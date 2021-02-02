Как добраться до Перпиньяна на самолёте
В Перпиньяне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Llabanere Airport» вам не избежать
Список аэропортов Перпиньяна
- Лабанер PGFLlabanere Airport
Самые дешёвые билеты в Перпиньян из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.02.2021
|из 🇫🇷Парижа
|4 504
|1ч 20м
|09.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|6 962
|23ч 15м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|11 453
|38ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Лилль
|11 493
|1ч 50м
|14.10.2020
|из 🇫🇷Нанта
|15 787
|15ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇫🇷Ренн
|16 009
|23ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Бреста
|17 948
|22ч 50м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|21 972
|36ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Перпиньяна
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Перпиньяна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья, Лондон, Палермо, Страсбург и Тбилиси
- 29.11.202004.12.2020
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