  1. Франция

Летим в Пуатье

Как добраться до Пуатье на самолёте

В Пуатье 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Poitiers-Biard Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пуатье

  1. Биард PIS
    Poitiers-Biard Airport

Самые дешёвые билеты в Пуатье из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇬🇧Лондона8741ч 30м
16.10.2020из 🇫🇷Марселя31 50710ч 25м (⇵2)
16.10.2020из Кайенны69 77942ч 35м (⇵2)
26.07.2021из 🇷🇺Москвы95 48346ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону