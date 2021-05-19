Полезная информация о Санкт-Себастьян-сюр-Луаре
Что нужно знать о Санкт-Себастьян-сюр-Луаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санкт-Себастьян-сюр-Луаре
02:4036
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Санкт-Себастьян-сюр-Луар
|По-английски
|Saint-Sebastien-sur-Loire
|Население города
|29 238 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря