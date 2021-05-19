Полезная информация о Санкт-Медард-ан-Жалль
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Местное время в Санкт-Медард-ан-Жалль
02:4023
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Санкт-Медард-ан-Жалль
|По-английски
|Saint-Medard-en-Jalles
|Население города
|29 742 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|21 м. от уровня моря