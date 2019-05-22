Что вас ожидает

Столица региона

В историческом центре Руана мы посмотрим на средневековые фахверковые дома, прогуляемся по мощеным улочкам. Вы полюбуетесь знаменитым собором Нотр-Дам-де-Руан в стиле нормандской готики и узнаете, почему великий художник Клод Моне столько раз изобразил его на своих полотнах. Вы посмотрите собор Святой Жанны д’Арк — современный архитектурный комплекс, включающий в себя рынок. Услышите историю появления этого собора и поймете, что символизирует его крыша.

Морские ворота Нормандии

В городке Онфлёр вы ощутите атмосферу прошлых веков. Это место и прилегающее побережье было очень популярно у художников и поэтов в начале XIX века. Вы увидите строгую и величественную церковь Святой Екатерины, построенную из дерева в стиле ранней готики. Прогуляетесь по набережной вдоль Старого залива и сможете попробовать только что выловленную рыбу, знаменитые нормандские устрицы и другие деликатесы.

Два курорта-близнеца

Мы также посетим знаменитый Довиль — популярное и престижное место отдыха. В городе регулярно проходят фестивали и выставки: фестиваль американского кино, джаз в Довиле, парад кабриолетов, ралли старинных автомобилей Париж-Довиль. Через речку Туке расположился городок Трувиль, младший брат Довиля. Роскошные отели, казино, магазины и шикарные виллы начала XX века — прогулка по этим элитным курортам будет особенно приятной.