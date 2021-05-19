Всё о Санкт-Себастьян-сюр-Луаре

Полезная информация о Санкт-Себастьян-сюр-Луаре

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Местное время в Санкт-Себастьян-сюр-Луаре
02:4036
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаСанкт-Себастьян-сюр-Луар
По-английскиSaint-Sebastien-sur-Loire
Население города29 238 чел.
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Санкт-Себастьян-сюр-Луар на карте