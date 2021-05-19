Всё о Санкт-Медард-ан-Жалль

Полезная информация о Санкт-Медард-ан-Жалль

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Местное время в Санкт-Медард-ан-Жалль
02:4023
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаСанкт-Медард-ан-Жалль
По-английскиSaint-Medard-en-Jalles
Население города29 742 чел.
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота21 м. от уровня моря

Где находится Санкт-Медард-ан-Жалль на карте