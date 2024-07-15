2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Руан - средневековые врата в Нормандию: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Руан: от готических соборов до мест, связанных с Жанной д’Арк и великими художниками. Узнайте интересные факты и попробуйте местные деликатесы
Начало: На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или н...
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным шедеврам музея Руана
Откройте для себя шедевры руанского Музея изящных искусств на индивидуальной экскурсии. Насладитесь работами Давида, Караваджо, Моне и других мастеров
Начало: Перед центральным входом в музей
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по приготовлению французских десертов с профессионалом
Хотите научиться готовить классические французские десерты? Присоединяйтесь к сладкому мастер-классу в Руане и создайте шедевры кондитерского искусства
Начало: В кондитерском ателье в центре города
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от €280 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena15 июля 2024Прекрасный небольшой городок со своей историей, о которой вам увлекательно расскажет Татьяна. Интересно, красиво и увлекательно! Спасибо за совместное хорошо проведенное время! И все советы и рекомендации!
- ЕЕлена14 июля 2024Татьяна восхитительный гид! Очень редко встречается в человеке одновременно несколько компетенций (историк, искусствовед, увлекательный рассказчик), и все на очень высоком уровне. Благодаря
- ЛЛюдмила22 июня 2024Отличная прогулка! Нам с дочерью было очень интересно, время пролетело незаметно. Спасибо большое Татьяне, вот бы во всех городах таких гидов находить!
Ответы на вопросы от путешественников по Руану в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Руану в августе 2024
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