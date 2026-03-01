Описание тураЗахватывающее путешествие по самым живописным уголкам Франции: от романтичного Парижа и королевского Версаля до очаровательной Нормандии, сказочных замков Луары, утончённых городов Лиона, Дижона, Кольмара, Страсбурга и знаменитого региона Шампань. Программа сочетает атмосферу старинной Европы, изысканную архитектуру, гастрономические удовольствия и французское искусство жить. Тур рассчитан на тех, кто хочет увидеть Францию во всей её красоте от столицы до провинций, от готических соборов до виноградников и замков. Важная информация: После внесения предоплаты на сайте необходимо оплатить ещё 50% при бронировании. Полная оплата — за 35 дней до начала тура. 1. Банковским переводом на расчётный счёт банка Италии 2. Переводом с карты по линку +3% к сумме счета (ссылка действует 24 часа) (евро) 3. Переводом на расчётный счёт банка РФ по QR-коду по курсу на день оплаты (рубли).
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 3* отелях
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт
- Завтраки
- Перемещения на автобусе по маршруту
- Экскурсии с русскоговорящим лицензированным гидом в Париже, Лионе
- Посещение Буржа, Дижона, Реймса с русскоговорящим ассистентом
Что не входит в цену
- Аудио гид с наушниками на весь период поездки - 20 евро
- Налог в отелях от 2-х до 5, 5 евро в сутки на человека
- Чаевые водителю - 10 евро
- Факультативные экскурсии
- Проезд из вашего города до парижа и обратно
- Виза
- Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Аэропорт Париж - Шарль-де-Голль, Аэропорт · Иль-де-Франс, Париж
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
