечатлила, нет вау эффекта, обычная экскурсия, обычные города, мы не в восторге. Хотя гид очень старалась нам увлечь этими местами, но Руан, Онфлер и Довиль сами по себе одинаковые городишки, ничего особенного. Лучше бы за эти деньги съездить в замки , Версаль или Диснейленд. А так потратили целый день на какую-то серость. Поэтому конкретно этого организатора порекомендовать могу, но экскурсию лучше взять другую, не тратье время.

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